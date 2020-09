Watch the highlights from the finale round of the MX Tour of the Rockstar Energy Triple Crown Series from Sand Del Lee MX Park in Ottawa, Ontario.

Jess Pettis (KTM) claims the 250 Class title and Dylan Wright (Honda) claims the 450 Class title of the 2020 Rockstar Energy Triple Crown Motocross Tour.

Film courtesy of the Rockstar Triple Crown Series Canada/An Interlaced Production.