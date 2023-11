Main image courtesy of KTM

Fox Australian Supercross Championship Round 2 (of 3) Overall Results SX1 Class

1. Colton Haaker , Hsq, 1-3-1 2. Trystan Hart, KTM, 2-1-3 3. Jonny Walker, Beta, 3-2-2 4. Cody Webb , Sherco, 5-4-4 5. Ryder Leblond , Hsq, 4-5-6 6. Will Riordan, KTM, 7-6-5 7. Cooper Abbott, Sherco, 6-8-8 8. Max Gerston, GG, 10-7-7 9. Dominik Olszowsky, Rieju, 8-10-9 10. Anthony Johnson, KTM, 9-9-11