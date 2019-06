The 2019 Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship heads to High Point in Mt. Morris, Pennsylvania, this weekend for round four of the championship.

Looking for entry lists? We have you covered.

Check out the pre-entry lists for the 450 and 250 Class, as well as the 125 All Star Series.

450 Class

# First Name Last Name Hometown Brand Model Team Name 1 Eli Tomac Cortez, CO KAW KX450 MONSTER ENERGY KAWASAKI 2 Cooper Webb Newport, NC KTM 450 SX-F FE RED BULL KTM 4 Blake Baggett Grand Terrace, CA KTM 450 SX-F FE Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WPS 14 Cole Seely Newbury Park, CA HON CRF450R WE Team Honda HRC 15 Dean Wilson United Kingdom HQV FC450 FE Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 16 Zachary Osborne Abingdon, VA HQV FC450 FE Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 17 Joseph Savatgy Tallahassee, FL KAW KX450 MONSTER ENERGY KAWASAKI 19 Justin Bogle Cushing, OK KTM 450 SX-F Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WPS 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM HQV FC450 FE Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 25 Marvin Musquin France KTM 450 SX-F FE RED BULL KTM 41 Ben LaMay Wasilla, AK HON CRF450R TPJ | FLY Racin | HONDA 43 Tyler Bowers Danville, KY KAW KX450 Triggr | Tyler Bowers Racing 46 Justin Hill Yoncalla, OR SUZ RMZ 450 JGR | Yoshimura | Suzuki Factory Racing 49 Henry Miller Rochester, MN KTM 450 SX-F Henry Miller Racing 51 Justin Barcia Greenville, FL YAM YZ 450F Monster Energy-Factory Yamaha Racing 54 Dylan Merriam Corona, CA HQV FC450 RJC Racing 56 Lorenzo Locurcio Venezuela KAW KX450 60 Justin Starling DeLand, FL KAW KX450 Kissimmee Motorsports | Legends and Heroes | Kawasaki 63 John Short Pilot Point, TX HON CRF450R TPJ Racing 69 Jake Masterpool Paradise, TX HON CRF450R His 956 Facility 80 Heath Harrison Silverhill, AL KAW KX450 Romar Marina | Fastlap | MX-Tech 90 Jeremy Hand Mantua, OH HON CRF450R Hand Racing 94 Ken Roczen Germany HON CRF450R WE Team Honda HRC 100 Dirco Van der Westhuizen Cairo, GA YAM YZ 450F Fox | Mobuis Braces | Backyard Designs 101 Fredrik Noren Sweden HON CRF450R Sustainable Oil Field Services | Honda 103 Dean Ferris Australia YAM YZ 450F Monster Energy Yamaha Factory Racing 119 Isaac Teasdale Robbinsville, NC SUZ RMZ 450 TMM 124 Benny Bloss Oak Grove, MO KTM 450 SX-F FE Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WPS 125 Luke Neese Jamestown, NC HON CRF450R K.S. Trenchco | Triangle Cycles | Thor 152 Ryder Hanninen Hibbing, MN KAW KX450 Quality Circuits | Triumph Twist Drill | Bougalis and Sons Construction 207 Ronnie Demorest Irwin, PA HQV FC450 FE Focus X Gear | 343 Graphix | Motosport 222 Brandon Hugney Mount Joy, PA KAW KX450 3Seventeen Moto | 230 Cafe | PR2 Racing 227 Cory Gilliam Thurmont, MD KTM 450 SX-F FE Gilliam Racing 243 Hunter Braun Westland, MI HON CRF450R Championship Powersports | TCD | Bell 254 Cody Briner Sierra Vista, AZ KAW KX450 Team KRT 261 Landon Davis Jacksonville, FL KTM 450 SX-F FE SilverBack Racing 263 Rece Campbell Nelsonville, OH KTM 450 SX-F LOFT Racing 265 Nick Fratz-Orr Oakland, MD KTM 450 SX-F FE Fratz-Orr Racing 270 Jacob Runkles Sykesville, MD KTM 450SX-F Runkles Racing 273 Noah Vislosky Leechburg, PA YAM YZ 450F Ebensburgh Yamaha 279 Timothy Crosby Confluence, PA YAM YZ 450F PR2 Suspension | Roaring Knob MX | Fly 312 Chris Makuta Hazelton, PA KTM 450 SX-F Holeshot Cycles | MGX Unlimited 314 Tyler Stepek Mount Airy, MD YAM YZ 450F Tomahawk MX 319 Coty Schock Dover, DE KTM 450 SX-F FE Diamond Motor Sports | Pro-Action Suspension | Sutton/Sm2 324 James Cooper Indianapolis, IN YAM YZ 450F Cooper Racing 351 Eric Grondahl Portsmouth, NH HQV FC450 FE Alias 354 Matthew Toth Ellwood City, PA KAW KX450 402 Samuel Greenawalt Jacksonville, FL YAM YZ 450F Greenawalt Racing 412 Jared Lesher Elderton, PA HON CRF450R MotoPro Racing 437 Charles Bright Petersburg, WV HON CRF450R Tri County Honda | Bright Engine Concepts 447 Deven Raper Mesa, AZ KAW KX450 RJC Racing | Kelly's Kawasaki 463 Levi Kilbarger Logan, OH YAM YZ 450F LOFT Racing 468 Austin Walker Townsend, DE KAW KX450 Powersports East | Kawasaki Team Green | True MX 489 Ricci Randanella Marlton, NJ HON CRF450R Randanella Septic Inc. 493 Mason Price Inverness, FL KTM 450 SX-F FE 499 Dawson Chesnut Sorento, IL SUZ RMZ 450 TPJ Racing 504 Gregory Hutchinson Somers, CT HON CRF450R WE Dialed Racing 511 Charles Wernig Street, MD HON CRF450R Giles Racing 513 Aerian Weaver Morgantown, WV YAM YZ 450F Weaver Racing 524 Frank Peneno Pearl River, NY HQV FC450 Fly Racing | Spectro Oils | Cometic Gaskets 553 Brent Rouse Torrance, CA HON CRF450R Patch Master Racing | Mid Cities Honda 566 Jacob Rose Summersville, WV KAW KX450 Rose Racing 577 Felix Lopez Mexico KTM 450 SX-F 591 Tanner Myers Oklahoma City, OK YAM YZ 450F TPJ Fly Racing Team 595 Michael Kitzmiller Vicksburg, MI YAM YZ 450F Kitzmiller Racing 596 Carson Tickle Cary, NC HON CRF450R Team Tickle 600 Connor Olson Littleton, CO HQV FC450 FE Two Tire Take Over 609 Leo Demastry Lancaster, OH HON CRF450R Bonzi Suspension and Chasis | Morgantown Powersports | Keefer Contractors 612 Max Darling Green Cove Springs, FL KTM 450 SX-F FE 624 Garrett Smith Ebensburg, PA HON CRF450R Cernic's Racing | MXtire.com | MPR Suspension 637 Bobby Piazza Easton, PA HON CRF450R JMR Racing 647 Matthew Hubert Riverside, CA HQV FC450 TPJ Fly Racing Team 664 Hunter Stempel Bay Shore, NY HON CRF450R Airtime Clothing | Evo MX Images | Greasy MX Films 673 Landon Armbruster Brookville, OH KTM 450 SX-F Central Collision Repair 700 James Weeks Punta Gorda, FL YAM YZ 450F TPJ Racing 718 Toshiki Tomita Japan HON CRF450R WE Team Honda HRC 724 Jason McConnell McDonald, PA YAM YZ 450F Pro+Motorsports | Pro-action 727 Bradley Esper Howell, MI SUZ RMZ 450 PR2 Racing | Answer Racing | MX Tire 731 Steve Roman Apollo, PA SUZ RMZ 450 Hillview Motorsports 750 Gavin Chinn Chillicothe, OH KTM 450 SX-F Chinn Racing 763 James Henshaw Manahawkin, NJ HON CRF450R Motosport | SGB Racing | Men at Work Landscaping 788 Josh Heintz Pittsburgh, PA KAW KX450 Podium Works | Mosites Motorsports | SocialWebMedia Racing 804 Cole Robbins Huntingtown, MD YAM YZ 450F Blue Buffalo | Slater Skins | Yamaha 811 Christopher Williams Ortonville, MI SUZ RMZ 450 Miat College of Technology | Rosenau Powersports | No Toil 827 Blake Ovitt Ashley Falls, MA KTM 450 SX-F FXR Racing | MGX Unlimited | Ohlins 829 Taylor VanBeek Gainesville, FL SUZ RMZ 450 878 Eric McKay Hollywood, MD YAM YZ 450F HGX Graphics 927 Jamal Porter Fayetteville, NC HON CRF450R Porter Racing 929 Taiki Koga Japan KAW KX450 TPJ Racing |ADA | SoCal MXTF 957 Jarrett Thompson Hyndman, PA YAM YZ 450F Excavating Associates Racing

250 Class

# First Name Last Name Hometown Brand Model Team Name 12 Shane McElrath Canton, NC KTM 250 SX-F FE Troy Lee Designs Red Bull KTM 23 Chase Sexton La Moille, IL Honda CRF250R GEICO Honda AMSOIL Factory Connection 26 Alex Martin Millville, MN Suzuki RMZ 250 JGR | Yoshimura | Suzuki Factory Racing 28 Jordon Smith Belmont, NC KTM 250 SX-F FE Troy Lee Designs Red Bull KTM 31 RJ Hampshire Hudson, FL Honda CRF250R GEICO Honda AMSOIL Factory Connection 32 Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY Yamaha YZ 250F Monster Energy | Star Racing | Yamaha 34 Dylan Ferrandis France Yamaha YZ 250F Monster Energy | Star Racing | Yamaha 36 Michael Mosiman Sebastopol, CA Husqvarna FC250 Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 38 Christian Craig Corona, CA Honda CRF250R GEICO Honda AMSOIL Factory Connection 39 Colt Nichols Muskogee, OK Yamaha YZ 250F Monster Energy | Star Racing | Yamaha 44 Cameron McAdoo Sioux City, IA KTM 250 SX-F FE Troy Lee Designs Red Bull KTM 52 Jordan Bailey Orlando, FL Husqvarna FC250 Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 55 Kyle Peters Greensboro, NC Suzuki RMZ 250 JGR | Yoshimura | Suzuki Factory Racing 59 Nick Gaines Ringgold, GA Yamaha YZ 250F 3D Racing Yamaha 61 Garrett Marchbanks Coalville, UT Kawasaki KX 250 MONSTER ENERGY | PRO CIRCUIT | KAWASAKI 66 Mitchell Oldenburg Staples, MN Yamaha YZ 250F Monster Energy | Star Racing | Yamaha 73 Martin Davalos Ecuador Kawasaki KX 250 MONSTER ENERGY | PRO CIRCUIT | KAWASAKI 77 Challen Tennant Willis, TX KTM 250 SX-F 3D Racing 83 Killian Auberson Switzerland KTM 250 SX-F 91 Zack Williams Elko, MN KTM 250 SX-F Fusion Motorsports 92 Adam Cianciarulo Clermont FL Kawasaki KX 250 MONSTER ENERGY | PRO CIRCUIT | KAWASAKI 110 Yusuke Watanabe Japan Yamaha YZ 250F Cycle Trader Rock River YAMAHA 112 Thomas Covington Vernon, AL Husqvarna FC250 Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 123 Mitchell Falk Costa Mesa, CA KTM 250 SX-F FE Troy Lee Designs Red Bull KTM 129 Ryan Diezic Streetsboro, OH Honda CRF250R FXR | MX Graphics 161 Justin Thompson South Africa Yamaha YZ 250F Thor | Asterisk | GarneUSA 162 Maxwell Sanford Pasadena, MD Yamaha YZ 250F Concrete Plants Inc 164 Matthew Klann Howell, MI Honda CRF250R 168 Cale Kuchnicki Alanson, MI KTM 250 SX-F Highland Trails Racing 194 Jerry Robin Hamel, MN KTM 250 SX-F FCC Motosports | Signation 196 Hunter Lawrence Corona, CA Honda CRF250R GEICO Honda AMSOIL Factory Connection 205 Wilson Todd Austrailia KTM 250 SX-F FE Troy Lee Designs Red Bull KTM 210 Jonathan Mayzak Murrells Inlet, SC KTM 250 SX-F Integrity Racing 212 Tyler McCoy Australia Yamaha YZ 250F MX University | The Collective Family | McCoy's Gardening 233 Derek Drake San Luis Obispo, CA KTM 250 SX-F FE Troy Lee Designs Red Bull KTM 247 Brock Papi Groveland, FL Honda CRF250R Mosites Motorsports | A&Y Performance Honda 269 Dalton Dyer Benton, AR Kawasaki KX 250 Motographix | Pro Circuit | Greg Dyer Plumbing 291 Zane Merrett Crowley, TX KTM 250 SX-F TPJ 301 Jordan Jarvis Clayton, NC Yamaha YZ 250F Jordan Jarvis Racing 303 Michael Hand Mantua, OH Yamaha YZ 250F Hand Racing 321 Bradley Lionnet Zambia Yamaha YZ 250F 337 Vincent Luhovey Greensburg, PA Suzuki RMZ 250 Hillview Cycles | TrueMX | Department of Power 339 Bryan Bachman New Brighton, PA Yamaha YZ 250F Fly Racing | Pro-Action Suspension | MX Graphics 340 Blake Taylor Woodlawn, TN KTM 250 SX-F Next Gear Race Programs | Stripes and More | Backyard Design 346 Kevin Moranz Topeka, KS Kawasaki KX 250 Custom Power Sports | Plumbing Plus | Team Carey 356 Daniel Lippman Fombell, PA Husqvarna FC250 TrueMX 407 Benjamin Nelko Aliquippa, PA Yamaha YZ 250F 3D Racing | Yamaha 425 Joshua Leininger Mooresville, NC Honda CRF250R Fly | Xtreme Powersports | JGR 426 Kein Denzler Garrettsville, OH KTM 250 SX-F FiveStar Powersports 432 Salvatore Colangelo Goldens Bridge, NY Yamaha YZ 250F 451 Klay Prager Martins Ferry, OH Husqvarna FC250 Podium Works 500 Ben Adamson Byron, MN KTM 250 SX-F 509 Alexander Nagy Richmond, IL KTM 250 SX-F Nagy Racing 514 Anthony Roth Cedar Run, NJ Yamaha YZ 250F Pepsi | JETTY | Traction MX 554 Wade Brommel Indianola, IA Kawasaki KX 250 Real Ink Graphics | Cox Concrete | MX Tech 573 Hunter Calle Plainfield, CT Yamaha YZ 250F Federal Hill Home Theaters Inc | Arai Helmets | SIDI Boots 622 Zac Maley Laotto, IN Yamaha YZ 250F Tom Zont Racing | Mika Metals | Maxima 631 Brandon Dickson Grand Rapids, MI Honda CRF250R Dickson Racing 668 Ryan Blanford Kettering, OH Honda CRF250R G.I.E. Inc. | Middletown Cycle | KB5 Industries 691 James Justice Hilliard, OH KTM 250 SX-F Justice Racing 719 Joshua Berchem West Greenwich, RI KTM 250 SX-F Elite Pro X Razees KTM 795 Aaron Leininger Wesley Chapel, FL Honda CRF250R Leininger Brothers Racing 818 James Barry Westminster, MD Yamaha YZ 250F Barry Racing 841 Jeff Walker Sylvania, OH Honda CRF250R Walker Motorsports 847 DJ Christie Flat Rock, MI KTM 250 SX-F therightdirection.org 870 Colton Camp Marion, NY KTM 250 SX-F Camp Racing 916 Jorge Rubalcava Paradise, TX KTM 250 SX-F JR Racing 923 Chris Moore Nanuet, NY Husqvarna FC250 The Privateer Journey 931 Stephen Vuckson New Salem, IN Honda CRF250R 936 Ty Masterpool Paradise, TX Yamaha YZ 250F Monster Energy Yamalube Star Yamaha Racing 964 Mitchell Goheen Canada Yamaha YZ 250F Blackstock Motorsports | Motozilli 993 Austin Wagner Niles, MI Honda CRF250R TiLube Honda | Buddy Brooks Racing

125 All Star