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2026 AMA Pro Motocross Championship & Women's Motocross Championship
Budds Creek: WMX Results

Budds Creek Motocross Park
Mechanicsville, MD United States
August 22, 2026

WMX Provisional Entry List

Revised: August 19 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
7 Charli Cannon Charli Cannon Maroochy River, Australia Australia Honda CRF250R Works Edition
10 Taylah McCutcheon Taylah McCutcheon Australia Australia Kawasaki KX250
13 Ariana Scovel Tavares Ariana Scovel Tavares Apache Junction, AZ United States GasGas MC 250 (WMX Only)
18 Hannah Cole Hannah Cole New Cooks Brook Honda CRF250R
23 Mayla Herrick Mayla Herrick Thornton, CO United States Honda CRF250R
24 Skylar Draycott Skylar Draycott New Magnolia KTM 250 SX-F
33 Nanami Honda Nanami Honda Osaka, Japan Japan Yamaha YZ250 (WMX Only)
34 Lauren Plate Lauren Plate York, PA United States Yamaha YZ250F
38 Isla Phillips Isla Phillips Saint George, UT United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
51 Mikayla Nielsen Mikayla Nielsen Riverside, CA United States Honda CRF250R
60 Kylie Alvarez Kylie Alvarez Stockton, CA United States Yamaha YZ250 (WMX Only)
69 Taylor Herald Taylor Herald Yucaipa, CA United States Triumph TF 250-X
73 Lexi Weihe Lexi Weihe Maple Valley, WA United States Husqvarna FC 250
76 Lilly-Ann Pettus Lilly-Ann Pettus Hanceville, AL United States Triumph TF 250-X
77 Rusti Tucker Rusti Tucker Rainier, OR United States Kawasaki KX250
80 Carrie Killebrew Carrie Killebrew Wittmann, AZ United States Triumph TF 250-X
88 Michelle Anaya Michelle Anaya San Antonio, TX United States Honda CRF250R Works Edition
95 Hailey Johnson Hailey Johnson Motley, MN United States Yamaha YZ250F
99 Gizele Spoor Gizele Spoor El Dorado Hills, CA United States Honda CRF250R Works Edition
115 Bree Scheltema Bree Scheltema Caledonia, MI United States Husqvarna FC 250
160 Laina Randolph Laina Randolph La Plata, MD United States KTM 250 SX-F
167 Piper Bell Piper Bell Sault Sainte Marie, MI United States KTM 250 SX-F
172 Hannah Hodges Hannah Hodges New Deland, FL United States Triumph TF 250-X
188 Jaylie Gallacher Jaylie Gallacher Redmond, OR United States Yamaha YZ250F
198 Brandy Richards Brandy Richards Lake Havasu City, AZ United States KTM 250 SX-F
245 Hailey Vassallo Hailey Vassallo Woodford, VA United States Husqvarna FC 250
301 Jordan Jarvis Jordan Jarvis Clayton, NC United States Yamaha YZ250F
379 Lana O'Brien Lana O'Brien Valparaiso, IN United States Yamaha YZ250 (WMX Only)
445 Shelby Rolen Shelby Rolen New Knoxville, TN United States Kawasaki KX250
454 Ava Silvestri Ava Silvestri Redwood City, CA United States Husqvarna FC 250
469 Jamie Astudillo Jamie Astudillo Gilbertsville, PA United States GasGas MC 250F Factory Edition
713 Tayla Jones Tayla Jones Yass, Australia Australia Honda CRF250R
912 Kaylie Kayer Kaylie Kayer Savona, BC Canada Yamaha YZ250 (WMX Only)
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