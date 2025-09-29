Revised: February 22 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 2
| Jeremy Fappani
|
| Scottsdale, AZ
| KTM 250 SX-F
| 10
| Wyatt Thurman
|
| Burleson, TX
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 14
| Kane Bollasina
|
| St. Louis, MO
| Yamaha YZ250F
| 22
| Jayce Wolf
|
| Franklin, WI
| Kawasaki KX250
| 24
| Owen Covell
|
| Plymouth, MA
| Yamaha YZ250F
| 27
| Vincent Wey
|
| Murrieta, CA
| Kawasaki KX250
| 29
| McKayden Fitch
|
| Elbert, CO
| Yamaha YZ250F
| 33
| Dane Morales
|
| Aliso Viejo, CA
| Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
| 47
| Aden Keefer
|
| California
| Kawasaki KX250
| 50
| Chace Lawton
|
| Clermont, FL
| Kawasaki KX250
| 57
| Jesson Turner
|
| Lockesburg, AR
| Yamaha YZ250F
| 93
| Seth Dennis
|
| Brooksville, FL
| Yamaha YZ250F
| 95
| Will Canaguier III
|
| Marysville, PA
| Kawasaki KX250
| 99
| Kayden Minear
|
| Western Australia
| Yamaha YZ250F
| 170
| Ale Carminati
|
| México city
| Yamaha YZ250F
| 177
| Kade Johnson
|
| Hideaway, TX
| Kawasaki KX250
| 180
| Landen Gordon
|
| Murrieta, CA
| Yamaha YZ250F
| 199
| Deacon Denno
|
| Fort Worth, TX
| Triumph TF 250-X
| 240
| Alvin Hillan
|
| Visalia, CA
| Honda CRF250R
| 373
| Gavin Betts
|
| Clifton Park
| Kawasaki KX250
| 404
| Riley Busse
|
| New Berlin, WI
| Yamaha YZ250F
| 480
| Ashton Oudman
|
| Sedro Woolley, WA
| Yamaha YZ250F
| 524
| Diesel Thomas
|
| Raymond, NE
| Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
| 734
| Reece Wheaton
|
| Wheaton Irwin, PA
| Kawasaki KX250
| 983
| Cain Larson
|
| Ashland, WI
| Yamaha YZ250F