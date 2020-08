The American Motorcyclist Association (AMA) has released the entry lists for the second round of the 2020 Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship at the Loretta Lynn Ranch in Hurricane Mills, Tennessee, on August 15.

You can view the entry list for the 450 and 250 classes below.

Below are the entry lists provided by the AMA as of Thursday, August 20, at 11:05 a.m. ET.

450 Class

Racing # First Name Last Name Hometown Brand Team Name 1 Eli Tomac Cortez, CO Kawasaki Monster Energy Kawasaki 4 Blake Baggett Grand Terrace, CA KTM Team Rocky Mountain WPS KTM 9 Adam Cianciarulo Clermont FL Kawasaki Monster Energy Kawasaki 15 Dean Wilson United Kingdom Husqvarna Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 16 Zachary Osborne Abingdon, VA Husqvarna Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 17 Joseph Savatgy Tallahassee, FL Suzuki JGR Yoshimura Suzuki Factory Racing 19 Justin Bogle Cushing, OK KTM TEAM Rocky Mountain, WPS,KTM 20 Broc Tickle Holly, MI Yamaha Monster Energy Yamaha Factory Racing 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM Husqvarna Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 23 Chase Sexton La Moille, IL Honda Team Honda HRC 25 Marvin Musquin France KTM Red Bull KTM 31 Fredrik Noren Sweden Suzuki JGR Yoshimura Suzuki Factory Racing 34 Tyler Bowers Danville, KY Kawasaki Triggr Tyler Bowers Racing 42 Ben LaMay Anchorage, AK KTM LBeardsleyCPA XBrand UFO 48 Henry Miller Rochester, MN KTM FXR Miller Racing 50 Benny Bloss Oak Grove, MO Husqvarna KT Tape Truck Central Donnells Husqvarna 51 Justin Barcia Greenville, FL Yamaha Monster Energy Yamaha Factory Racing 61 Alex Ray Atwood, TN Kawasaki SGB Racing Maxxis Babbitt's Kawasaki 62 Christian Craig Corona, CA Honda GEICO Honda Factory Connection 72 Robbie Wageman Newhall, CA Yamaha Fasthouse Gasper Racing 75 Coty Schock Dover, DE Honda FXR Chaparral Honda 78 Jake Masterpool Paradise, TX Husqvarna Invictus Speed Crew 82 Justin Hoeft Castaic, CA Husqvarna Team Maguas JGL Husqvarna 103 Max Anstie Great Britain Suzuki HEP Motorsports Suzuki 116 Tj Albright Mt Marion, NY Husqvarna 154 Chase Felong Oceanside, CA Husqvarna AEO Powersports Shift Fox Racing 168 Cale Kuchnicki Alanson, MI KTM Highland Trails Racing 186 Tyler Monks Colorado Springs, CO Honda M.C. Racing 222 Brandon Hugney Mount Joy, PA Kawasaki Triple Deuce MX 235 Tucker Cantrell Franklin, TN Honda Tucker Cantrell Racing 254 Cody Briner Sierra Vista, AZ Kawasaki TPJ Racing 258 Justin Rodbell Prince Frederick, MD Kawasaki SGB Racing/Maxxis/Babbitt's Kawasaki 269 Dalton Dyer Benton, AR Kawasaki Legacy Graphics Pro Circuit Greg Dyer Plumbing 281 Cory Carsten Bayville, NJ Suzuki Carsten Racing 309 Jeremy Smith Marmora, NJ Kawasaki SGB Racing 324 James Cooper Indianapolis, IN Yamaha Cooper Racing 397 Brandon Scharer Hamer, CA Yamaha Scharer Racing 401 Sam Redman Clarksville, TN Kawasaki 1StopMotorsports Gateway Kawasaki 402 Samuel Greenawalt Jacksonville, FL Yamaha GMXR Worldwide 404 Carlos Short Charlotte, NC Yamaha Flyin Taco Racing 412 Jared Lesher Elderton, PA KTM Budget Blinds Maximum Powersports Blud Lubricants 427 Deegan Vonlossberg Palmdale, CA Yamaha Grindstone Compound Fasthouse 100% 441 Scott Meshey Zephyrhills, FL Husqvarna Xtreme Powersports Husqvarna 443 Luke Renzland Hewitt, NJ Husqvarna Dreamland MX Racing 456 Ryan Grantom Austin, TX KTM Doug’s Plumbing 499 Dawson Chesnut Sorento, IL Kawasaki Chesnut Racing 503 McClellan Hile Atascadero, CA KTM 519 Jorge Rubalcava Paradise, TX Husqvarna Husqvarna Mexico 527 Zachary Cranford Kingston, TN Kawasaki 553 Brent Rouse Torrance, CA Honda Patch Master Racing Mid Cities Honda 560 Kyle Murdoch Winchendon, MA Husqvarna Motorbikes Plus Factory Connection Shift 565 Dominic DeSimone Las Vegas, NV Honda we1 Racing 577 Felix Lopez Mexico KTM KTM of Mexico 595 Michael Kitzmiller Vicksburg, MI Yamaha Zeigler Motorsports 596 Carson Tickle Cary, NC Honda Team Tickle 607 Kyle Endriss Lew Beach, NY Yamaha Endriss Racing 639 Rene Garcia Perris, CA KTM 647 Matthew Hubert Riverside, CA Kawasaki TPJ Racing 661 Noah Chambers Oxford, PA Kawasaki SCCMX 672 Brandon Pederson Los Fresnos, TX Husqvarna 688 Gabe Woodrow Colora, MD Kawasaki SGB Racing Maxxis Babbitt's Kawasaki 722 Adam Enticknap Lompoc, CA Suzuki HEP Motorsports Suzuki 735 Tristan Lewis Locust Grove, GA Yamaha 755 Kyle Ianuale Gainesville, FL KTM 757 Tyler Gosnell Bloomsdale, MO Yamaha Big St Charles Novik Route 15 JH2 Approved Home Improvements 778 James Harrington Hanover, MA Yamaha Tech Service Racing 795 Aaron Leininger Wesley Chapel, FL Honda Leininger Brothers Racing 824 Carter Stephenson Rolla, MO Yamaha ROCK RIVER RACING 841 Jeff Walker Sylvania, OH KTM Walker Motorsports 862 Ozzy Barbaree White Hall, AR Suzuki Shock Sox Berm Lords 946 Matthew Toth Ellwood City, PA Honda 987 Ethan Chesnut Sorento, IL Kawasaki Chesnut Racing 995 Christopher Prebula Petersburg, MI KTM Team Imperial

250 Class