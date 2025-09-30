Results Archive
GNCC
Watkins Glen International
News
Overall Race Results
  1. Grant Baylor
  2. Liam Draper
  3. Steward Baylor
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Jason T Tino
  3. Jhak Walker
Full Results
Motocross, WMX
Hangtown
News
450 Results
  1. Jett Lawrence
  2. Hunter Lawrence
  3. Haiden Deegan
Full Results
250 Results
  1. Levi Kitchen
  2. Julien Beaumer
  3. Seth Hammaker
Full Results
WMX Results
  1. Lachlan Turner
  2. Charli Cannon
  3. Mikayla Nielsen
Full Results
MXGP of
Latvia
News
MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Kay de Wolf
  3. Romain Febvre
Full Results
MX2 Results
  1. Sacha Coenen
  2. Camden McLellan
  3. Mathis Valin
Full Results
Motocross, WMX
Thunder Valley
News
450 Results
  1. Jett Lawrence
  2. Lucas Coenen
  3. Hunter Lawrence
Full Results
250 Results
  1. Jo Shimoda
  2. Levi Kitchen
  3. Nick Romano
Full Results
WMX Results
  1. Lachlan Turner
  2. Charli Cannon
  3. Taylah McCutcheon
Full Results
Upcoming
Motocross, WMX
High Point
Sat Jun 20
News
Upcoming
MXGP of
Italy
Sun Jun 21
News
Upcoming
GNCC
Snowshoe
Sat Jun 27
News
Upcoming
MXGP of
Portugal
Sun Jun 28
News
Full Schedule

2026 AMA Pro Motocross Championship & Women's Motocross Championship
High Point: WMX Entry List

High Point Raceway
Mt. Morris, PA United States
June 20, 2026

WMX Provisional Entry List

Revised: June 16 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
7 Charli Cannon Charli Cannon Maroochy River, Australia Australia Honda CRF250R Works Edition
10 Taylah McCutcheon Taylah McCutcheon Australia Australia Kawasaki KX250
34 Lauren Plate Lauren Plate York, PA United States Yamaha YZ250F
51 Mikayla Nielsen Mikayla Nielsen Riverside, CA United States Honda CRF250R
60 Kylie Alvarez Kylie Alvarez Stockton, CA United States Yamaha YZ250F
69 Taylor Herald Taylor Herald Yucaipa, CA United States Triumph TF 250-X
72 Jenna Jansen Jenna Jansen Watkins, CO United States Honda CRF250R
76 Lilly-Ann Pettus Lilly-Ann Pettus Hanceville, AL United States Triumph TF 250-X
77 Rusti Tucker Rusti Tucker Rainier, OR United States Kawasaki KX250
84 Emma Milesevic Emma Milesevic Australia Australia Yamaha YZ250F
95 Hailey Johnson Hailey Johnson Motley, MN United States Yamaha YZ250F
99 Gizele Spoor Gizele Spoor El Dorado Hills, CA United States Honda CRF250R Works Edition
188 Jaylie Gallacher Jaylie Gallacher Redmond, OR United States Yamaha YZ250F
191 Dalaney Haines Dalaney Haines Stevensville, MD United States Yamaha YZ250F
245 Hailey Vassallo Hailey Vassallo Woodford, VA United States Husqvarna FC 250
379 Lana O'Brien Lana O'Brien Valparaiso, IN United States Yamaha YZ250F
401 Lotte Van Drunen Lotte Van Drunen The Netherlands The Netherlands Yamaha YZ250F
469 Jamie Astudillo Jamie Astudillo Gilbertsville, PA United States GasGas MC 250F Factory Edition
708 Destiny Slingerland Destiny Slingerland Cowley, AB Canada Yamaha YZ250F
916 Claire Parker Claire Parker Washougal, WA United States Triumph TF 250-X
Read Now
July 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The July 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted