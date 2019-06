The 2019 Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship heads to The Wick 338 in Southwick, Massachusetts, this weekend for round six of the championship.

Below are the pre-entry lists for the 250 and 450 Classes, as well as the 125 All Star Series.

450 Class

# First Last Hometown Class OEM Model Team Name 1 Eli Tomac Cortez, CO 450 KAW KX450 MONSTER ENERGY KAWASAKI 2 Cooper Webb Newport, NC 450 KTM 450 SX-F FE RED BULL KTM 4 Blake Baggett Grand Terrace, CA 450 KTM 450 SX-F FE Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WPS 7 Aaron Plessinger Hamilton, OH 450 YAM YZ 450F Monster Energy-Factory Yamaha Racing 16 Zachary Osborne Abingdon, VA 450 HQV FC450 FE Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 17 Joseph Savatgy Tallahassee, FL 450 KAW KX450 MONSTER ENERGY KAWASAKI 19 Justin Bogle Cushing, OK 450 KTM 450 SX-F Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WPS 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM 450 HQV FC450 FE Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 25 Marvin Musquin France 450 KTM 450 SX-F FE RED BULL KTM 29 Benny Bloss Oak Grove, MO 450 KTM 450 SX-F FE Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WPS 41 Ben LaMay Wasilla, AK 450 HON CRF450R TPJ | FLY Racing | LBeardsleyCPA 43 Tyler Bowers Danville, KY 450 KAW KX450 Triggr | Tyler Bowers Racing 49 Henry Miller Rochester, MN 450 KTM 450 SX-F Henry Miller Racing 51 Justin Barcia Greenville, FL 450 YAM YZ 450F Monster Energy-Factory Yamaha Racing 56 Lorenzo Locurcio Venezuela 450 KAW KX450 63 John Short Pilot Point, TX 450 HON CRF450R TPJ Racing 69 Jake Masterpool Paradise, TX 450 HON CRF450R His 956 Facility 80 Heath Harrison Silverhill, AL 450 KAW KX450 Romar Marina | Fastlap | MX-Tech 88 Chris Canning Conventry, CT 450 KAW KX450 Pilgrim Powersports 94 Ken Roczen Germany 450 HON CRF450R WE Team Honda HRC 100 Dirco Van der Westhuizen Cairo, GA 450 YAM YZ 450F Fox | Mobuis Braces | Backyard Designs 101 Fredrik Noren Sweden 450 SUZ RMZ 450 JGR Yoshimura Suzuki Factory Racing 103 Dean Ferris Australia 450 YAM YZ 450F Monster Energy Yamaha Factory Racing 115 Gregory Hutchinson Somers, CT 450 HON CRF450R WE Factory Connection | Manchester Honda 116 Tj Albright Mt Marion, NY 450 KTM 250 SX-F 119 Isaac Teasdale Robbinsville, NC 450 SUZ RMZ 450 JGR 125 Luke Neese Jamestown, NC 450 HON CRF450R K.S. Trenchco | Phoenix Racing Honda 152 Ryder Hanninen Hibbing, MN 450 KAW KX450 Quality Circuits | Triumph Twist Drill | Bougalis and Sons Construction 217 Cory Gilliam Thurmont, MD 450 KTM 450 SX-F FE Gilliam Racing 222 Brandon Hugney Mount Joy, PA 450 KAW KX450 3Seventeen Moto | 230 Cafe | PR2 Racing 241 Dylan Clark Plymouth, MA 450 KAW KX450 Clark Racing 243 Hunter Braun Westland, MI 450 HON CRF450R TCD | Supercoop MX 254 Cody Briner Sierra Vista, AZ 450 KAW KX450 TPJ/Fly Racing | ZR1 Suspension | Lechner Construction 261 Landon Davis Jacksonville, FL 450 KTM 450 SX-F FE SilverBack Racing 265 Nick Fratz-Orr Oakland, MD 450 KTM 450 SX-F FE Fratz-Orr Racing 270 Jacob Runkles Sykesville, MD 450 KTM 450 SX-F Runkles Racing 295 Jack Pagano Wilbraham, MA 450 KTM 450 SX-F Jbonemotorworks | Ride JBI | Motorex 309 Jeremy Smith Marmora, NJ 450 HON CRF450R Smith Racing 314 Tyler Stepek Mount Airy, MD 450 YAM YZ 450F Tomahawk MX 317 Richard Tolman-Moschetti Templeton, MA 450 HQV FC450 FE Central Mass Power Sports 319 Coty Schock Dover, DE 450 KTM 450 SX-F FE Hawkeye Farms NY | Solid Performance | Rebellious Synthetics | Boyesen & FXR 332 Dustin Winter Clearwater, KS 450 YAM YZ 450F EBR Performance 351 Eric Grondahl Portsmouth, NH 450 HQV FC450 FE Alias 354 Matthew Toth Ellwood City, PA 450 KAW KX450 383 Casey Brennan Albuquerque, NM 450 KTM 450 SX-F Brennan Racing 405 Joe LaFalce Naples, FL 450 YAM YZ 450F 412 Jared Lesher Elderton, PA 450 HON CRF450R MotoPro Racing 429 Derrick Barnaby Canterbury, CT 450 HQV FC350 Economy Gutters, LLC 431 Travis Marsh Plainfield, NH 450 KTM 250 SX Mototassinari | Mason Racing | Factory Connection 442 Zachary Johnson Abington, MA 450 HON CRF450R Razees | Fox | Factory Connection 449 Dakota Kessler Jackson, NJ 450 YAM YZ 450F Kessler Pro Suspension 468 Austin Walker Townsend, DE 450 KAW KX450 Powersports East | Kawasaki Team Green | True MX 489 Ricci Randanella Marlton, NJ 450 HON CRF450R Randanella Septic Inc. 511 Charles Wernig Street, MD 450 HON CRF450R Giles Racing 524 Frank Peneno Pearl River, NY 450 HQV FC450 Fly Racing | Spectro Oils | Cometic Gaskets 532 Rocky Cagno East Brunswick, NJ 450 YAM YZ 450F Fly Racing | 6D Helmets 553 Brent Rouse Torrance, CA 450 HON CRF450R Patch Master Racing | Mid Cities Honda 570 Thomas Lanphear Westerly, RI 450 HQV TC250 RPE Waste Service | Majcher Builders | FXR 582 Alexander Brown Westfield, MA 450 KAW KX450 Team Brown Racing 591 Tanner Myers Oklahoma City, OK 450 YAM YZ 450F TPJ Fly Racing Team 607 Kyle Endriss Lew Beach, NY 450 YAM YZ 450F Endriss Racing 611 Jacob Morrison Wareham, MA 450 KAW KX450 Pilgrim Powersports Kawasaki 626 Matthew Desjardins Salisbury, MA 450 KTM 250 SX Motorbikesplus KTM 645 Jacob Pogodzienski Watertown, CT 450 SUZ RMZ 450 Docs Motorcycles | Chug's Moto Performance | FXR 647 Matthew Hubert Riverside, CA 450 HQV FC450 TPJ Fly Racing Team 661 Noah Chambers Oxford, PA 450 KAW KX450 SCCMX 688 Gabe Woodrow Colora, MD 450 HON CRF450R O'Neal | Ryno Power | SGB racing 696 Nick Kraeger Constableville, NY 450 HON CRF450R MPH Honda | Deep Hollow Ranch | WMXtreme pro services 700 James Weeks Punta Gorda, FL 450 YAM YZ 450F TPJ Racing 711 Tristan Lane Deland, FL 450 KTM 450 SX-F Team Lane Racing 716 Ryan Dowd Ludlow, MA 450 SUZ RMZ 450 Full Throttle Powersports 718 Toshiki Tomita Japan 450 HON CRF450R WE Team Honda HRC 729 Philip Bugbee Johnsonville, NY 450 YAM YZ 450F Bugbee Racing 738 Kyle Hameister New London, WI 450 HQV FC450 Powersports 1 | Sandy Crack Racing 761 Matt Tovani Savoy, MA 450 KTM 450 SX-F Cantarella & Sons, Inc 763 James Henshaw Manahawkin, NJ 450 HON CRF450R Motosport | SGB Racing | Men at Work Landscaping 771 William Clark Buckfield, ME 450 HON CRF450R CMF | Central Maine Powersports | FXR Racing 776 Seamus Sullivan Foxboro, MA 450 HON CRF450R 802 Marshall Macintyre Southwick, MA 450 KAW KX450 804 Cole Robbins Huntingtown, MD 450 YAM YZ 450F Latitude Racing 813 Aaron Lampi Fishkill, NY 450 KTM 450 SX-F FE B.DeVries & Sons 827 Blake Ovitt Ashley Falls, MA 450 KTM 450 SX-F Ovitt Racing 834 Kristopher Corey Southwick, MA 450 HON CRF450R TPR Racing 856 Scott Iverson Mashpee, MA 450 KTM 450 SX-F 880 Conor Sheridan West Suffield, CT 450 KTM 450 SX-F Short Track Nation 886 Shane Kelleher Cumberland, RI 450 HON CRF450R Team 887 919 Brian Borghesani Plymouth, MA 450 KTM 450 SX-F Motorbikes Plus | FXR | Loud Fuel Co. 929 Taiki Koga Japan 450 KAW KX450 TPJ Racing |ADA | SoCal MXTF 962 Joseph Tait Wilton, CT 450 YAM YZ 450F Tait Racing 971 Benjamin Brouillard Brooklyn, CT 450 KTM 250 SX Program Riders

250 Class

# First Last Hometown Class OEM Model Team Name 12 Shane McElrath Canton, NC 250 KTM 250 SX-F FE Troy Lee Designs Red Bull KTM 23 Chase Sexton La Moille, IL 250 HON CRF250R GEICO Honda AMSOIL Factory Connection 26 Alex Martin Millville, MN 250 SUZ RMZ 250 JGR | Yoshimura | Suzuki Factory Racing 31 RJ Hampshire Hudson, FL 250 HON CRF250R GEICO Honda AMSOIL Factory Connection 32 Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY 250 YAM YZ 250F Monster Energy | Star Racing | Yamaha 34 Dylan Ferrandis France 250 YAM YZ 250F Monster Energy | Star Racing | Yamaha 36 Michael Mosiman Sebastopol, CA 250 HQV FC250 Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 38 Christian Craig Corona, CA 250 HON CRF250R GEICO Honda AMSOIL Factory Connection 39 Colt Nichols Muskogee, OK 250 YAM YZ 250F Monster Energy | Star Racing | Yamaha 44 Cameron McAdoo Sioux City, IA 250 KTM 250 SX-F FE Troy Lee Designs Red Bull KTM 45 Brandon Hartranft Brick, NJ 250 YAM YZ 250F Cycle Trader Rock River YAMAHA 52 Jordan Bailey Orlando, FL 250 HQV FC250 Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 55 Kyle Peters Greensboro, NC 250 SUZ RMZ 250 JGR | Yoshimura | Suzuki Factory Racing 59 Nick Gaines Ringgold, GA 250 YAM YZ 250F 3D Racing Yamaha 61 Garrett Marchbanks Coalville, UT 250 KAW KX 250 MONSTER ENERGY | PRO CIRCUIT | KAWASAKI 66 Mitchell Oldenburg Staples, MN 250 YAM YZ 250F Monster Energy | Star Racing | Yamaha 72 Martin Castelo Ecuador 250 HQV FC250 JMC Motorsports Racing | Fly Racing | WPS 73 Martin Davalos Ecuador 250 KAW KX 250 MONSTER ENERGY | PRO CIRCUIT | KAWASAKI 78 Ramyller Alves Coconut Creek, FL 250 KTM 250 SX-F EBR Performance | Altus MotorSports | Yamaha 92 Adam Cianciarulo Clermont FL 250 KAW KX 250 MONSTER ENERGY | PRO CIRCUIT | KAWASAKI 110 Yusuke Watanabe Japan 250 YAM YZ 250F Cycle Trader Rock River YAMAHA 112 Thomas Covington Vernon, AL 250 HQV FC250 Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 123 Mitchell Falk Costa Mesa, CA 250 KTM 250 SX-F FE Troy Lee Designs Red Bull KTM 156 Jacob Hayes Greensboro,NC 250 YAM YZ 250F Cycle Trader Rock River YAMAHA 161 Justin Thompson South Africa 250 YAM YZ 250F Thor | Asterisk | GarneUSA 162 Maxwell Sanford Pasadena, MD 250 YAM YZ 250F Concrete Plants Inc 164 Matthew Klann Howell, MI 250 HON CRF250R 167 Cody Williams Barneveld, WI 250 HQV TC 125 Latitude Graphics Racing 168 Cale Kuchnicki Alanson, MI 250 KTM 250 SX-F Highland Trails Racing 186 Tyler Monks Colorado Springs, CO 250 HQV FC250 Monks Construction Racing 187 Walter White Portsmouth, RI 250 KTM 250 SX-F FE 190 Matt Boron Leverett, MA 250 KTM 250 SX-F Wheels Powersports 194 Jerry Robin Hamel, MN 250 KTM 250 SX-F FCC Motosports | Signation 196 Hunter Lawrence Corona, CA 250 HON CRF250R GEICO Honda AMSOIL Factory Connection 203 Andrew Boccarossa Redding, CT 250 YAM YZ 250F Boccarossa Insurance Racing 210 Jonathan Mayzak Murrells Inlet, SC 250 KTM 250 SX-F Integrity Racing 233 Derek Drake San Luis Obispo, CA 250 KTM 250 SX-F FE Troy Lee Designs Red Bull KTM 238 Ben Robinson Hooksett, NH 250 SUZ RMZ 250 No Limits | Freedom Cycle Suzuki | Factory Connection 242 Shawn MacDonald Leverett, MA 250 YAM YZ 250F Valley MotorSports | Fly Racing | Factory Connection 248 Travis Delnicki Eastford, CT 250 YAM YZ 250F Safeguard Security | Motorsports Nation | Yamaha 294 Nicholas McDonnell Westfield, MA 250 KAW KX 250 Mason Agency | Valley motorsports 298 Chase Simone Westfield, MA 250 YAM YZ 250F 301 Jordan Jarvis Clayton, NC 250 YAM YZ 250F Jordan Jarvis Racing 334 Christopher Lauro North Kingstown, RI 250 KTM 250 SX-F Team MBR | Razee's | Bent Street Mafia 340 Blake Taylor Woodlawn, TN 250 KTM 250 SX-F Next Gear Race Programs | Stripes and More | Backyard Design 345 Joshua Prior Hebron, CT 250 HQV FC250 Custom MX Supply | American Ladders and Scaffolds | 6D 346 Kevin Moranz Topeka, KS 250 KAW KX 250 Custom Power Sports | Plumbing Plus | Team Carey 357 Kameron Barboa Bosque Farms, NM 250 YAM YZ 250F Bobby J’s Yamaha | Black Snout Brewhouse | Leatt 390 Salvatore Cusimano West Creek, NJ 250 YAM YZ 250F 407 Benjamin Nelko Aliquippa, PA 250 YAM YZ 250F 3D Racing | Yamaha 423 Matthew Fisk Seekonk, MA 250 YAM YZ 250F ZRThrottle 432 Salvatore Colangelo Goldens Bridge, NY 250 YAM YZ 250F 459 Austin Brooks Southwick, MA 250 YAM YZ 250F Team Justice MX Racing 483 Bryton Carroll Vineland, NJ 250 YAM YZ 250F 491 Gabe Gutierres Concord, MA 250 KTM 250 SX-F Answer MX | Ride 100% | Hammer Nutrition 514 Anthony Roth Cedar Run, NJ 250 YAM YZ 250F Pepsi | JETTY | Traction MX 515 James Doolittle Binghamton, NY 250 SUZ RMZ 250 Conklin Cycle Center | Mylo's Motorsports 516 Yeissen Rubalcava El Paso, TX 250 YAM YZ 250F 573 Hunter Calle Plainfield, CT 250 YAM YZ 250F Federal Hill Home Theaters Inc | Arai Helmets | SIDI Boots 580 Bobby Tiso Wolcott, CT 250 KAW KX 250 Land N Sea Racing 583 Corey Ridel East Hartland, CT 250 HQV FC250 RS Racing 610 Hayden Halstead Canada 250 YAM YZ 250F FXR | Royal Distributing | Yamaha Canada 622 Zac Maley Laotto, IN 250 YAM YZ 250F Tom Zont Racing | Mika Metals | Maxima 631 Brandon Dickson Grand Rapids, MI 250 HON CRF250R Dickson Racing 640 Aaron Zielfelder Farmington, NH 250 HON CRF250R Factory Connection 657 Justin Wolf Franklin, WI 250 KAW KX 250 Sportland 2 Powersports 664 Hunter Stempel Bay Shore, NY 250 HON CRF250R Airtime Clothing | Evo MX Images | Greasy MX Films 677 Billy Healy Dudley, MA 250 KTM 250 SX-F FE Motorsports Nation 701 Jake Pinhancos Rochester, MA 250 KAW KX 250 Shift MX | Oakley | Twin Air 719 Joshua Berchem West Greenwich, RI 250 KTM 250 SX-F Elite Pro X Razees KTM 741 Spencer Mang Fort Plain, NY 250 HON CRF250R Twister Valley Sports Complex | RPM's Apparel | Netti Powersports 769 Andrew Rossi Sutton, MA 250 YAM YZ 250F R2 MX Graphics | Motosports International | Rossi SLS 778 James Harrington Plymouth, MA 250 YAM YZ 250F Tech Service Racing 838 Larry McVay Flemington, NJ 250 YAM YZ 250F McVay Racing 841 Jeff Walker Sylvania, OH 250 HON CRF250R Walker Motorsports 847 DJ Christie Flat Rock, MI 250 KTM 250 SX-F therightdirection.org 870 Colton Camp Marion, NY 250 KTM 250 SX-F Camp Racing 889 Cody Williams Byfield, MA 250 KTM 250 SX-F FE CJ Racing 916 Jorge Rubalcava Paradise, TX 250 KTM 250 SX-F JR Racing 923 Chris Moore Nanuet, NY 250 HQV FC250 The Privateer Journey 931 Stephen Vuckson New Salem, IN 250 HON CRF250R 936 Ty Masterpool Paradise, TX 250 YAM YZ 250F Monster Energy Yamalube Star Yamaha Racing 949 James Manni Chepachet, RI 250 KTM 250 SX-F Team Manni Racing 956 Austin Phelps West Suffield, CT 250 HQV TC 125 MX 23 | Land N'Sea Power Sports 964 Mitchell Goheen Canada 250 YAM YZ 250F Blackstock Motorsports | Motozilli

125 All Star