Results Archive
Motocross, WMX
Unadilla
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250 Results
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WMX Results
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MXGP of
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Motocross, WMX
Budds Creek
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450 Results
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  2. Jorge Prado
  3. Haiden Deegan
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250 Results
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WMX Results
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MXGP of
Netherlands
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MXGP Results
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MX2 Results
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  3. Guillem Farres
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Upcoming
Motocross, WMX
Ironman
Sat Aug 29
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450 Entry List
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  3. Aaron Plessinger
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250 Entry List
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  2. Michael Mosiman
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WMX Entry List
  1. Lachlan Turner
  2. Brandy McLarty
  3. Charli Cannon
Full Entry List
Upcoming
MXGP of
Turkiye
Sun Sep 6
News
Full Schedule

2026 AMA Pro Motocross Championship & Women's Motocross Championship
Ironman: WMX Results

Scouting Moto Combine Event
Ironman Raceway
Crawfordsville, IN United States
August 29, 2026

WMX Provisional Entry List

Revised: August 27 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
1 Lachlan Turner Lachlan Turner Gardnerville, NV United States Yamaha YZ250
2 Brandy McLarty Brandy McLarty Echo Bay, Ontario, Canada Canada Husqvarna FC 250 Factory Edition
7 Charli Cannon Charli Cannon Maroochy River, Australia Australia Honda CRF250R Works Edition
10 Taylah McCutcheon Taylah McCutcheon Australia Australia Kawasaki KX250
13 Ariana Scovel Tavares Ariana Scovel Tavares Apache Junction, AZ United States GasGas MC 250 (WMX Only)
18 Hannah Cole Hannah Cole Cooks Brook Honda CRF250R
21 Jada Murphy Jada Murphy New Iowa City Yamaha YZ250F
23 Mayla Herrick Mayla Herrick Thornton, CO United States Honda CRF250R
24 Skylar Draycott Skylar Draycott Magnolia KTM 250 SX-F
33 Nanami Honda Nanami Honda Osaka, Japan Japan Yamaha YZ250
34 Lauren Plate Lauren Plate York, PA United States Yamaha YZ250F
38 Isla Phillips Isla Phillips Saint George, UT United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
39 Adrianne Spiker Adrianne Spiker McHenry, MD United States KTM 250 SX-F Factory Edition
51 Mikayla Nielsen Mikayla Nielsen Riverside, CA United States Honda CRF250R
60 Kylie Alvarez Kylie Alvarez Stockton, CA United States Yamaha YZ250
67 Sophie Johnson Sophie Johnson Rosemount, MN United States Kawasaki KX250
69 Taylor Herald Taylor Herald Yucaipa, CA United States Triumph TF 250-X
73 Lexi Weihe Lexi Weihe Maple Valley, WA United States Husqvarna FC 250
76 Lilly-Ann Pettus Lilly-Ann Pettus Hanceville, AL United States Triumph TF 250-X
77 Rusti Tucker Rusti Tucker Rainier, OR United States Kawasaki KX250
80 Carrie Killebrew Carrie Killebrew New Wittmann, AZ United States Triumph TF 250-X
88 Michelle Anaya Michelle Anaya San Antonio, TX United States Honda CRF250R Works Edition
95 Hailey Johnson Hailey Johnson Motley, MN United States Yamaha YZ250F
99 Gizele Spoor Gizele Spoor El Dorado Hills, CA United States Honda CRF250R Works Edition
103 Sidney Wagner Sidney Wagner Warsaw, IN United States Triumph TF 250-X
167 Piper Bell Piper Bell Sault Sainte Marie, MI United States KTM 250 SX-F
172 Hannah Hodges Hannah Hodges Deland, FL United States Triumph TF 250-X
188 Jaylie Gallacher Jaylie Gallacher Redmond, OR United States Yamaha YZ250
198 Brandy Richards Brandy Richards Lake Havasu City, AZ United States KTM 250 SX-F
245 Hailey Vassallo Hailey Vassallo Woodford, VA United States Husqvarna FC 250
255 Daniela Guillen Daniela Guillen Spain Spain GasGas MC 250F Factory Edition
301 Jordan Jarvis Jordan Jarvis Clayton, NC United States Yamaha YZ250F
379 Lana O'Brien Lana O'Brien Valparaiso, IN United States Yamaha YZ250
445 Shelby Rolen Shelby Rolen Knoxville, TN United States Kawasaki KX250
454 Ava Silvestri Ava Silvestri Redwood City, CA United States Husqvarna FC 250
469 Jamie Astudillo Jamie Astudillo Gilbertsville, PA United States GasGas MC 250F Factory Edition
713 Tayla Jones Tayla Jones Yass, Australia Australia Honda CRF250R
846 Addi Clouse Addi Clouse New Palestine, IN United States Honda CRF250R Works Edition
912 Kaylie Kayer Kaylie Kayer Savona, BC Canada Yamaha YZ250
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