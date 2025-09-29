Results Archive
Supercross
San Diego
News
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Cameron McAdoo
  3. Michael Mosiman
Full Results
Supercross
Anaheim 2
News
450SX Main Event Results
  1. Chase Sexton
  2. Hunter Lawrence
  3. Eli Tomac
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Michael Mosiman
  3. Ryder DiFrancesco
Full Results
Upcoming
Supercross
Houston
Sat Jan 31
News
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
Full Entry List
250SX West Entry List
  1. Haiden Deegan
  2. Max Vohland
  3. Michael Mosiman
Full Entry List
Upcoming
Supercross
Glendale
Sat Feb 7
News
Full Schedule

2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Houston: 450SX Entry List

250SX West
Triple Crown, SMX Next, and KTM Junior SX
NRG Stadium
Houston, TX United States
January 31, 2026

450SX Provisional Entry List

Revised: January 29 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
1 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ450F
3 Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
4 Chase Sexton Chase Sexton La Moille, IL United States Kawasaki KX450SR
7 Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States KTM 450 SX-F Factory Edition
12 Shane McElrath Shane McElrath Canton, NC United States Honda CRF450R
14 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
17 Joey Savatgy Joey Savatgy Thomasville, GA United States Honda CRF450R
21 Jason Anderson Jason Anderson New Edgewood, NM United States Suzuki RM-Z450
24 R.J. Hampshire R.J. Hampshire Hudson, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
26 Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
27 Malcolm Stewart Malcolm Stewart Haines City, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
28 Christian Craig Christian Craig Temecula, CA United States Honda CRF450R
32 Justin Cooper Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY United States Yamaha YZ450F
33 Austin Forkner Austin Forkner Richards, MO United States Triumph TF 450-X
36 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
41 Mitchell Harrison Mitchell Harrison Lansing, MI United States Kawasaki KX450
44 Ty Masterpool Ty Masterpool New Paradise, TX United States Yamaha YZ450F
45 Colt Nichols Colt Nichols New Muskogee, OK United States Suzuki RM-Z450
46 Justin Hill Justin Hill Yoncalla, OR United States KTM 450 SX-F
52 Mitchell Oldenburg
Mitchell Oldenburg 		Alvord, TX United States Beta 450 RX
62 Grant Harlan Grant Harlan Justin, TX United States KTM 450 SX-F
63 Fredrik Noren Fredrik Noren Lidköping, Sweden Sweden Yamaha YZ450F
66 Cole Thompson Cole Thompson Brigden, ON Canada Yamaha YZ450F
78 Kevin Moranz Kevin Moranz Topeka, KS United States KTM 450 SX-F
90 John Short John Short Pilot Point, TX United States Honda CRF450R
94 Ken Roczen Ken Roczen New Mattstedt, Germany Germany Suzuki RM-Z450
96 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
106 Stephen Rubini Stephen Rubini France France Yamaha YZ450F
208 Logan Leitzel Logan Leitzel Dillsburg, PA United States Kawasaki KX450
411 Scott Meshey Scott Meshey Zephyrhills, FL United States Husqvarna FC 450
519 Josh Cartwright Josh Cartwright Tallahassee, FL United States Kawasaki KX450
581 Kyle Bitterman Kyle Bitterman Lockport, NY United States Honda CRF450R
604 Max Miller Max Miller Springfield, OR United States Kawasaki KX450
637 Robert Piazza Robert Piazza Easton, PA United States Yamaha YZ450F
711 Tristan Lane Tristan Lane Deland, FL United States Yamaha YZ450F
719 Vince Friese Vince Friese Cape Girardeau, MO United States Kawasaki KX450
784 Cade Clason Cade Clason Arcadia, OH United States Kawasaki KX450
812 Luke Dickey Luke Dickey Caldwell, TX United States Suzuki RM-Z450
874 Zack Williams Zack Williams Elko, MN United States Honda CRF450R
976 Josh Greco Josh Greco Olivehurst, CA United States Kawasaki KX450
