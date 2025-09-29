Results Archive
Supercross
San Diego
News
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Cameron McAdoo
  3. Michael Mosiman
Full Results
Supercross
Anaheim 2
News
450SX Main Event Results
  1. Chase Sexton
  2. Hunter Lawrence
  3. Eli Tomac
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Michael Mosiman
  3. Ryder DiFrancesco
Full Results
Upcoming
Supercross
Houston
Sat Jan 31
News
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
Full Entry List
250SX West Entry List
  1. Haiden Deegan
  2. Max Vohland
  3. Michael Mosiman
Full Entry List
Upcoming
Supercross
Glendale
Sat Feb 7
News
Full Schedule

2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Houston: SMX Next Entry List

250SX West
Triple Crown, SMX Next, and KTM Junior SX
NRG Stadium
Houston, TX United States
January 31, 2026

SMX Next Provisional Entry List

Revised: January 29 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
2 Jeremy Fappani Jeremy Fappani Scottsdale, AZ United States KTM 250 SX-F
10 Wyatt Thurman Wyatt Thurman Burleson, TX United States KTM 250 SX-F Factory Edition
14 Kane Bollasina Kane Bollasina St. Louis, MO United States Yamaha YZ250F
17 Kannon Hargrove Kannon Hargrove Montgomery, TX United States Suzuki RM-Z250
23 Landon Gibson Landon Gibson Peachtree City, GA United States Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
26 Nate Abbott Nate Abbott Thousand Oaks, CA United States Yamaha YZ250F
27 Vincent Wey Vincent Wey Murrieta, CA United States Kawasaki KX250
29 McKayden Fitch McKayden Fitch Elbert, CO United States Yamaha YZ250F
41 Nate Freehill Nate Freehill Rescue, CA United States Kawasaki KX250
48 Trinnytie Batchelor Trinnytie Batchelor Mountain home, ID United States Kawasaki KX250
50 Chace Lawton Chace Lawton Clermont, FL United States Kawasaki KX250
57 Jesson Turner Jesson Turner Lockesburg, AR United States Yamaha YZ250F
82 Caden Dudney Caden Dudney Des Moines, IA United States Yamaha YZ250F
93 Seth Dennis Seth Dennis Brooksville, FL United States Yamaha YZ250F
97 Tristan Dalton Tristan Dalton New Saint Joseph, IL United States Kawasaki KX250
99 Kayden Minear Kayden Minear Western Australia Australia KTM 250 SX-F
105 Franklin Bowsher Franklin Bowsher Cornelius, OR United States Yamaha YZ250F
177 Kade Johnson Kade Johnson Hideaway, TX United States Kawasaki KX250
180 Landen Gordon Landen Gordon Murrieta, CA United States Yamaha YZ250F
199 Deacon Denno Deacon Denno Fort Worth, TX United States Triumph TF 250-X
343 Cole Timboe Cole Timboe Calimesa, CA United States Yamaha YZ250F
404 Riley Busse Riley Busse New Berlin, WI United States Yamaha YZ250F
480 Ashton Oudman Ashton Oudman Sedro Woolley, WA United States Yamaha YZ250F
550 Cole Forbes Cole Forbes KTM 250 SX-F Factory Edition
