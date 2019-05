The 2019 Lucas Oil Pro Motocross Championship kicks off this Saturday at Hangtown.

Below are the pre-entry lists for the 250 and 450 classes. If you're looking for the 125 All Star Series pre-entry list, go here.

450 Class

Racing Nbr First Name Last Name Hometown Brand Team Name 1 Eli Tomac Cortez, CO Kawasaki MONSTER ENERGY KAWASAKI 2 Cooper Webb Newport, NC KTM RED BULL KTM 4 Blake Baggett Grand Terrace, CA KTM Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WPS 14 Cole Seely Newbury Park, CA Honda Team Honda HRC 15 Dean Wilson United Kingdom Husqvarna Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 16 Zachary Osborne Abingdon, VA Husqvarna Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 17 Joseph Savatgy Tallahassee, FL Kawasaki MONSTER ENERGY KAWASAKI 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM Husqvarna Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 25 Marvin Musquin France KTM RED BULL KTM 41 Ben LaMay Wasilla, AK Honda TPJ Racing 43 Tyler Bowers Danville, KY Kawasaki Triggr | Tyler Bowers Racing 46 Justin Hill Yoncalla, OR Suzuki JGR | Yoshimura | Suzuki Factory Racing 48 Cody Cooper New Zealand Honda Enviro Dynamics | Crownkiwi 49 Henry Miller Rochester, MN KTM Triggr Racing 51 Justin Barcia Greenville, FL Yamaha Monster Energy-Factory Yamaha Racing 56 Lorenzo Locurcio Venezuela Kawasaki 68 Brandan Leith Eagle Mountain, UT Husqvarna Stewarts Heating Racing 74 Cade Autenrieth Hemet, CA KTM AM Motocross | SSI Decals 82 Justin Hoeft Castaic, CA Yamaha Simi Valley Cycles Yamaha 85 Dare DeMartile Lincoln, CA Honda Nemesis Performance 94 Ken Roczen Germany Honda Team Honda HRC 101 Fredrik Noren Sweden Honda Sustainable Oil Field Services | Honda 103 Dean Ferris Australia Yamaha Monster Energy Yamaha Factory Racing 140 Austin Kouba Boise, ID Kawasaki RMXSeries.com 165 Kris Keefer Hesperia, CA Honda 169 Dylan Kappeler Redwood City, CA Husqvarna Kappeler Construction, Inc. | Chilton Auto Body | Gilroy Motorcycle Center 173 Grant Wall Lodi, CA Suzuki Fly Racing | DT1 | Pirelli 182 Mason Olson Sparks, NV KTM 195 Keaton Ward Bozeman, MT KTM Ward Racing 225 Brett Stralo Valley Center, CA Honda Altitude Racing MX 227 Derek Kelley Riverside, CA Honda SLR Honda | Fly Racing | Flow Vision 229 Francisco Martini Escondido, CA Yamaha Martini Racing 231 Robert Wilson Vacaville, CA KTM Monty's Automotive 234 McCoy Brough Kaysville, UT KTM RMXSeries.com 246 Chance Blackburn Spokane, WA Honda Fusion Graphix | Devol | Epcon 272 Rory Sullivan White Salmon, WA Kawasaki Power Motorsports 286 Erki Kahro Estonia KTM MX Vacation 292 Kolton Dean West Jordan, UT Yamaha South Valley Motorsports | Fly Racing | Pro Taper 309 Jeremy Smith Marmora, NJ Honda Smith Racing 314 Tyler Stepek Mount Airy, MD Yamaha Tomahawk MX 329 Chad Gores Newport Beach, CA KTM TPJ Racing | California Coast Plumbers 332 Dustin Winter Clearwater, KS Yamaha EBR Performance 335 Jake Masterpool Paradise, TX Honda His 956 Facility 383 Casey Brennan Albuquerque, NM KTM Brennan Racing 402 Samuel Greenawalt Jacksonville, FL Yamaha Greenawalt Racing 403 Keylan Meston Canada Yamaha ClubMX | Traders | Redemption Yamaha 444 Caleb Tennant South Africa KTM Creative Sports Concepts | Parts Unlimited | TheWtrainingFacility 446 Blaine Silveira Lemoore, CA Honda TPJ | Fly Racing 447 Deven Raper Mesa, AZ Kawasaki RJC Racing | Kelly's Kawasaki 477 Todd Waters Australia Husqvarna Todd Waters Racing 482 Riley Brough Kaysville, UT Honda RMXSeries.com 526 Colton Aeck Simi Valley, CA Honda TREMX.com | Tri-County Powersports | Honda 553 Brent Rouse Torrance, CA Honda Patch Master Racing | Mid Cities Honda 565 Dominic DeSimone Las Vegas, NV Honda we1 Racing 577 Felix Lopez Mexico KTM 588 Kurt Thomas Las Vegas, NV Honda 621 RJ Wageman Newhall, CA Honda 637 Bobby Piazza Easton, PA Honda JMR Racing 647 Matthew Hubert Riverside, CA Husqvarna TPJ Fly Racing Team 661 Noah Chambers Oxford, PA Kawasaki SCCMX 700 James Weeks Punta Gorda, FL Yamaha TPJ Racing 718 Toshiki Tomita Japan Honda Team Honda HRC 767 Mason Wharton Brush Prairie, WA Kawasaki TPJ | Fly Racing 841 Jeff Walker Sylvania, OH Husqvarna Walker Motorsports 845 Bryan O'Neil Port Angeles, WA Yamaha O’Neil Racing 876 Chris Alldredge Redmond, OR KTM 892 Garret Ioppolo Lincoln, CA Yamaha Roseville Yamaha | Haesker Racing Engines 909 Jacob Smith Rescue, CA Yamaha Smith Racing 917 Drew Thomas Ione, CA Yamaha Roseville Yamaha | Haeseker Racing 929 Taiki Koga Japan Kawasaki TPJ Racing |ADA | SoCal MXTF 934 Brian Medeiros Koloa, HI Husqvarna Motocross Action Mag | Kauai Energy | Suzuki

250 Class