How Many Wins, Podiums Did Chase Sexton Earn with KTM? What About Honda?
November 3, 2025, 2:00pm
After two years with Red Bull KTM, Chase Sexton has officially moved to Kawasaki. Sexton joined the factory KTM team ahead of the 2024 season, where he would run the #1 in Monster Energy AMA Supercross following his 2023 450SX title. How many podiums and wins did he score with KTM?
Chase Sexton's KTM Breakdown
|Discipline
|Wins
|Total Podiums (Including Wins)
|Total Starts
|Titles
|Supercross
|9
|21
|34
|0
|Pro Motocross
|8
|12
|16
|1 (2024)
|SMX Playoffs
|0
|3
|6
|0
|Totals
|17
|36
|56
|1
|Total Wins
|Total Podiums
|Total Starts
|Total Titles
All Chase Sexton's KTM Podiums and Wins
Chase SextonLa Moille, IL
|Position
|Race
|Class
|Date
|Bike
|2
SuperMotocrossSMX Playoff 1
|450SMX
|September 6, 2025
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|1
MotocrossWashougal
|450
|July 19, 2025
|KTM 450 SX-F
|3
MotocrossSpring Creek
|450
|July 12, 2025
|KTM 450 SX-F
|1
SupercrossSalt Lake City
|450SX
|May 10, 2025
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|1
SupercrossDenver
|450SX
|May 3, 2025
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|2
SupercrossPittsburgh
|450SX
|April 26, 2025
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|1
SupercrossEast Rutherford
|450SX
|April 19, 2025
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|1
SupercrossPhiladelphia
|450SX
|April 12, 2025
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|2
SupercrossSeattle
|450SX
|March 29, 2025
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|1
SupercrossBirmingham
|450SX
|March 22, 2025
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|3
SupercrossIndianapolis
|450SX
|March 8, 2025
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|3
SupercrossArlington
|450SX
|February 22, 2025
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|3
SupercrossDetroit
|450SX
|February 15, 2025
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|1
SupercrossGlendale
|450SX
|February 1, 2025
|KTM
|1
SupercrossAnaheim 1
|450SX
|January 11, 2025
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|2
SuperMotocrossSMX Playoff 2
|450SMX
|September 14, 2024
|KTM
|3
SuperMotocrossSMX Playoff 1
|450SMX
|September 7, 2024
|KTM
|1
MotocrossIronman
|450
|August 24, 2024
|KTM 450 SX-F
|1
MotocrossBudds Creek
|450
|August 17, 2024
|KTM 450 SX-F
|1
MotocrossUnadilla
|450
|August 10, 2024
|KTM 450 SX-F
|1
MotocrossWashougal
|450
|July 20, 2024
|KTM 450 SX-F
|1
MotocrossSpring Creek
|450
|July 13, 2024
|KTM 450 SX-F
|1
MotocrossRedBud
|450
|July 6, 2024
|KTM 450 SX-F
|2
MotocrossSouthwick
|450
|June 29, 2024
|KTM 450 SX-F
|2
MotocrossHigh Point
|450
|June 15, 2024
|KTM 450 SX-F
|1
MotocrossHangtown Motocross Classic
|450
|June 1, 2024
|KTM 450 SX-F
|3
MotocrossFox Raceway
|450
|May 25, 2024
|KTM 450 SX-F
|1
SupercrossSalt Lake City
|450SX
|May 11, 2024
|KTM 450 SX-F
|2
SupercrossPhiladelphia
|450SX
|April 27, 2024
|KTM 450 SX-F
|2
SupercrossFoxborough
|450SX
|April 13, 2024
|KTM 450 SX-F
|2
SupercrossSeattle
|450SX
|March 23, 2024
|KTM 450 SX-F
|3
SupercrossIndianapolis
|450SX
|March 16, 2024
|KTM 450 SX-F
|3
SupercrossDaytona
|450SX
|March 2, 2024
|KTM 450 SX-F
|2
SupercrossDetroit
|450SX
|February 3, 2024
|KTM 450 SX-F
|1
SupercrossSan Francisco
|450SX
|January 13, 2024
|KTM 450 SX-F
|3
SupercrossAnaheim 1
|450SX
|January 6, 2024
|KTM 450 SX-F
How do these numbers compare to his time with Honda HRC? He spent more time with HRC than he did with KTM as he debuted in the 450 Class of the 2020 AMA Pro Motocross Championship, then raced with Honda through the 2023 SMX Playoffs. In more races, Sexton earned more total podiums on Honda, but more wins with KTM.
Chase Sexton's Honda 450 Breakdown
|Discipline
|Wins
|Total Podiums (Including Wins)
|Total Starts
|Titles
|Supercross
|7
|24
|44
|1 (2023)
|Pro Motocross
|6
|21
|39
|0
|SMX Playoffs
|1
|2
|3
|0
|Totals
|14
|47
|86
|1
|Total Wins
|Total Podiums
|Total Starts
|Total Titles
All Chase Sexton's Honda 450 Podiums and Wins
Chase SextonLa Moille, IL
|Position
|Race
|Class
|Date
|Bike
|3
SuperMotocrossSuperMotocross Playoff 2
|450SMX
|September 16, 2023
|Honda CRF450R
|1
SuperMotocrossSuperMotocross Playoff 1
|450SMX
|September 9, 2023
|Honda CRF450R
|2
MotocrossIronman
|450
|August 26, 2023
|Honda CRF450R
|2
MotocrossUnadilla
|450
|August 12, 2023
|Honda CRF450R
|2
MotocrossWashougal
|450
|July 22, 2023
|Honda CRF450R
|2
MotocrossSpring Creek
|450
|July 15, 2023
|Honda CRF450R
|2
MotocrossSouthwick
|450
|July 8, 2023
|Honda CRF450R
|3
MotocrossRedBud
|450
|July 1, 2023
|Honda CRF450R
|2
MotocrossFox Raceway
|450
|May 27, 2023
|Honda CRF450R
|1
SupercrossSalt Lake City
|450SX
|May 13, 2023
|Honda CRF450R
|1
SupercrossDenver
|450SX
|May 6, 2023
|Honda CRF450R
|1
SupercrossNashville
|450SX
|April 29, 2023
|Honda CRF450R
|1
SupercrossAtlanta
|450SX
|April 15, 2023
|Honda CRF450R
|2
SupercrossGlendale
|450SX
|April 8, 2023
|Honda CRF450R
|1
SupercrossDetroit
|450SX
|March 18, 2023
|Honda CRF450R
|3
SupercrossDaytona
|450SX
|March 4, 2023
|Honda CRF450R
|2
SupercrossArlington
|450SX
|February 25, 2023
|Honda CRF450R
|3
SupercrossOakland
|450SX
|February 18, 2023
|Honda CRF450R
|2
SupercrossTampa
|450SX
|February 11, 2023
|Honda CRF450R
|2
SupercrossHouston
|450SX
|February 4, 2023
|Honda CRF450R
|1
SupercrossAnaheim 2
|450SX
|January 28, 2023
|Honda CRF450R
|3
SupercrossAnaheim 1
|450SX
|January 7, 2023
|Honda CRF450R
|1
MXoNMotocross of Nations
|Combined
|September 24, 2022
|Honda
|1
MXoNMotocross of Nations
|Combined
|September 24, 2022
|Honda
|2
MXoNMotocross of Nations
|Open
|September 24, 2022
|Honda
|2
MotocrossFox Raceway 2
|450
|September 3, 2022
|Honda CRF450R
|1
MotocrossIronman
|450
|August 27, 2022
|Honda CRF450R
|1
MotocrossUnadilla
|450
|August 13, 2022
|Honda CRF450R
|1
MotocrossWashougal
|450
|July 23, 2022
|Honda CRF450R
|2
MotocrossSpring Creek
|450
|July 16, 2022
|Honda CRF450R
|2
MotocrossSouthwick
|450
|July 9, 2022
|Honda CRF450R
|2
MotocrossRedBud
|450
|July 2, 2022
|Honda CRF450R
|2
MotocrossHigh Point
|450
|June 18, 2022
|Honda CRF450R
|3
MotocrossThunder Valley
|450
|June 11, 2022
|Honda CRF450R
|2
MotocrossHangtown
|450
|June 4, 2022
|Honda CRF450R
|1
MotocrossFox Raceway 1
|450
|May 28, 2022
|Honda CRF450R
|2
SupercrossSalt Lake City
|450SX
|May 7, 2022
|Honda CRF450R
|2
SupercrossFoxborough
|450SX
|April 23, 2022
|Honda CRF450R
|3
SupercrossAtlanta
|450SX
|April 16, 2022
|Honda CRF450R
|2
SupercrossSt. Louis
|450SX
|April 9, 2022
|Honda CRF450R
|3
SupercrossDaytona
|450SX
|March 5, 2022
|Honda CRF450R
|3
SupercrossGlendale
|450SX
|February 5, 2022
|Honda CRF450R
|3
SupercrossAnaheim 2
|450SX
|January 29, 2022
|Honda CRF450R
|1
SupercrossSan Diego
|450SX
|January 22, 2022
|Honda CRF450R
|1
MotocrossWashougal
|450
|July 24, 2021
|Honda CRF450R
|3
SupercrossSalt Lake City 2
|450SX
|May 1, 2021
|Honda CRF450R
|2
SupercrossAtlanta 2
|450SX
|April 13, 2021
|Honda CRF450R
|2
SupercrossAtlanta 1
|450SX
|April 10, 2021
|Honda CRF450R
|1
MotocrossFox Raceway
|450
|October 10, 2020
|Honda CRF450R
|2
MotocrossRedBud National I
|450
|September 4, 2020
|Honda CRF450R