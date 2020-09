The American Motorcyclist Association (AMA) has released the entry lists for the seventh round of the 2020 Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship at WW Ranch Motocross Park in Jacksonville, Florida.

You can view the entry list for the 450 and 250 classes below.

Below are the entry lists provided by the AMA as of Thursday, September 24, at 9:15 a.m. ET.

250 Class

Racing # First Name Last Name Birth Place Brand Team Name 6 Jeremy Martin Millville, MN Honda GEICO Honda Factory Connection 12 Shane McElrath Canton, NC Yamaha Monster Energy Star Racing Yamaha 14 Dylan Ferrandis France Yamaha Monster Energy Star Racing Yamaha 24 RJ Hampshire Hudson, FL Husqvarna Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 26 Alex Martin Millville, MN Suzuki JGR Yoshimura Suzuki Factory Racing 29 Cameron McAdoo Sioux City, IA Kawasaki Monster Energy Pro Circuit Kawasaki 30 Brandon Hartranft Brick, NJ KTM Troy Lee Designs Red Bull KTM 32 Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY Yamaha Monster Energy Star Racing Yamaha 35 Hunter Lawrence Australia Honda GEICO Honda Factory Connection 57 Derek Drake San Luis Obispo, CA KTM Troy Lee Designs Red Bull KTM 67 Jerry Robin Hamel, MN Husqvarna FCC Motosports Signation Canvas MX 68 Nick Gaines Ringgold, GA Yamaha 3D Racing Yamaha 74 Mitchell Harrison Brighton, MI Kawasaki Monster Energy Pro Circuit Kawasaki 77 Kevin Moranz Topeka, KS KTM TPJ Racing 83 Jett Lawrence Australia Honda GEICO Honda Factory Connection 84 Jo Shimoda Japan Honda GEICO Honda Factory Connection 124 Lane Shaw Alvin, TX KTM Ronnie Prado Company 130 Austin Root Chester, SC Husqvarna Root Racing 134 Jarrett Frye Mechanicsville, MD Yamaha Monster Energy Star Racing Yamaha 162 Maxwell Sanford Pasadena, MD Yamaha Concrete Plants Inc 164 Matthew Klann Howell, MI Honda 186 Tyler Monks Colorado Springs, CO Husqvarna M.C. Racing 188 Gage Schehr San Clemente, CA Husqvarna Grindstone Compound 5th street Lending 204 Kyle Greeson Knightsen, CA KTM 220 Carson Mumford Simi Valley, CA Honda GEICO Honda Factory Connection 221 Mathias Jorgensen Denmark Kawasaki 227 Derek Kelley Riverside, CA Husqvarna JMC Motorsports, LLC 233 Michael Lacore Washington, DC KTM Oneal Bell Helmets Limited Decal 238 Ben Robinson Hooksett, NH Suzuki No Limits Freedom Cycle Suzuki Factory Connection 239 Mason Gonzales Fortwalton Beach, FL Yamaha 251 Ezra Hastings Aurora, IN Husqvarna Ezra Hastings Racing 266 Brett Greenley New Memphis, IL Yamaha Route 15 Cycles 301 Jordan Jarvis Clayton, NC Kawasaki SGB Racing Maxxis Babbitt's Kawasaki 352 Jalek Swoll Beleview, FL Husqvarna Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 355 Joey Crown Metamora, MI Yamaha ROCK RIVER RACING 364 Chad Saultz Batavia, IL Yamaha Rock River Racing 372 Hayden Hefner Taylorsville, NC Yamaha South of the Border 6-D Helmets IMPEX Auto Sales 373 Hardy Munoz Chile Husqvarna Monster Energy Fox Nitro Lubricants 379 Conner Burger Monroe Center, IL KTM Woodstock KTM Burger Trucking Hoosier Tire 387 Joshua Varize Perris, CA KTM KTM Orangebrigade 425 Joshua Leininger Wesley Chapel, FL Honda Fly Xtreme Powersports JGR 428 Chad Stonier St. Augustine, FL Yamaha 491 Gabe Gutierres Concord, MA KTM Answer MX Ride 100% Hammer Nutrition 504 Gerhard Matamoros Honduras Yamaha Invictus Speed Crew 512 Austin Cozadd Attalla, AL Yamaha MXers for Jesus | FavorSwag MX Tire | Triangle Cycle Yamaha 667 Jesse Flock Claremore, OK Husqvarna Privateer 701 Jake Pinhancos Rochester, MA KTM Shift MX Oakley Twin Air 726 Gared Steinke Woodland, CA Kawasaki Lonesome Camel Farms 769 Andrew Rossi Sutton, MA Yamaha R2 MX Graphics Motosports International Rossi SLS 815 Colton Eigenmann Titusville, FL Suzuki Suzuki Gizmo Mods Klim 924 Gage Hulsey Park Hills, MO Yamaha Hulsey Racing 981 Curren Thurman Alvin, TX KTM Team Allsouth

450 Class