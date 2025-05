Watch: Pro Motocross Pre-Season Press Conference Live at 2 p.m. Eastern/11 a.m. Pacific

Top riders from the 250 and 450 Classes take questions ahead of the opener for the 11-round AMA Pro Motocross Championship at the Pala Casino Spa & Resort in Pala, California.

Tune into today’s pre-race press conference at 11 a.m. Pacific/2 p.m. Eastern via the Pro Motocross YouTube channel.

250 Class Featured riders:

#1 Haiden Deegan - Monster Energy Yamaha Star Racing

#6 Jeremy Martin - Monster Energy Yamaha Star Racing

#10 Chance Hymas - Team Honda HRC Progressive

#16 Tom Vialle - Red Bull KTM Factory Racing

#19 Jordon Smith - Triumph Factory Racing

#23 Julien Beaumer - Red Bull KTM Factory Racing

#25 Ryder DiFrancesco - Rockstar Energy GasGas Factory Racing

#30 Jo Shimoda - Team Honda HRC Progressive

#47 Levi Kitchen - Monster Energy/Pro Circuit Kawasaki

#56 Seth Hammaker - Monster Energy/Pro Circuit Kawasaki

450 Class featured riders:

#1 Chase Sexton - Red Bull KTM Factory Racing

#2 Cooper Webb - Monster Energy Yamaha Star Racing

#3 Eli Tomac - Monster Energy Yamaha Star Racing

#7 Aaron Plessinger - Red Bull KTM Factory Racing

#18 Jett Lawrence - Team Honda HRC Progressive

#21 Jason Anderson - Monster Energy Kawasaki

#24 RJ Hampshire - Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing

#27 Malcolm Stewart - Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing

#32 Justin Cooper - Monster Energy Yamaha Star Racing

#45 Colt Nichols - Twisted Tea Suzuki Presented by Progressive

#70 Jorge Prado - Monster Energy Kawasaki

#96 Hunter Lawrence - Team Honda HRC Progressive

Check out the TV broadcast/streaming information for Saturday below.