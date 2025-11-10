Results Archive
Wake-Up Call

Wake-Up Call

November 10, 2025, 9:00am
Autónoma De Buenos Aires, Argentina WSX Buenos Aires City GPFIM World Supercross Championship

FIM World Supercross Championship (WSX)

Round 1 (of 5) - Buenos Aires City GP - Argentina

SX1

SX1 podium: Ken Roczen, Justin Cooper, and Haiden Deegan
SX1 podium: Ken Roczen, Justin Cooper, and Haiden Deegan Courtesy of WSX

SX2

SX2 podium: Max Anstie, Shane McElrath, and Coty Schock
SX2 podium: Max Anstie, Shane McElrath, and Coty Schock Courtesy of WSX

EnduroCross

Round 4 (of 6) - Redmond, Oregon

Championship Standings

2025 Champions

RiderChampionship/RaceClass
Cooper Webb (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross450SX
Haiden Deegan (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross250SX West Division
Tom Vialle (KTM)Monster Energy AMA Supercross250SX East Division
Alexander Fedortsov (Yamaha)Monster Energy AMA SupercrossSMX Next - Supercross
Jett Lawrence (Honda)AMA Pro Motocross Championship450 Class
Haiden Deegan (Yamaha)AMA Pro Motocross Championship250 Class
Lachlan Turner (Yamaha)Women’s Motocross (WMX) ChampionshipWMX Class
Jo Shimoda (Honda)SuperMotocross World Championship (SMX)250SMX
Jett Lawrence (Honda)SuperMotocross World Championship (SMX)450SMX
Kayden Minear (Yamaha)SuperMotocross World Championship (SMX)SMX Next World All-Stars
Romain Febvre (Kawasaki)FIM Motocross World ChampionshipMXGP
Simon Längenfelder (MX2)FIM Motocross World ChampionshipMX2
Janis Martins Reisulis (Yamaha)FIM Motocross World ChampionshipEMX250
Lotte Van Drunen (Yamaha)FIM Motocross World ChampionshipWMX
Australia Monster Energy FIM Motocross of NationsTeam
Jett Lawrence (Honda)Monster Energy FIM Motocross of NationsMXGP
Kay de Wolf (Husqvarna)Monster Energy FIM Motocross of NationsMX2
Hunter Lawrence (Honda)Monster Energy FIM Motocross of NationsOpen
Full RCSX ResultsRicky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) ResultNA
Full Vintage ResultsDaytona Vintage Supercross ResultsNA
Enzo Temmerman (Kawasaki)Loretta Lynn'sHorizon Award
Full LLMX resultsLoretta Lynn's ResultsNA
TBDMini O's SX ResultsNA
TBDMini O's MX ResultsNA
Ben Kelley (GNCC)GNCCGrand National Champion
Ben Kelley (GNCC)GNCCXC1
Grant Davis (KTM)GNCCXC2
James Jenkins (Yamaha)GNCCXC3
Korie Steede (Husqvarna)GNCCWXC
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)WSX
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)SX2
TBDFox Australian Supercross ChampionshipSX1
TBDFox Australian Supercross ChampionshipSX2
TBDAUS-X OpenSX1
TBDAUS-X OpenSX2
Vince Friese (Honda)AMA Arenacross ChampionshipPro National Champion
Team ItalyInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Team
Josep Garcia (KTM)International Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Individual
Team USAInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's World Trophy Team
Brandy Richards (KTM)International Six Days Enduro (ISDE)Women's
Phil Nicoletti (Kawasaki)Canadian Triple Crown (Motocross)450
Preston Kilroy (Yamaha)CanadianTriple Crown (Motocross)250
TBDParis SupercrossKing of Paris (SX1)
TBDParis SupercrossPrince of Paris (SX2)
Daniel Sanders (KTM)Dakar RallyBike
TBDEnduroCrossPro
Liam Draper (Yamaha)U.S. Sprint EnduroPro
Grant Davis (KTM)U.S. Sprint EnduroPro 2
TBDMagna1 Motorsports AMA National Enduro SeriesPro1
TBDFIM SuperEnduro World ChampionshipPrestige Class
TBDFIM Hard Enduro World ChampionshipPrestige Class
Dallas Daniels (Yamaha)American Flat TrackAFT SuperTwins
Tom Drane (Yamaha)American Flat TrackAFT Singles

Main image courtesy of Courtesy of WSX

