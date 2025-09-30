Revised: August 13 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 1
| Lachlan Turner
|
| Gardnerville, NV
| Yamaha YZ250F
| 7
| Charli Cannon
|
| Maroochy River, Australia
| Honda CRF250R Works Edition
| 10
| Taylah McCutcheon
|
| Australia
| Kawasaki KX250
| 13
| Ariana Scovel Tavares
|
| Apache Junction, AZ
| GasGas MC 250 (WMX Only)
| 23
| Mayla Herrick
|
| Thornton, CO
| Honda CRF250R
| 24
| Skylar Draycott
|
| Magnolia
| KTM 250 SX-F
| 34
| Lauren Plate
|
| York, PA
| Yamaha YZ250F
| 38
| Isla Phillips
|
| Saint George, UT
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 39
| Adrianne Spiker
| New
| McHenry, MD
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 51
| Mikayla Nielsen
|
| Riverside, CA
| Honda CRF250R
| 60
| Kylie Alvarez
|
| Stockton, CA
| Yamaha YZ250 (WMX Only)
| 69
| Taylor Herald
|
| Yucaipa, CA
| Triumph TF 250-X
| 73
| Lexi Weihe
|
| Maple Valley, WA
| Husqvarna FC 250
| 76
| Lilly-Ann Pettus
|
| Hanceville, AL
| Triumph TF 250-X
| 77
| Rusti Tucker
|
| Rainier, OR
| Kawasaki KX250
| 80
| Carrie Killebrew
| New
| Wittmann, AZ
| Triumph TF 250-X
| 88
| Michelle Anaya
|
| San Antonio, TX
| Honda CRF250R Works Edition
| 92
| Nicole Voorhees
|
| Honeoye Falls, NY
| Triumph TF 250-X
| 95
| Hailey Johnson
|
| Motley, MN
| Yamaha YZ250F
| 99
| Gizele Spoor
|
| El Dorado Hills, CA
| Honda CRF250R Works Edition
| 103
| Sidney Wagner
|
| Warsaw, IN
| Triumph TF 250-X
| 115
| Bree Scheltema
|
| Caledonia, MI
| Husqvarna FC 250
| 160
| Laina Randolph
|
| La Plata, MD
| KTM 250 SX-F
| 167
| Piper Bell
|
| Sault Sainte Marie, MI
| KTM 250 SX-F
| 172
| Hannah Hodges
|
| Deland, FL
| Triumph TF 250-X
| 188
| Jaylie Gallacher
|
| Redmond, OR
| Yamaha YZ250F
| 198
| Brandy Richards
| New
| Lake Havasu City, AZ
| KTM 250 SX-F
| 245
| Hailey Vassallo
|
| Woodford, VA
| Husqvarna FC 250
| 301
| Jordan Jarvis
| New
| Clayton, NC
| Yamaha YZ250F
| 379
| Lana O'Brien
|
| Valparaiso, IN
| Yamaha YZ250 (WMX Only)
| 445
| Shelby Rolen
|
| Knoxville, TN
| Kawasaki KX250
| 454
| Ava Silvestri
| New
| Redwood City, CA
| Husqvarna FC 250
| 469
| Jamie Astudillo
|
| Gilbertsville, PA
| GasGas MC 250F Factory Edition