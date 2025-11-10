How Many Podiums Did Barcia Earn with GasGas? How Does That Compare to His Yamaha Podiums? What About Honda?
After five years together, Justin Barcia’s time with GasGas is up. The brand released a statement in mid-October, thanking Barcia for his historic run together, that included winning the first AMA Supercross race the brand competed in. For 2026, Barcia expected set to race alongside Dylan Ferrandis on the all-new Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing team. So, we took a look at all of Barcia’s wins/podiums to date.
Can you guess how many total podiums Barcia has had since turning pro back in 2009? How about how many wins/podiums he earned with GasGas? And how does that number compare to his time with Yamaha and his first handful of years as a pro with Honda? Think 250cc and 450cc results combined…
In total, Barcia had the most starts on Honda (well over 100 total starts), and most of his wins came on a GEICO Honda 250. Barcia tallied 16 wins and 53 total podiums on Honda, whereas his Yamaha and GasGas wins and podiums are much closer (less than six wins and less than 30 total podiums on each). And missing from this chart are his results from his time with Suzuki…because he did not land any podiums throughout his 2017 season on the RM-Z450!
Justin Barcia's Podiums By Brand
|Wins
|Total Podiums (Including wins)
|Honda
|16
|53
|Yamaha
|5
|25
|GasGas
|3
|20
|Totals
|24
|98
Check out all of Barcia's professional podiums to date below.
All Justin Barcia Professional Podiums Entering 2026
Justin BarciaMonroe, NY
|Position
|Race
|Class
|Date
|Bike
|3
SupercrossSan Diego
|450SX
|January 20, 2024
|GasGas MC 450F
|1
SupercrossEast Rutherford
|450SX
|April 22, 2023
|GasGas MC 450F
|2
SupercrossAtlanta
|450SX
|April 15, 2023
|GasGas MC 450F
|3
SupercrossGlendale
|450SX
|April 8, 2023
|GasGas MC 450F
|3
SupercrossSeattle
|450SX
|March 25, 2023
|GasGas MC 450F
|2
SupercrossIndianapolis
|450SX
|March 11, 2023
|GasGas MC 450F
|3
SupercrossSan Diego
|450SX
|January 21, 2023
|GasGas MC 450F
|3
MotocrossRedBud
|450
|July 2, 2022
|GasGas MC 450F
|3
SupercrossSalt Lake City
|450SX
|May 7, 2022
|GasGas MC 450F
|2
SupercrossIndy
|450SX
|March 19, 2022
|GasGas MC 450F
|3
SupercrossDetroit
|450SX
|March 12, 2022
|GasGas MC 450F
|3
SupercrossAnaheim 3
|450SX
|February 12, 2022
|GasGas MC 450F
|3
SupercrossOakland
|450SX
|January 15, 2022
|GasGas MC 450F
|3
SupercrossAnaheim 1
|450SX
|January 8, 2022
|GasGas MC 450F
|1
MotocrossSpring Creek
|450
|July 17, 2021
|GasGas MC 450F
|3
MotocrossSouthwick
|450
|July 10, 2021
|GasGas MC 450F
|2
SupercrossArlington 1
|450SX
|March 13, 2021
|GasGas MC 450F
|3
SupercrossOrlando 2
|450SX
|February 20, 2021
|GasGas MC 450F
|2
SupercrossIndianapolis 2
|450SX
|February 2, 2021
|GasGas MC 450F
|1
SupercrossHouston 1
|450SX
|January 16, 2021
|GasGas
|3
MotocrossSpring Creek
|450
|September 19, 2020
|Yamaha YZ450F
|3
MotocrossRedBud National I
|450
|September 4, 2020
|Yamaha YZ450F
|2
SupercrossAtlanta
|450SX
|February 29, 2020
|Yamaha YZ450F
|2
SupercrossSt. Louis
|450SX
|January 11, 2020
|Yamaha YZ450F
|1
SupercrossAnaheim 1
|450SX
|January 4, 2020
|Yamaha YZ450F
|1
SupercrossAnaheim 1
|450SX
|January 5, 2019
|Yamaha YZ450F
|1
MotocrossIronman
|450
|August 25, 2018
|Yamaha YZ450F
|3
MotocrossRedBud
|450
|July 7, 2018
|Yamaha YZ450F
|3
MotocrossSouthwick
|450
|June 30, 2018
|Yamaha YZ450F
|2
MotocrossTennessee
|450
|June 23, 2018
|Yamaha YZ450F
|3
MotocrossHigh Point
|450
|June 16, 2018
|Yamaha YZ450F
|3
MotocrossHangtown
|450
|May 19, 2018
|Yamaha YZ450F
|2
SupercrossGlendale
|450SX
|January 27, 2018
|Yamaha YZ450F
|3
SupercrossHouston
|450SX
|January 13, 2018
|Yamaha YZ450F
|3
SupercrossAnaheim 1
|450SX
|January 6, 2018
|Yamaha YZ450F
|2
MotocrossIronman
|450
|August 27, 2016
|Yamaha YZ450F
|2
MotocrossBudds Creek
|450
|August 20, 2016
|Yamaha YZ450F
|3
MotocrossSouthwick
|450
|July 9, 2016
|Yamaha YZ450F
|2
MXoNMotocross of Nations
|Combined
|September 27, 2015
|Yamaha
|2
MXoNMotocross of Nations
|Combined
|September 27, 2015
|Yamaha
|1
MXoNMotocross of Nations
|MXGP
|September 27, 2015
|Yamaha
|3
MotocrossUtah
|450
|August 15, 2015
|Yamaha YZ450F
|2
MotocrossUnadilla
|450
|August 8, 2015
|Yamaha YZ450F
|2
MotocrossWashougal
|450
|July 25, 2015
|Yamaha YZ450F
|2
MotocrossSpring Creek
|450
|July 18, 2015
|Yamaha YZ450F
|1
MotocrossRedBud
|450
|July 4, 2015
|Yamaha YZ450F
|1
MotocrossBudds Creek
|450
|June 27, 2015
|Yamaha YZ450F
|2
MotocrossGlen Helen
|450
|May 23, 2015
|Yamaha YZ450F
|2
SupercrossHouston
|450SX
|April 5, 2014
|Honda CRF450R
|3
SupercrossSt. Louis
|450SX
|March 29, 2014
|Honda CRF450R
|2
SupercrossToronto
|450SX
|March 22, 2014
|Honda CRF450R
|3
SupercrossDallas
|450SX
|February 15, 2014
|Honda CRF450R
|2
MXoNMotocross of Nations
|Combined
|September 29, 2013
|Honda
|2
MXoNMotocross of Nations
|Combined
|September 29, 2013
|Honda
|1
MXoNMotocross of Nations
|Open
|September 29, 2013
|Honda
|3
MotocrossLake Elsinore
|450
|August 24, 2013
|Honda CRF450R
|2
MotocrossUnadilla
|450
|August 10, 2013
|Honda CRF450R
|3
MotocrossSouthwick
|450
|June 29, 2013
|Honda CRF450R
|2
MotocrossTennessee National
|450
|June 1, 2013
|Honda CRF450R
|3
MotocrossThunder Valley
|450
|May 25, 2013
|Honda CRF450R
|1
SupercrossSeattle
|450SX
|April 20, 2013
|Honda CRF450R
|3
SupercrossDaytona
|450SX
|March 9, 2013
|Honda CRF450R
|2
SupercrossSan Diego
|450SX
|February 9, 2013
|Honda CRF450R
|3
SupercrossAnaheim III
|450SX
|February 2, 2013
|Honda CRF450R
|1
SupercrossPhoenix
|450SX
|January 12, 2013
|Honda CRF450R
|3
MXoNMX of Nations
|Combined
|September 30, 2012
|Honda
|3
MXoNMX of Nations
|Combined
|September 30, 2012
|Honda
|2
MotocrossLake Elsinore
|250
|September 8, 2012
|Honda CRF250R
|3
MotocrossSteel City
|250
|September 1, 2012
|Honda CRF250R
|1
MotocrossWashougal
|250
|July 21, 2012
|Honda CRF250R
|2
MotocrossSpring Creek
|250
|July 14, 2012
|Honda CRF250R
|2
MotocrossRedBud
|250
|July 7, 2012
|Honda CRF250R
|3
MotocrossBudds Creek
|250
|June 16, 2012
|Honda CRF250R
|2
MotocrossHigh Point
|250
|June 9, 2012
|Honda CRF250R
|1
MotocrossThunder Valley
|250
|June 2, 2012
|Honda CRF250R
|2
MotocrossHangtown Motocross Classic
|250
|May 19, 2012
|Honda CRF250R
|1
SupercrossLas Vegas
|LITES SHOOTOUT
|May 5, 2012
|Honda CRF250R
|2
SupercrossHouston
|SX LITES E
|March 31, 2012
|Honda CRF250R
|1
SupercrossToronto
|SX LITES E
|March 24, 2012
|Honda CRF250R
|3
SupercrossIndianapolis
|SX LITES E
|March 17, 2012
|Honda CRF250R
|1
SupercrossDaytona
|SX LITES E
|March 10, 2012
|Honda CRF250R
|1
SupercrossSt. Louis
|SX LITES E
|March 3, 2012
|Honda CRF250R
|1
SupercrossAtlanta
|SX LITES E
|February 25, 2012
|Honda CRF250R
|1
SupercrossArlington
|SX LITES E
|February 18, 2012
|Honda CRF250R
|3
MotocrossPala Raceway
|450
|September 10, 2011
|Honda CRF450R
|3
MotocrossUnadilla Motocross
|450
|August 13, 2011
|Honda CRF450R
|3
MotocrossBudds Creek Motocross
|250
|June 18, 2011
|Honda CRF250R
|3
SupercrossLas Vegas
|SX LITES E
|May 7, 2011
|Honda CRF250R
|1
SupercrossSt. Louis
|SX LITES E
|April 9, 2011
|Honda CRF250R
|2
SupercrossArlington
|SX LITES E
|April 2, 2011
|Honda CRF250R
|2
SupercrossToronto
|SX LITES E
|March 26, 2011
|Honda CRF250R
|1
SupercrossJacksonville
|SX LITES E
|March 19, 2011
|Honda CRF250R
|2
SupercrossIndianapolis
|SX LITES E
|March 12, 2011
|Honda CRF250R
|2
SupercrossDaytona
|SX LITES E
|March 5, 2011
|Honda CRF250R
|2
SupercrossAtlanta
|SX LITES E
|February 26, 2011
|Honda CRF250R
|1
SupercrossHouston
|SX LITES E
|February 12, 2011
|Honda CRF250R
|2
MotocrossMoto-X 338
|250
|August 28, 2010
|Honda CRF250R
|2
MotocrossUnadilla Motocross
|250
|August 14, 2010
|Honda CRF250R
|2
MotocrossBudds Creek Motocross
|250
|June 19, 2010
|Honda CRF250R
|1
SupercrossSt. Louis
|SX LITES E
|April 17, 2010
|Honda CRF250R
|3
SupercrossHouston
|SX LITES E
|April 10, 2010
|Honda CRF250R
|3
SupercrossArlington
|SX LITES E
|March 20, 2010
|Honda CRF250R
|1
SupercrossToronto
|SX LITES E
|March 13, 2010
|Honda CRF250R
|3
SupercrossIndianapolis
|SX LITES E
|February 20, 2010
|Honda CRF250R
|1
MotocrossMoto-X 338
|250
|August 29, 2009
|Honda CRF250R
|3
MotocrossSpring Creek Motocross
|250
|July 18, 2009
|Honda CRF250R