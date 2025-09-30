Revised: June 16 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 7
| Charli Cannon
|
| Maroochy River, Australia
| Honda CRF250R Works Edition
| 10
| Taylah McCutcheon
|
| Australia
| Kawasaki KX250
| 34
| Lauren Plate
|
| York, PA
| Yamaha YZ250F
| 51
| Mikayla Nielsen
|
| Riverside, CA
| Honda CRF250R
| 60
| Kylie Alvarez
|
| Stockton, CA
| Yamaha YZ250F
| 69
| Taylor Herald
|
| Yucaipa, CA
| Triumph TF 250-X
| 72
| Jenna Jansen
|
| Watkins, CO
| Honda CRF250R
| 76
| Lilly-Ann Pettus
|
| Hanceville, AL
| Triumph TF 250-X
| 77
| Rusti Tucker
|
| Rainier, OR
| Kawasaki KX250
| 84
| Emma Milesevic
|
| Australia
| Yamaha YZ250F
| 95
| Hailey Johnson
|
| Motley, MN
| Yamaha YZ250F
| 99
| Gizele Spoor
|
| El Dorado Hills, CA
| Honda CRF250R Works Edition
| 188
| Jaylie Gallacher
|
| Redmond, OR
| Yamaha YZ250F
| 191
| Dalaney Haines
|
| Stevensville, MD
| Yamaha YZ250F
| 245
| Hailey Vassallo
|
| Woodford, VA
| Husqvarna FC 250
| 379
| Lana O'Brien
|
| Valparaiso, IN
| Yamaha YZ250F
| 401
| Lotte Van Drunen
|
| The Netherlands
| Yamaha YZ250F
| 469
| Jamie Astudillo
|
| Gilbertsville, PA
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 708
| Destiny Slingerland
|
| Cowley, AB
| Yamaha YZ250F
| 916
| Claire Parker
|
| Washougal, WA
| Triumph TF 250-X