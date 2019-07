The 2019 Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship heads to RedBud MX in Buchanan, Michigan, this weekend for round seven of the championship.

Below are the pre-entry lists for the 250 and 450 Classes, as well as the 125 All Star Series.

450 Class

# First Last Hometown Class OEM Model Team Name 1 Eli Tomac Cortez, CO 450 KAW KX450 MONSTER ENERGY KAWASAKI 2 Cooper Webb Newport, NC 450 KTM 450 SX-F FE RED BULL KTM 4 Blake Baggett Grand Terrace, CA 450 KTM 450 SX-F FE Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WPS 7 Aaron Plessinger Hamilton, OH 450 YAM YZ 450F Monster Energy-Factory Yamaha Racing 11 Kyle Chisholm Valrico, FL 450 SUZ RMZ 450 JGR | Yoshimura | Suzuki Factory Racing 15 Dean Wilson United Kingdom 450 HQV FC450 FE Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 16 Zachary Osborne Abingdon, VA 450 HQV FC450 FE Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 17 Joseph Savatgy Tallahassee, FL 450 KAW KX450 MONSTER ENERGY KAWASAKI 19 Justin Bogle Cushing, OK 450 KTM 450 SX-F Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WPS 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM 450 HQV FC450 FE Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 25 Marvin Musquin France 450 KTM 450 SX-F FE RED BULL KTM 29 Benny Bloss Oak Grove, MO 450 KTM 450 SX-F FE Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WPS 41 Ben LaMay Wasilla, AK 450 HON CRF450R TPJ | FLY Racing | LBeardsleyCPA 43 Tyler Bowers Danville, KY 450 KAW KX450 Triggr | Tyler Bowers Racing 49 Henry Miller Rochester, MN 450 KTM 450 SX-F Paulson Rock | FXR racing 51 Justin Barcia Greenville, FL 450 YAM YZ 450F Monster Energy-Factory Yamaha Racing 56 Lorenzo Locurcio Venezuela 450 KAW KX450 60 Justin Starling DeLand, FL 450 KAW KX450 Kissimmee Motorsports | Legends and Heroes | Kawasaki 63 John Short Pilot Point, TX 450 HON CRF450R TPJ Racing 69 Jake Masterpool Paradise, TX 450 HON CRF450R His 956 Facility 80 Heath Harrison Silverhill, AL 450 KAW KX450 Romar Marina | Fastlap | MX-Tech 90 Jeremy Hand Mantua, OH 450 HON CRF450R Hand Racing 94 Ken Roczen Germany 450 HON CRF450R WE Team Honda HRC 101 Fredrik Noren Sweden 450 SUZ RMZ 450 JGR Yoshimura Suzuki Factory Racing 103 Dean Ferris Australia 450 YAM YZ 450F Monster Energy Yamaha Factory Racing 116 Tj Albright Mt Marion, NY 450 KTM 250 SX-F 119 Isaac Teasdale Robbinsville, NC 450 SUZ RMZ 450 JGR 129 Ryan Diezic Streetsboro, OH 450 KTM 450 SX-F FXR | MX Graphics 152 Ryder Hanninen Hibbing, MN 450 KAW KX450 Han's Motosports | Triumph Twist Drill | Bougalis and Sons Construction 214 Vann Martin Houston, TX 450 HON CRF450R Team AllSouth 228 Donny Brown Nashville, TN 450 HON CRF450R 234 McCoy Brough Kaysville, UT 450 KTM 350 SX-F RMXSeries.com 235 Tucker Cantrell Franklin, TN 450 YAM YZ 450F Tucker Cantrell Racing 243 Hunter Braun Westland, MI 450 HON CRF450R TCD | Supercoop MX 254 Cody Briner Sierra Vista, AZ 450 KAW KX450 TPJ/Fly Racing | ZR1 Suspension | Lechner Construction 257 Joey DeNeen Bedford, PA 450 KTM 450 SX-F Slo Joe Racing 265 Nick Fratz-Orr Oakland, MD 450 KTM 450 SX-F FE Fratz-Orr Racing 270 Jacob Runkles Sykesville, MD 450 KTM 450 SX-F Runkles Racing 279 Timothy Crosby Confluence, PA 450 YAM YZ 450F PR2 Suspension | Roaring Knob MX | Fly 290 Denver Rigsby Cassopolis, MI 450 KTM 250 SX Zeigler Motorsports | FXR Racing | Club MX 319 Coty Schock Dover, DE 450 KTM 450 SX-F FE Hawkeye Farms NY | Solid Performance | Rebellious Synthetics | Boyesen & FXR 322 Trey Moore Center Point, IA 450 SUZ RMZ 450 Moore Floors 324 James Cooper Indianapolis, IN 450 YAM YZ 450F Cooper Racing 332 Dustin Winter Clearwater, KS 450 YAM YZ 450F EBR Performance 351 Eric Grondahl Portsmouth, NH 450 HQV FC450 FE Alias 353 Jeremi Williamson Willard, MO 450 HON CRF450R Honda of the Ozarks | Hoosier Tires | Precision Worx 354 Matthew Toth Ellwood City, PA 450 KAW KX450 359 Edward Morris Lansing, MI 450 YAM YZ 450F Morris Racing 383 Casey Brennan Albuquerque, NM 450 KTM 450 SX-F Brennan Racing 405 Joe LaFalce Naples, FL 450 YAM YZ 450F 412 Jared Lesher Elderton, PA 450 HON CRF450R MotoPro Racing 415 Brendan Grgurich Novinger, MO 450 YAM YZ 450F Grgurich Racing 451 Klay Prager Martins Ferry, OH 450 KTM 450 SX-F Podium Works 475 Timothy Scouten Spartansburg, PA 450 KTM 350 SX-F Scouten Enterprises 499 Dawson Chesnut Sorento, IL 450 SUZ RMZ 450 TPJ Racing 507 Nicholas Tomasunas Newaygo, MI 450 YAM YZ 450F MX Locker 510 Travis Prier Elkader, IA 450 HON CRF450R 528 Ryan Peters Mandan, ND 450 YAM YZ 450F 545 Cody Siler Beecher, IL 450 YAM YZ 450F Siler Racing 553 Brent Rouse Torrance, CA 450 HON CRF450R Patch Master Racing | Mid Cities Honda 556 Taten Gilman Holland, MI 450 KTM 450 SX-F 566 Jacob Rose Summersville, WV 450 KAW KX450 Rose Racing 567 Christian Sessink Fenton, MI 450 HON CRF450R Sessink Racing 577 Felix Lopez Mexico 450 KTM 450 SX-F 595 Michael Kitzmiller Vicksburg, MI 450 YAM YZ 450F Kitzmiller Racing 609 Leo Demastry Lancaster, OH 450 HON CRF450R Bonzi Suspension and Chasis | Morgantown Powersports | Keefer Contractors 637 Bobby Piazza Easton, PA 450 HON CRF450R JMR Racing 647 Matthew Hubert Riverside, CA 450 HQV FC450 TPJ Fly Racing Team 694 Nicholas Inman Chillicothe, IL 450 HON CRF450R 700 James Weeks Punta Gorda, FL 450 YAM YZ 450F TPJ Racing 704 Christopher Akaydin Louisville, KY 450 HON CRF450R Akaydin Racing 711 Tristan Lane Deland, FL 450 KTM 450 SX-F Team Lane Racing 718 Toshiki Tomita Japan 450 HON CRF450R WE Team Honda HRC 724 Jason McConnell McDonald, PA 450 YAM YZ 450F Pro+Motorsports | Pro-action 727 Bradley Esper Howell, MI 450 SUZ RMZ 450 PR2 Racing | Fast House | MX Tire 750 Gavin Chinn Chillicothe, OH 450 KTM 450 SX-F Chinn Racing 809 Travis Thompson Howell, MI 450 YAM YZ 450F Speed Technologies | Galco l Mika Metals 811 Christopher Williams Ortonville, MI 450 SUZ RMZ 450 Miat College of Technology | Rosenau Powersports | No Toil 837 Bryson Gardner Paso Robles, CA 450 HON CRF450R Team BWR | L-TECH | SSI 855 Jeffrey Shuck Aurora, IL 450 KAW KX450 Outlaw Racing 861 Eric Montreuil Gagetown, MI 450 KTM 450 SX-F Montreuil Racing 880 Conor Sheridan West Suffield, CT 450 KTM 450 SX-F Short Track Nation 881 Jerry Lorenz Morrice, MI 450 KAW KX450 Lorenz Racing 891 Kyle Koosmann Mellen, WI 450 YAM YZ 450F 893 Matthew Carpenter Zeeland, MI 450 KTM 250 SX RK Tech | Fly Racing | Pro Taper 929 Taiki Koga Japan 450 KAW KX450 TPJ Racing |ADA | SoCal MXTF 940 Evan Talbott Danville, VA 450 YAM YZ 450F Talbott Racing | Triangle Cycles | Pirelli Tires 962 Joseph Tait Wilton, CT 450 YAM YZ 450F Tait Racing 967 Mateo Johnson Rogers 450 YAM YZ 450F ASM Group

250 Class

# First Last Hometown Class OEM Model Team Name 12 Shane McElrath Canton, NC 250 KTM 250 SX-F FE Troy Lee Designs Red Bull KTM 23 Chase Sexton La Moille, IL 250 HON CRF250R GEICO Honda AMSOIL Factory Connection 26 Alex Martin Millville, MN 250 SUZ RMZ 250 JGR | Yoshimura | Suzuki Factory Racing 31 RJ Hampshire Hudson, FL 250 HON CRF250R GEICO Honda AMSOIL Factory Connection 32 Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY 250 YAM YZ 250F Monster Energy | Star Racing | Yamaha 34 Dylan Ferrandis France 250 YAM YZ 250F Monster Energy | Star Racing | Yamaha 36 Michael Mosiman Sebastopol, CA 250 HQV FC250 Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 39 Colt Nichols Muskogee, OK 250 YAM YZ 250F Monster Energy | Star Racing | Yamaha 44 Cameron McAdoo Sioux City, IA 250 KTM 250 SX-F FE Troy Lee Designs Red Bull KTM 45 Brandon Hartranft Brick, NJ 250 YAM YZ 250F Cycle Trader Rock River YAMAHA 52 Jordan Bailey Orlando, FL 250 HQV FC250 Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 55 Kyle Peters Greensboro, NC 250 SUZ RMZ 250 JGR | Yoshimura | Suzuki Factory Racing 59 Nick Gaines Ringgold, GA 250 YAM YZ 250F 3D Racing Yamaha 61 Garrett Marchbanks Coalville, UT 250 KAW KX 250 MONSTER ENERGY | PRO CIRCUIT | KAWASAKI 66 Mitchell Oldenburg Staples, MN 250 YAM YZ 250F Monster Energy | Star Racing | Yamaha 72 Martin Castelo Ecuador 250 HQV FC250 JMC Motorsports Racing | Fly Racing | WPS 73 Martin Davalos Ecuador 250 KAW KX 250 MONSTER ENERGY | PRO CIRCUIT | KAWASAKI 78 Ramyller Alves Coconut Creek, FL 250 KTM 250 SX-F EBR Performance | Altus MotorSports | Tucker KTM 83 Killian Auberson Switzerland 250 KTM 250 SX-F 89 Joey Crown Metamora, MI 250 YAM YZ 250F Championship Powersports | MCR Suspension | Adapt Technology 91 Zack Williams Elko, MN 250 KTM 250 SX-F Fusion Motorsports 92 Adam Cianciarulo Clermont FL 250 KAW KX 250 MONSTER ENERGY | PRO CIRCUIT | KAWASAKI 110 Yusuke Watanabe Japan 250 YAM YZ 250F Cycle Trader Rock River YAMAHA 139 Nathen LaPorte Rothschild, WI 250 HON CRF250R Sportland 2 | Precision Floors & Decor | LaPorte Racing 151 Carter Gordon Mattoon, IL 250 KTM 250 SX-F 154 Chase Felong Oceanside, CA 250 YAM YZ 250F North County Yamaha | XPR Motorsports | Fox Racing 156 Jacob Hayes Greensboro,NC 250 YAM YZ 250F Cycle Trader Rock River YAMAHA 161 Justin Thompson South Africa 250 YAM YZ 250F Thor | Asterisk | GarneUSA 164 Matthew Klann Howell, MI 250 HON CRF250R 167 Cody Williams Barneveld, WI 250 HQV TC 125 Latitude Graphics Racing 168 Cale Kuchnicki Alanson, MI 250 KTM 250 SX-F Highland Trails Racing 173 Grant Wall Lodi, CA 250 YAM YZ 250F Fly Racing | DT1 | Pirelli 194 Jerry Robin Hamel, MN 250 KTM 250 SX-F FCC Motosports | Signation 196 Hunter Lawrence Corona, CA 250 HON CRF250R GEICO Honda AMSOIL Factory Connection 210 Jonathan Mayzak Murrells Inlet, SC 250 KTM 250 SX-F Integrity Racing 223 Jamison DuClos Whitewater, WI 250 YAM YZ 250F Cycle Trader Rock River 233 Derek Drake San Luis Obispo, CA 250 KTM 250 SX-F FE Troy Lee Designs Red Bull KTM 247 Brock Papi Groveland, FL 250 HON CRF250R Mosites Motorsports | A&Y Performance Honda 249 Bailey Kroone Ham Lake, MN 250 YAM YZ 250F 252 Collin Reinhart Brownsville, MN 250 KTM 250 SX-F FE 269 Dalton Dyer Benton, AR 250 KAW KX 250 Motographix | Pro Circuit | Greg Dyer Plumbing 288 Parker Smith Rochester, IL 250 KAW KX 250 World of Powersports | Pro-Circuit | Wright M.D. 291 Zane Merrett Crowley, TX 250 KTM 250 SX-F TPJ 294 Nicholas McDonnell Westfield, MA 250 KAW KX 250 Mason Agency | Valley motorsports 301 Jordan Jarvis Clayton, NC 250 YAM YZ 250F Jordan Jarvis Racing 303 Michael Hand Mantua, OH 250 YAM YZ 250F Hand Racing 337 Vincent Luhovey Greensburg, PA 250 SUZ RMZ 250 Hillview Cycles | TrueMX | Department of Power 340 Blake Taylor Woodlawn, TN 250 KTM 250 SX-F Next Gear Race Programs | Stripes and More | Backyard Design 345 Joshua Prior Hebron, CT 250 HQV FC250 Custom MX Supply | American Ladders and Scaffolds | 6D 346 Kevin Moranz Topeka, KS 250 KAW KX 250 Custom Power Sports | Plumbing Plus | Team Carey 357 Kameron Barboa Bosque Farms, NM 250 YAM YZ 250F Bobby J’s Yamaha | Black Snout Brewhouse | Leatt 367 Hunter Sayles Chassell, MI 250 KTM 250 SX-F 379 Conner Burger Monroe Center, IL 250 KTM 250 SX-F Woodstock KTM | Burger Trucking | Hoosier Tire 407 Benjamin Nelko Aliquippa, PA 250 YAM YZ 250F 3D Racing | Yamaha 426 Kein Denzler Garrettsville, OH 250 KTM 250 SX-F FiveStar Powersports 432 Salvatore Colangelo Goldens Bridge, NY 250 YAM YZ 250F 441 Scott Meshey Zephyrhills, FL 250 HON CRF250R BWR Honda 459 Austin Brooks Southwick, MA 250 YAM YZ 250F Team Justice MX Racing 464 Branden Brill Pekin, IL 250 YAM YZ 250F FXR | Precision Worx | Brill Racing 509 Alexander Nagy Richmond, IL 250 KTM 250 SX-F Like You Live | SKVI Racing Team 516 Yeissen Rubalcava Mexico 250 YAM YZ 250F 520 Dennis Ponton III Lakewood, WI 250 KTM 250 SX-F dP3 Apparel & Designs 546 Tylor Skodras Sussex, WI 250 HQV FC250 Rob's Performance 583 Corey Ridel East Hartland, CT 250 HQV FC250 RS Racing 597 Mason Kerr Altoona, IA 250 KAW KX 250 Team Carey 610 Hayden Halstead Canada 250 YAM YZ 250F FXR | Royal Distributing | Yamaha Canada 613 Nicholas Schnagl Stillwater, MN 250 HON CRF250R Boumeester Electric | FXR Racing 622 Zac Maley Laotto, IN 250 YAM YZ 250F Tom Zont Racing | Mika Metals | Maxima 628 Parker Mashburn Stephenville, TX 250 KTM 250 SX-F 631 Brandon Dickson Grand Rapids, MI 250 HON CRF250R Dickson Racing 646 Harris Huizenga Bismarck, ND 250 HQV FC250 Fullthrottle Motorsports 657 Justin Wolf Franklin, WI 250 KAW KX 250 Sportland 2 Powersports 668 Ryan Blanford Kettering, OH 250 HON CRF250R GIE Inc. | Middletown Cycle | KB5 Industries 675 Kyle Dillin Middletown, NY 250 KTM 250 SX-F Matthews Heating & Cooling | Faint Obsession | Original Privateer Clothing 691 James Justice Hilliard, OH 250 KTM 250 SX-F Justice Racing | Lunsford Hauling & Grading 702 Josiah Hempen Argyle, IA 250 KTM 250 SX-F Hempen Industrial | Robs Performance | KTM 757 Tyler Gosnell Bloomsdale, MO 250 YAM YZ 250F Big St Charles | Route 15 | JH2 795 Aaron Leininger Wesley Chapel, FL 250 HON CRF250R Leininger Brothers Racing 821 Trevor Tate Greenbrier, TN 250 HON CRF250R TNT Appliances 824 Carter Stephenson Rolla, MO 250 KAW KX 250 Stahlman Powersports | 365 MX | SIC WICKS Moto Candles 832 Brady Neys Chillicothe, IL 250 KTM 250 SX-F NPR 4 Autism 841 Jeff Walker Sylvania, OH 250 HON CRF250R Walker Motorsports 847 DJ Christie Flat Rock, MI 250 KTM 250 SX-F therightdirection.org 906 Adrian Galamba Bucyrus, KS 250 KAW KX 250 916 Jorge Rubalcava Paradise, TX 250 KTM 250 SX-F JR Racing 923 Chris Moore Nanuet, NY 250 HQV FC250 The Privateer Journey 931 Stephen Vuckson New Salem, IN 250 HON CRF250R 936 Ty Masterpool Paradise, TX 250 YAM YZ 250F Monster Energy Yamalube Star Yamaha Racing 964 Mitchell Goheen Canada 250 YAM YZ 250F Blackstock Motorsports | Motozilli 981 Curren Thurman Alvin, TX 250 HQV FC250 Team Allsouth | Munn Racing 993 Austin Wagner Niles, MI 250 HON CRF250R TiLube Honda | Buddy Brooks Racing

125 All Star