Results Archive
GNCC
Ironman
News
Overall Race Results
  1. Michael Witkowski
  2. Cody J Barnes
  3. Liam Draper
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Cody J Barnes
  2. Brody Johnson
  3. Angus Riordan
Full Results
Upcoming
WSX
WSX Buenos Aires City GP
Sat Nov 8
News
Upcoming
WSX
WSX Canadian GP
Sat Nov 15
News
Full Schedule

How Many Wins, Podiums Did Chase Sexton Earn with KTM? What About Honda?

November 3, 2025, 2:00pm
How Many Wins, Podiums Did Chase Sexton Earn with KTM? What About Honda?
Anaheim, CA Anaheim 1 (A1)Monster Energy AMA Supercross Championship

How Many Wins, Podiums Did Chase Sexton Earn with KTM? What About Honda?

After two years with Red Bull KTM, Chase Sexton has officially moved to Kawasaki. Sexton joined the factory KTM team ahead of the 2024 season, where he would run the #1 in Monster Energy AMA Supercross following his 2023 450SX title. How many podiums and wins did he score with KTM? 

Chase Sexton's KTM Breakdown

DisciplineWinsTotal Podiums (Including Wins)Total StartsTitles
Supercross921340
Pro Motocross812161 (2024)
SMX Playoffs0360
Totals1736561
Total WinsTotal PodiumsTotal Starts Total Titles

All Chase Sexton's KTM Podiums and Wins

Chase Sexton

Chase Sexton

La Moille, IL United States
PositionRaceClassDateBike
2
SuperMotocross 
SMX Playoff 1 		450SMXSeptember 6, 2025 KTM 450 SX-F Factory Edition
1
Motocross 
Washougal 		450July 19, 2025 KTM 450 SX-F
3
Motocross 
Spring Creek 		450July 12, 2025 KTM 450 SX-F
1
Supercross 
Salt Lake City 		450SXMay 10, 2025 KTM 450 SX-F Factory Edition
1
Supercross 
Denver 		450SXMay 3, 2025 KTM 450 SX-F Factory Edition
2
Supercross 
Pittsburgh 		450SXApril 26, 2025 KTM 450 SX-F Factory Edition
1
Supercross 
East Rutherford 		450SXApril 19, 2025 KTM 450 SX-F Factory Edition
1
Supercross 
Philadelphia 		450SXApril 12, 2025 KTM 450 SX-F Factory Edition
2
Supercross 
Seattle 		450SXMarch 29, 2025 KTM 450 SX-F Factory Edition
1
Supercross 
Birmingham 		450SXMarch 22, 2025 KTM 450 SX-F Factory Edition
3
Supercross 
Indianapolis 		450SXMarch 8, 2025 KTM 450 SX-F Factory Edition
3
Supercross 
Arlington 		450SXFebruary 22, 2025 KTM 450 SX-F Factory Edition
3
Supercross 
Detroit 		450SXFebruary 15, 2025 KTM 450 SX-F Factory Edition
1
Supercross 
Glendale 		450SXFebruary 1, 2025 KTM
1
Supercross 
Anaheim 1 		450SXJanuary 11, 2025 KTM 450 SX-F Factory Edition
2
SuperMotocross 
SMX Playoff 2 		450SMXSeptember 14, 2024 KTM
3
SuperMotocross 
SMX Playoff 1 		450SMXSeptember 7, 2024 KTM
1
Motocross 
Ironman 		450August 24, 2024 KTM 450 SX-F
1
Motocross 
Budds Creek 		450August 17, 2024 KTM 450 SX-F
1
Motocross 
Unadilla 		450August 10, 2024 KTM 450 SX-F
1
Motocross 
Washougal 		450July 20, 2024 KTM 450 SX-F
1
Motocross 
Spring Creek 		450July 13, 2024 KTM 450 SX-F
1
Motocross 
RedBud 		450July 6, 2024 KTM 450 SX-F
2
Motocross 
Southwick 		450June 29, 2024 KTM 450 SX-F
2
Motocross 
High Point 		450June 15, 2024 KTM 450 SX-F
1
Motocross 
Hangtown Motocross Classic 		450June 1, 2024 KTM 450 SX-F
3
Motocross 
Fox Raceway 		450May 25, 2024 KTM 450 SX-F
1
Supercross 
Salt Lake City 		450SXMay 11, 2024 KTM 450 SX-F
2
Supercross 
Philadelphia 		450SXApril 27, 2024 KTM 450 SX-F
2
Supercross 
Foxborough 		450SXApril 13, 2024 KTM 450 SX-F
2
Supercross 
Seattle 		450SXMarch 23, 2024 KTM 450 SX-F
3
Supercross 
Indianapolis 		450SXMarch 16, 2024 KTM 450 SX-F
3
Supercross 
Daytona 		450SXMarch 2, 2024 KTM 450 SX-F
2
Supercross 
Detroit 		450SXFebruary 3, 2024 KTM 450 SX-F
1
Supercross 
San Francisco 		450SXJanuary 13, 2024 KTM 450 SX-F
3
Supercross 
Anaheim 1 		450SXJanuary 6, 2024 KTM 450 SX-F
Full Results

How do these numbers compare to his time with Honda HRC? He spent more time with HRC than he did with KTM as he debuted in the 450 Class of the 2020 AMA Pro Motocross Championship, then raced with Honda through the 2023 SMX Playoffs. In more races, Sexton earned more total podiums on Honda, but more wins with KTM.

Chase Sexton's Honda 450 Breakdown

DisciplineWinsTotal Podiums (Including Wins)Total StartsTitles
Supercross724441 (2023)
Pro Motocross621390
SMX Playoffs1230
Totals1447861
Total WinsTotal PodiumsTotal StartsTotal Titles

All Chase Sexton's Honda 450 Podiums and Wins

Chase Sexton

Chase Sexton

La Moille, IL United States
PositionRaceClassDateBike
3
SuperMotocross 
SuperMotocross Playoff 2 		450SMXSeptember 16, 2023 Honda CRF450R
1
SuperMotocross 
SuperMotocross Playoff 1 		450SMXSeptember 9, 2023 Honda CRF450R
2
Motocross 
Ironman 		450August 26, 2023 Honda CRF450R
2
Motocross 
Unadilla 		450August 12, 2023 Honda CRF450R
2
Motocross 
Washougal 		450July 22, 2023 Honda CRF450R
2
Motocross 
Spring Creek 		450July 15, 2023 Honda CRF450R
2
Motocross 
Southwick 		450July 8, 2023 Honda CRF450R
3
Motocross 
RedBud 		450July 1, 2023 Honda CRF450R
2
Motocross 
Fox Raceway 		450May 27, 2023 Honda CRF450R
1
Supercross 
Salt Lake City 		450SXMay 13, 2023 Honda CRF450R
1
Supercross 
Denver 		450SXMay 6, 2023 Honda CRF450R
1
Supercross 
Nashville 		450SXApril 29, 2023 Honda CRF450R
1
Supercross 
Atlanta 		450SXApril 15, 2023 Honda CRF450R
2
Supercross 
Glendale 		450SXApril 8, 2023 Honda CRF450R
1
Supercross 
Detroit 		450SXMarch 18, 2023 Honda CRF450R
3
Supercross 
Daytona 		450SXMarch 4, 2023 Honda CRF450R
2
Supercross 
Arlington 		450SXFebruary 25, 2023 Honda CRF450R
3
Supercross 
Oakland 		450SXFebruary 18, 2023 Honda CRF450R
2
Supercross 
Tampa 		450SXFebruary 11, 2023 Honda CRF450R
2
Supercross 
Houston 		450SXFebruary 4, 2023 Honda CRF450R
1
Supercross 
Anaheim 2 		450SXJanuary 28, 2023 Honda CRF450R
3
Supercross 
Anaheim 1 		450SXJanuary 7, 2023 Honda CRF450R
1
MXoN 
Motocross of Nations 		CombinedSeptember 24, 2022 Honda
1
MXoN 
Motocross of Nations 		CombinedSeptember 24, 2022 Honda
2
MXoN 
Motocross of Nations 		OpenSeptember 24, 2022 Honda
2
Motocross 
Fox Raceway 2 		450September 3, 2022 Honda CRF450R
1
Motocross 
Ironman 		450August 27, 2022 Honda CRF450R
1
Motocross 
Unadilla 		450August 13, 2022 Honda CRF450R
1
Motocross 
Washougal 		450July 23, 2022 Honda CRF450R
2
Motocross 
Spring Creek 		450July 16, 2022 Honda CRF450R
2
Motocross 
Southwick 		450July 9, 2022 Honda CRF450R
2
Motocross 
RedBud 		450July 2, 2022 Honda CRF450R
2
Motocross 
High Point 		450June 18, 2022 Honda CRF450R
3
Motocross 
Thunder Valley 		450June 11, 2022 Honda CRF450R
2
Motocross 
Hangtown 		450June 4, 2022 Honda CRF450R
1
Motocross 
Fox Raceway 1 		450May 28, 2022 Honda CRF450R
2
Supercross 
Salt Lake City 		450SXMay 7, 2022 Honda CRF450R
2
Supercross 
Foxborough 		450SXApril 23, 2022 Honda CRF450R
3
Supercross 
Atlanta 		450SXApril 16, 2022 Honda CRF450R
2
Supercross 
St. Louis 		450SXApril 9, 2022 Honda CRF450R
3
Supercross 
Daytona 		450SXMarch 5, 2022 Honda CRF450R
3
Supercross 
Glendale 		450SXFebruary 5, 2022 Honda CRF450R
3
Supercross 
Anaheim 2 		450SXJanuary 29, 2022 Honda CRF450R
1
Supercross 
San Diego 		450SXJanuary 22, 2022 Honda CRF450R
1
Motocross 
Washougal 		450July 24, 2021 Honda CRF450R
3
Supercross 
Salt Lake City 2 		450SXMay 1, 2021 Honda CRF450R
2
Supercross 
Atlanta 2 		450SXApril 13, 2021 Honda CRF450R
2
Supercross 
Atlanta 1 		450SXApril 10, 2021 Honda CRF450R
1
Motocross 
Fox Raceway 		450October 10, 2020 Honda CRF450R
2
Motocross 
RedBud National I 		450September 4, 2020 Honda CRF450R
Full Results


Read Now
December 2025 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The December 2025 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted