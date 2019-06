Round two of the Rockstar Energy Triple Crown Motocross Championship took place in Prince George on Saturday.

In the 250 Class, American Marshal Weltin took the overall via 2-2 motos. Dylan Wright finished second, with Jess Pettis rounding out the podium. Josh Osby, who won the opening round, took fourth.

In the 450 Class, Colton Facciotti went 2-1 for the overall over Phil Nicoletti and Shawn Maffenbeier. Mike Alessi and Dakota Alix rounded out the top five.

250 Class

1. 121 Marshal Weltin HSK 2-2

2. 19 Dylan Wright HON 4-1

3. 1 Jess Pettis KTM 1-5

4. 21 Josh Osby YAM 3-4

5. 5 Tyler Medaglia KAW 6-6

6. 46 Marco Cannella YAM 5-7

7. 296 Ryder Floyd YAM 8-8

8. 48 Westen Wrozyna KAW 9-9

9. 14 Tanner Ward KTM 7-12

10. 94 Luke Renzland YAM DNF-3

11. 60 Quinn Amyotte KTM 12-11

12. 52 Brad Nauditt HSK 10-13

13. 64 William Crete HSK 15-10

14. 571 Danny Mathe 13-15

15. 41 Jack Wright YAM 11-18

16. 27 Hayden Halstead YAM 17-14

17. 36 Teren Gerber KTM 14-17

18. 43 Anthony Spadaccini YAM 40-16

19. 179 Cameron Wrozyna KAW 18-19

20. 11 Davey Fraser HSK 16-36

21. 71 Duncan McLeod KTM 19-22

22. 243 Liam Webber YAM 24-20

23. 291 Dylan Delaplace HON 20-27

24. 377 Daniel Elmore HSK 23-21

25. 170 Julien Benek YAM 21-23

26. 548 Joel Currington YAM 28-24

27. 545 Rhys Derksen HON 22-25

28. 133 Tyler Yates KTM 26-26

29. 721 Sam Dooley YAM 32-28

30. 146 Tyler Gibbs KAW 29-29

31. 926 Ty Graham HON 33-30

32. 380 Kevin Lepp YAM 35-31

33. 991 Brendan McKee KAW 34-32

34. 711 Tommy Lloyd YAM 37-33

35. 325 Talon Unger YAM 30-34

36. 337 Reece Havrelock KTM 31-35

37. 297 Gabe Elmore YAM 36-37

38. 58 Joey Parkes YAM 27-38

39. 888 Burg Giliomee KTM 38-39

40. 417 Marcus Deausy YAM 25-DNF

450 Class

1. 1 Colton Facciotti HON 2-1

2. 54 Phil Nicoletti YAM 1-2

3. 3 Shawn Maffenbeier YAM 4-4

4. 800 Mike Alessi HON 3-6

5. 164 Dakota Alix KTM 5-5

6. 16 Cole Thompson KTM 11-3

7. 10 Keylan Meston YAM 7-8

8. 2 Matt Goerke KAW 10-7

9. 39 Ryan Dowd SUZ 8-9

10. 12 Cade Clason HSK 6-11

11. 476 Collin Jurin KAW 12-10

12. 526 Parker Eales 13-13

13. 234 McCoy Brough KTM 17-12

14. 44 Yanick Boucher HSK 16-14

15. 80 Sam Gaynor YAM 9-30

16. 711 Nick Collins YAM 18-15

17. 28 Eric Jeffery YAM 15-18

18. 25 Casey Keast YAM 14-19

19. 482 Riley Brough HON 19-16

20. 30 Ryan Lalonde HON 24-17

21. 84 Kyle Springman HON 22-20

22. 148 Parker Hoppe HON 20-22

23. 396 Steven Anderson HON 26-21

24. 538 Jake Jose HON 35-23

25. 672 Brandon Pederson HON 33-24

26. 727 Bryan Cormier YAM 25-25

27. 619 Kaden Hudson HON 21-26

28. 112 Cory Steeves HON 27-27

29. 627 Connor Capelle KAW 28-28

30. 612 Jesse Braden HON 23-29

31. 179 Lance Thompson KTM 30-31

32. 999 Hayden Wolf HON 29-32

33. 529 Scott Hopson KAW 31-33

34. 328 Talan Hansen KAW 34-34

35. 162 Dean Johnson SUZ 32-35

250 Points Standings

1. Dylan Wright 103pts

2. Josh Osby 102pts

3. Marshal Weltin 100pts

4. Jess Pettis 91pts

5. Tyler Medaglia 84pts

450 Points Standings

1. Colton Facciotti 112pts

2. Phil Nicoletti 111pts

3. Cole Thompson 95pts

4. Mike Alessi 91pts

5. Shawn Maffenbeier 87pts