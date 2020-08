The American Motorcyclist Association (AMA) has released the entry lists for the third round of the 2020 Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship at Ironman Raceway in Crawfordsville, Indiana, on August 29.

You can view the entry list for the 450 and 250 classes below.

Below are the entry lists provided by the AMA as of Thursday, August 27, at 11:05 a.m. ET.

450 Class

Racing # First Name Last Name Birth Place Brand Team Name 1 Eli Tomac Cortez, CO Kawasaki Monster Energy Kawasaki 4 Blake Baggett Grand Terrace, CA KTM Team Rocky Mountain WPS KTM 9 Adam Cianciarulo Clermont FL Kawasaki Monster Energy Kawasaki 15 Dean Wilson United Kingdom Husqvarna Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 16 Zachary Osborne Abingdon, VA Husqvarna Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 17 Joseph Savatgy Tallahassee, FL Suzuki JGR Yoshimura Suzuki Factory Racing 19 Justin Bogle Cushing, OK KTM TEAM Rocky Mountain, WPS,KTM 20 Broc Tickle Holly, MI Yamaha Monster Energy Yamaha Factory Racing 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM Husqvarna Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 23 Chase Sexton La Moille, IL Honda Team Honda HRC 25 Marvin Musquin France KTM Red Bull KTM 31 Fredrik Noren Sweden Suzuki JGR Yoshimura Suzuki Factory Racing 34 Tyler Bowers Danville, KY Kawasaki Triggr Tyler Bowers Racing 42 Ben LaMay Anchorage, AK KTM LBeardsleyCPA Wilde Chips Xbrand UFO Racetech 43 John Short Pilot Point, TX Honda TPJ Racing 48 Henry Miller Rochester, MN KTM FXR Miller Racing 50 Benny Bloss Oak Grove, MO Husqvarna KT Tape Truck Central Donnells Husqvarna 51 Justin Barcia Greenville, FL Yamaha Monster Energy Yamaha Factory Racing 61 Alex Ray Atwood, TN Kawasaki SGB Racing Maxxis Babbitt's Kawasaki 62 Christian Craig Corona, CA Honda GEICO Honda Factory Connection 75 Coty Schock Dover, DE Honda FXR Chaparral Honda 78 Jake Masterpool Paradise, TX Husqvarna Invictus Speed Crew 103 Max Anstie Great Britain Suzuki HEP Motorsports Suzuki 116 Tj Albright Mt Marion, NY Husqvarna 125 Luke Neese Jamestown, NC Honda Phoenix Racing Honda Team 144 Nicolas Rolando Uruguay KTM RSMX Maas Brothers 154 Chase Felong Oceanside, CA Husqvarna AEO Powersports |Shift | Fox Racing 169 Dylan Kappeler Redwood City, CA Husqvarna Kappeler Construction, Inc. Chilton Auto Body Webcor Builders 176 Brandon Green Thief River Falls, MN Yamaha 180 Christopher Gebken Buckner, MO Honda Innovative MX Training Gebken Racing 219 Renato Paz Brazil KTM YLD Racing Team 243 Hunter Braun Westland, MI Honda Supercoop MX 248 Travis Delnicki Eastford, CT Yamaha Safeguard Security Motorsports Nation Yamaha 254 Cody Briner Sierra Vista, AZ Kawasaki TPJ Racing 258 Justin Rodbell Prince Frederick, MD Kawasaki SGB Racing/Maxxis/Babbitt's Kawasaki 269 Dalton Dyer Benton, AR Kawasaki 3b Graphics Pro Circuit Greg Dyer Plumbing 279 Timothy Crosby Confluence, PA Kawasaki PR2 Suspension Roaring Knob MX Fly 281 Cory Carsten Bayville, NJ Suzuki Carsten Racing 287 John Snow Raleigh, NC Honda Thomas Motorsports General Electric Aviation PanicREV 309 Jeremy Smith Marmora, NJ Kawasaki SGB Racing Maxxis Babbitt's Kawasaki 324 James Cooper Indianapolis, IN Yamaha Cooper Racing 349 Grant Harlan Kailua Kona, HI Honda Hoosier Tire FXR Game Moto 358 Ivon Hays St. Joseph, MI Honda Gript Gloves 394 Michael Lennon Mechanicsville, MD Yamaha MotoSport Limited Decal Factory Connection 402 Samuel Greenawalt Jacksonville, FL Yamaha GMXR Worldwide 412 Jared Lesher Elderton, PA KTM Budget Blinds Maximum Powersports Blud Lubricants 441 Scott Meshey Zephyrhills, FL Husqvarna Xtreme Powersports Husqvarna 443 Luke Renzland Hewitt, NJ Husqvarna Dreamland MX Racing 468 Austin Walker Townsend, DE Kawasaki Powersports East Kawasaki Team Green True MX 492 Nicholas Neys Edelstein, IL Kawasaki NPR 4 Autism 499 Dawson Chesnut Sorento, IL Kawasaki Chesnut Racing 503 McClellan Hile Atascadero, CA KTM 507 Nicholas Tomasunas Newaygo, MI Yamaha MX Locker 510 Travis Prier Elkader, IA Honda 513 Aerian Weaver Morgantown, WV Honda Weaver Racing 519 Jorge Rubalcava Paradise, TX Husqvarna Husqvarna Mexico 545 Cody Siler Beecher, IL Yamaha Siler Racing 546 Tylor Skodras Sussex, WI Husqvarna Rob's Performance 553 Brent Rouse Torrance, CA Honda Patch Master Racing Mid Cities Honda 560 Kyle Murdoch Winchendon, MA Husqvarna Motorbikes Plus Factory Connection Shift 577 Felix Lopez Mexico KTM KTM of Mexico 595 Michael Kitzmiller Vicksburg, MI Yamaha Kyle Owen Photography 596 Carson Tickle Cary, NC Honda Team Tickle 607 Kyle Endriss Lew Beach, NY Yamaha Endriss Racing 645 Jacob Pogodzienski Watertown, CT Suzuki Docs Motorcycles Chug's Moto Performance Max Power Motors 647 Matthew Hubert Riverside, CA Kawasaki TPJ Racing 657 Justin Wolf Franklin, WI Kawasaki Sportland 2 Powersports 661 Noah Chambers Oxford, PA Kawasaki SCCMX 688 Gabe Woodrow Colora, MD Kawasaki SGB Racing Maxxis Babbitt's Kawasaki 711 Tristan Lane Deland, FL KTM Team Lane Racing 722 Adam Enticknap Lompoc, CA Suzuki HEP Motorsports Suzuki 730 Grant Smith Fenton, MI Yamaha Mid Michigan Crushing & Recycling Lasco Ford Answer Racing 735 Tristan Lewis Locust Grove, GA Yamaha 755 Kyle Ianuale Gainesville, FL KTM 757 Tyler Gosnell Bloomsdale, MO Yamaha Big St Charles Novik Route 15 JH2 Approved Home Improvements 765 Zack Archer Moorhead, IA Kawasaki Yankton Motorsports 788 Josh Heintz Pittsburgh, PA Kawasaki Podium Works Mosites Motorsports SocialWebMedia Racing 794 Bryce Backaus Neillsville, WI Yamaha All Motor Performance Feine Tune 795 Aaron Leininger Wesley Chapel, FL Honda Leininger Brothers Racing 809 Travis Thompson Howell, MI Yamaha T&M Racing 824 Carter Stephenson Rolla, MO Yamaha ROCK RIVER RACING 841 Jeff Walker Sylvania, OH KTM Walker Motorsports 847 DJ Christie Flat Rock, MI KTM therightdirection.org 881 Jerry Lorenz Morrice, MI Yamaha Zeiglers Motorsports | MCR Suspension | FXR Racing 891 Kyle Koosmann Mellen, WI Yamaha 893 Matthew Carpenter Zeeland, MI KTM RK Tech Fly Racing Pro Taper 946 Matthew Toth Ellwood City, PA Honda 976 Joshua Greco Valparaiso IN KTM Team Allsouth 993 Austin Wagner Niles, MI Honda Championship Power Sports Racing 995 Christopher Prebula Petersburg, MI KTM Team Imperial

250 Class