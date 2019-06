The 2019 Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship heads to WW Ranch Motocross Park in Jacksonville, Florida, this weekend for round five of the championship.

Below are the pre-entry lists for the 250 and 450 Classes, as well as the 125 All Star Series.

450 Class

# First Last Hometown Class OEM Model Team Name 1 Eli Tomac Cortez, CO 450 Kawasaki KX450 MONSTER ENERGY KAWASAKI 2 Cooper Webb Newport, NC 450 KTM 450 SX-F FE RED BULL KTM 4 Blake Baggett Grand Terrace, CA 450 KTM 450 SX-F FE Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WPS 7 Aaron Plessinger Hamilton, OH 450 Yamaha YZ 450F Monster Energy-Factory Yamaha Racing 11 Kyle Chisholm Valrico, FL 450 Suzuki RMZ 450 JGR | Yoshimura | Suzuki Factory Racing 15 Dean Wilson United Kingdom 450 Husqvarna FC450 FE Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 16 Zachary Osborne Abingdon, VA 450 Husqvarna FC450 FE Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 17 Joseph Savatgy Tallahassee, FL 450 Kawasaki KX450 MONSTER ENERGY KAWASAKI 19 Justin Bogle Cushing, OK 450 KTM 450 SX-F Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WPS 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM 450 Husqvarna FC450 FE Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 25 Marvin Musquin France 450 KTM 450 SX-F FE RED BULL KTM 29 Benny Bloss Oak Grove, MO 450 KTM 450 SX-F FE Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WPS 41 Ben LaMay Wasilla, AK 450 Honda CRF450R TPJ | FLY Racin | HONDA 43 Tyler Bowers Danville, KY 450 Kawasaki KX450 Triggr | Tyler Bowers Racing 49 Henry Miller Rochester, MN 450 KTM 450 SX-F Henry Miller Racing 51 Justin Barcia Greenville, FL 450 Yamaha YZ 450F Monster Energy-Factory Yamaha Racing 56 Lorenzo Locurcio Venezuela 450 Kawasaki KX450 60 Justin Starling DeLand, FL 450 Kawasaki KX450 Kissimmee Motorsports | Legends and Heroes | Kawasaki 63 John Short Pilot Point, TX 450 Honda CRF450R TPJ Racing 69 Jake Masterpool Paradise, TX 450 Honda CRF450R His 956 Facility 80 Heath Harrison Silverhill, AL 450 Kawasaki KX450 Romar Marina | Fastlap | MX-Tech 90 Jeremy Hand Mantua, OH 450 Honda CRF450R Hand Racing 94 Ken Roczen Germany 450 Honda CRF450R WE Team Honda HRC 100 Dirco Van der Westhuizen Cairo, GA 450 Yamaha YZ 450F Fox | Mobuis Braces | Backyard Designs 101 Fredrik Noren Sweden 450 Honda CRF450R Sustainable Oil Field Services | Honda 103 Dean Ferris Australia 450 Yamaha YZ 450F Monster Energy Yamaha Factory Racing 107 Jimmy Wicksell Sweden 450 KTM 450 SX-F 116 Tj Albright Mt Marion, NY 450 KTM 250 SX-F 119 Isaac Teasdale Robbinsville, NC 450 Suzuki RMZ 450 JGR 125 Luke Neese Jamestown, NC 450 Honda CRF450R K.S. Trenchco | Phoenix Racing Honda 129 Ryan Diezic Streetsboro, OH 450 KTM 450 SX-F FXR | MX Graphics 152 Ryder Hanninen Hibbing, MN 450 Kawasaki KX450 Quality Circuits | Triumph Twist Drill | Bougalis and Sons Construction 191 Roberto Castro Costa Rica 450 Suzuki RMZ 450 Team CMX 214 Vann Martin Houston, TX 450 Honda CRF450R Team AllSouth 217 Cory Gilliam Thurmont, MD 450 KTM 450 SX-F FE Gilliam Racing 221 Mathias Jørgensen Denmark 450 Honda CRF450R 228 Donny Brown Nashville, TN 450 Honda CRF450R 237 David Costa Syracuse, NY 450 Yamaha YZ 450F DCR 238 Ben Robinson Hooksett, NH 450 Suzuki RMZ 450 No Limits | Freedom Cycle Suzuki | Factory Connection 254 Cody Briner Sierra Vista, AZ 450 Kawasaki KX450 TPJ/Fly Racing | ZR1 Suspension | Lechner Construction 261 Landon Davis Jacksonville, FL 450 KTM 450 SX-F FE SilverBack Racing 265 Nick Fratz-Orr Oakland, MD 450 KTM 450 SX-F FE Fratz-Orr Racing 268 Mitchel Suire New Iberia, LA 450 Honda CRF450R Suire Racing 270 Jacob Runkles Sykesville, MD 450 KTM 450 SX-F Runkles Racing 288 Parker Smith Rochester, IL 450 Kawasaki KX 450F World of Powersports | Pro-Circuit | Wright M.D. 293 Michael Ashe Navarre, FL 450 Suzuki RMZ 450 309 Jeremy Smith Marmora, NJ 450 Honda CRF450R Smith Racing 314 Tyler Stepek Mount Airy, MD 450 Yamaha YZ 450F Tomahawk MX 319 Coty Schock Dover, DE 450 KTM 450 SX-F FE Hawkeye Farms NY | Solid Performance | Rebellious Synthetics | Boyesen & FXR 332 Dustin Winter Clearwater, KS 450 Yamaha YZ 450F EBR Performance 354 Matthew Toth Ellwood City, PA 450 Kawasaki KX450 358 Ivon Hays St. Joseph, MI 450 Honda CRF450R Zeigler Motorsports 383 Casey Brennan Albuquerque, NM 450 KTM 450 SX-F Brennan Racing 402 Samuel Greenawalt Jacksonville, FL 450 Yamaha YZ 450F Greenawalt Racing 405 Joe LaFalce Naples, FL 450 Yamaha YZ 450F 412 Jared Lesher Elderton, PA 450 Honda CRF450R MotoPro Racing 441 Scott Meshey Zephyrhills, FL 450 Honda CRF450R BWR Honda 447 Deven Raper Mesa, AZ 450 Kawasaki KX450 RJC Racing | Kelly's Kawasaki 449 Dakota Kessler Jackson, NJ 450 Yamaha YZ 450F Kessler Pro Suspension 456 Ryan Grantom Austin, TX 450 KTM 450 SX-F Burnin' Dirt Mx 493 Mason Price Inverness, FL 450 KTM 450 SX-F FE 499 Dawson Chesnut Sorento, IL 450 Suzuki RMZ 450 TPJ Racing 507 Nicholas Tomasunas Newaygo, MI 450 Yamaha YZ 450F MX Locker 513 Aerian Weaver Morgantown, WV 450 Yamaha YZ 450F Weaver Racing 524 Frank Peneno Pearl River, NY 450 Husqvarna FC450 Fly Racing | Spectro Oils | Cometic Gaskets 531 Elijah Prince Thomasville, NC 450 Kawasaki KX450 Prince MX 532 Rocky Cagno East Brunswick, NJ 450 Yamaha YZ 450F Fly Racing | 6D Helmets 553 Brent Rouse Torrance, CA 450 Honda CRF450R Patch Master Racing | Mid Cities Honda 565 Dominic DeSimone Las Vegas, NV 450 Honda CRF450R we1 Racing | Pasha Racing | Mobius Braces 577 Felix Lopez Mexico 450 KTM 450 SX-F 591 Tanner Myers Oklahoma City, OK 450 Yamaha YZ 450F TPJ Fly Racing Team 596 Carson Tickle Cary, NC 450 Honda CRF450R Team Tickle 612 Max Darling Green Cove Springs, FL 450 KTM 450 SX-F FE 627 Daniel Jaramillo Colombia 450 Yamaha YZ 450F The Dirt Shop 637 Bobby Piazza Easton, PA 450 Honda CRF450R JMR Racing 647 Matthew Hubert Riverside, CA 450 Husqvarna FC450 TPJ Fly Racing Team 661 Noah Chambers Oxford, PA 450 Kawasaki KX450 SCCMX 700 James Weeks Punta Gorda, FL 450 Yamaha YZ 450F TPJ Racing 711 Tristan Lane Deland, FL 450 KTM 450 SX-F Team Lane Racing 718 Toshiki Tomita Japan 450 Honda CRF450R WE Team Honda HRC 727 Bradley Esper Howell, MI 450 Suzuki RMZ 450 PR2 Racing | Answer Racing | MX Tire 745 Kevin Rookstool Medford, OR 450 Honda CRF450R Rookstool Racing 755 Kyle Ianuale Gainesville, FL 450 KTM 450 SX-F 808 Joshua Bock Bolivia, NC 450 Honda CRF450R SGB Racing | Countyline MX | Dirtbikes for President 821 Trevor Tate Greenbrier, TN 450 Honda CRF450R WE TNT Appliances 829 Taylor VanBeek Gainesville, FL 450 Suzuki RMZ 450 878 Eric McKay Hollywood, MD 450 Yamaha YZ 450F HGX Graphics 927 Jamal Porter Fayetteville, NC 450 Honda CRF450R Porter Racing 929 Taiki Koga Japan 450 Kawasaki KX450 TPJ Racing |ADA | SoCal MXTF 940 Evan Talbott Danville, VA 450 Yamaha YZ 450F Triangle Cycles | Scott Goggles | Fuel Clothing

250 Class

# First Last Hometown Class OEM Model Team Name 12 Shane McElrath Canton, NC 250 KTM 250 SX-F FE Troy Lee Designs Red Bull KTM 23 Chase Sexton La Moille, IL 250 Honda CRF250R GEICO Honda AMSOIL Factory Connection 26 Alex Martin Millville, MN 250 Suzuki RMZ 250 JGR | Yoshimura | Suzuki Factory Racing 31 RJ Hampshire Hudson, FL 250 Honda CRF250R GEICO Honda AMSOIL Factory Connection 32 Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY 250 Yamaha YZ 250F Monster Energy | Star Racing | Yamaha 34 Dylan Ferrandis France 250 Yamaha YZ 250F Monster Energy | Star Racing | Yamaha 36 Michael Mosiman Sebastopol, CA 250 Husqvarna FC250 Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 38 Christian Craig Corona, CA 250 Honda CRF250R GEICO Honda AMSOIL Factory Connection 39 Colt Nichols Muskogee, OK 250 Yamaha YZ 250F Monster Energy | Star Racing | Yamaha 44 Cameron McAdoo Sioux City, IA 250 KTM 250 SX-F FE Troy Lee Designs Red Bull KTM 45 Brandon Hartranft Brick, NJ 250 Yamaha YZ 250F Cycle Trader Rock River YAMAHA 52 Jordan Bailey Orlando, FL 250 Husqvarna FC250 Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 55 Kyle Peters Greensboro, NC 250 Suzuki RMZ 250 JGR | Yoshimura | Suzuki Factory Racing 59 Nick Gaines Ringgold, GA 250 Yamaha YZ 250F 3D Racing Yamaha 61 Garrett Marchbanks Coalville, UT 250 Kawasaki KX 250 MONSTER ENERGY | PRO CIRCUIT | KAWASAKI 66 Mitchell Oldenburg Staples, MN 250 Yamaha YZ 250F Monster Energy | Star Racing | Yamaha 72 Martin Castelo Ecuador 250 Husqvarna FC250 JMC Motorsports Racing | Fly Racing | WPS 73 Martin Davalos Ecuador 250 Kawasaki KX 250 MONSTER ENERGY | PRO CIRCUIT | KAWASAKI 77 Challen Tennant Willis, TX 250 KTM 250 SX-F 3D Racing 78 Ramyller Alves Coconut Creek, FL 250 KTM 250 SX-F EBR Performance | Altus MotorSports | Yamaha 83 Killian Auberson Switzerland 250 KTM 250 SX-F 92 Adam Cianciarulo Clermont FL 250 Kawasaki KX 250 MONSTER ENERGY | PRO CIRCUIT | KAWASAKI 110 Yusuke Watanabe Japan 250 Yamaha YZ 250F Cycle Trader Rock River YAMAHA 112 Thomas Covington Vernon, AL 250 Husqvarna FC250 Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 123 Mitchell Falk Costa Mesa, CA 250 KTM 250 SX-F FE Troy Lee Designs Red Bull KTM 136 Joshua Philbrick Ocononowoc, WI 250 Kawasaki KX 250 Sportland 2 156 Jacob Hayes Greensboro,NC 250 Yamaha YZ 250F Cycle Trader Rock River YAMAHA 161 Justin Thompson South Africa 250 Yamaha YZ 250F Thor | Asterisk | GarneUSA 162 Maxwell Sanford Pasadena, MD 250 Yamaha YZ 250F Concrete Plants Inc 168 Cale Kuchnicki Alanson, MI 250 KTM 250 SX-F Highland Trails Racing 177 Dylan Greer Ocala 250 KTM 250 SX-F Custom Powersports | Goat Farm | Factory Connection 194 Jerry Robin Hamel, MN 250 KTM 250 SX-F FCC Motosports | Signation 196 Hunter Lawrence Corona, CA 250 Honda CRF250R GEICO Honda AMSOIL Factory Connection 210 Jonathan Mayzak Murrells Inlet, SC 250 KTM 250 SX-F Integrity Racing 212 Tyler McCoy Australia 250 Yamaha YZ 250F MX University | The Collective Family | McCoy's Gardening 233 Derek Drake San Luis Obispo, CA 250 KTM 250 SX-F FE Troy Lee Designs Red Bull KTM 247 Brock Papi Groveland, FL 250 Honda CRF250R Mosites Motorsports | A&Y Performance Honda 291 Zane Merrett Crowley, TX 250 KTM 250 SX-F TPJ 301 Jordan Jarvis Clayton, NC 250 Yamaha YZ 250F Jordan Jarvis Racing 303 Michael Hand Mantua, OH 250 Yamaha YZ 250F Hand Racing 321 Bradley Lionnet Zambia 250 Yamaha YZ 250F 340 Blake Taylor Woodlawn, TN 250 KTM 250 SX-F Next Gear Race Programs | Stripes and More | Backyard Design 346 Kevin Moranz Topeka, KS 250 Kawasaki KX 250 Custom Power Sports | Plumbing Plus | Team Carey 357 Kameron Barboa Bosque Farms, NM 250 Yamaha YZ 250F Bobby J’s Yamaha | Black Snout Brewhouse | Leatt 367 Hunter Sayles Chassell, MI 250 KTM 250 SX-F 407 Benjamin Nelko Aliquippa, PA 250 Yamaha YZ 250F 3D Racing | Yamaha 500 Ben Adamson Byron, MN 250 KTM 250 SX-F 516 Yeissen Rubalcava El Paso, TX 250 Yamaha YZ 250F 554 Wade Brommel Indianola, IA 250 Kawasaki KX 250 Real Ink Graphics | Cox Concrete | Team Carey 691 James Justice Hilliard, OH 250 KTM 250 SX-F Justice Racing | Lunsford Hauling & Grading 719 Joshua Berchem West Greenwich, RI 250 KTM 250 SX-F Elite Pro X Razees KTM 787 Joseph Chavis Columbia, SC 250 Yamaha YZ 250F 795 Aaron Leininger Wesley Chapel, FL 250 Honda CRF250R Leininger Brothers Racing 815 Colton Eigenmann Titusville, FL 250 Suzuki RMZ 250 841 Jeff Walker Sylvania, OH 250 Honda CRF250R Walker Motorsports 916 Jorge Rubalcava Paradise, TX 250 KTM 250 SX-F JR Racing 923 Chris Moore Nanuet, NY 250 Husqvarna FC250 The Privateer Journey 936 Ty Masterpool Paradise, TX 250 Yamaha YZ 250F Monster Energy Yamalube Star Yamaha Racing 964 Mitchell Goheen Canada 250 Yamaha YZ 250F Blackstock Motorsports | Motozilli 979 Phillip Maus Albany, MN 250 KTM 250 SX-F Maus Racing 981 Curren Thurman Alvin, TX 250 Husqvarna FC250 Team Allsouth | Munn Racing

125 All Star