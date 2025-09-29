Revised: January 29 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 2
| Jeremy Fappani
|
| Scottsdale, AZ
| KTM 250 SX-F
| 10
| Wyatt Thurman
|
| Burleson, TX
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 14
| Kane Bollasina
|
| St. Louis, MO
| Yamaha YZ250F
| 17
| Kannon Hargrove
|
| Montgomery, TX
| Suzuki RM-Z250
| 23
| Landon Gibson
|
| Peachtree City, GA
| Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
| 26
| Nate Abbott
|
| Thousand Oaks, CA
| Yamaha YZ250F
| 27
| Vincent Wey
|
| Murrieta, CA
| Kawasaki KX250
| 29
| McKayden Fitch
|
| Elbert, CO
| Yamaha YZ250F
| 41
| Nate Freehill
|
| Rescue, CA
| Kawasaki KX250
| 48
| Trinnytie Batchelor
|
| Mountain home, ID
| Kawasaki KX250
| 50
| Chace Lawton
|
| Clermont, FL
| Kawasaki KX250
| 57
| Jesson Turner
|
| Lockesburg, AR
| Yamaha YZ250F
| 82
| Caden Dudney
|
| Des Moines, IA
| Yamaha YZ250F
| 93
| Seth Dennis
|
| Brooksville, FL
| Yamaha YZ250F
| 97
| Tristan Dalton
| New
| Saint Joseph, IL
| Kawasaki KX250
| 99
| Kayden Minear
|
| Western Australia
| KTM 250 SX-F
| 105
| Franklin Bowsher
|
| Cornelius, OR
| Yamaha YZ250F
| 177
| Kade Johnson
|
| Hideaway, TX
| Kawasaki KX250
| 180
| Landen Gordon
|
| Murrieta, CA
| Yamaha YZ250F
| 199
| Deacon Denno
|
| Fort Worth, TX
| Triumph TF 250-X
| 343
| Cole Timboe
|
| Calimesa, CA
| Yamaha YZ250F
| 404
| Riley Busse
|
| New Berlin, WI
| Yamaha YZ250F
| 480
| Ashton Oudman
|
| Sedro Woolley, WA
| Yamaha YZ250F
| 550
| Cole Forbes
|
|
| KTM 250 SX-F Factory Edition