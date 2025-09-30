Revised: February 19 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 1
| Cooper Webb
|
| Newport, NC
| Yamaha YZ450F
| 3
| Eli Tomac
|
| Cortez, CO
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 4
| Chase Sexton
|
| La Moille, IL
| Kawasaki KX450SR
| 7
| Aaron Plessinger
|
| Hamilton, OH
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 12
| Shane McElrath
|
| Canton, NC
| Honda CRF450R
| 14
| Dylan Ferrandis
|
| Avignon, France
| Ducati Desmo 450MX
| 17
| Joey Savatgy
|
| Thomasville, GA
| Honda CRF450R
| 20
|
Jordon Smith
|
| Belmont, NC
| Triumph TF 450-X
| 21
| Jason Anderson
|
| Edgewood, NM
| Suzuki RM-Z450
| 27
| Malcolm Stewart
|
| Haines City, FL
| Husqvarna FC 450 Factory Edition
| 28
| Christian Craig
|
| Temecula, CA
| Honda CRF450R
| 32
| Justin Cooper
|
| Cold Spring Harbor, NY
| Yamaha YZ450F
| 36
| Garrett Marchbanks
|
| Coalville, UT
| Kawasaki KX450SR
| 41
| Mitchell Harrison
|
| Lansing, MI
| Kawasaki KX450
| 44
| Ty Masterpool
|
| Paradise, TX
| Yamaha YZ250F
| 45
| Colt Nichols
|
| Muskogee, OK
| Suzuki RM-Z250
| 46
| Justin Hill
|
| Yoncalla, OR
| KTM 450 SX-F
| 62
| Grant Harlan
|
| Justin, TX
| KTM 450 SX-F
| 63
| Fredrik Noren
|
| Lidköping, Sweden
| Yamaha YZ450F
| 66
| Cole Thompson
|
| Brigden, ON
| Yamaha YZ450F
| 78
| Kevin Moranz
|
| Topeka, KS
| KTM 450 SX-F
| 90
| John Short
|
| Pilot Point, TX
| Honda CRF450R
| 94
| Ken Roczen
|
| Mattstedt, Germany
| Suzuki RM-Z450
| 96
| Hunter Lawrence
|
| Landsborough, Australia
| Honda CRF450R Works Edition
| 118
| Cheyenne Harmon
|
| Ovilla, TX
| Kawasaki KX450
| 124
| Justin Starling
|
| Deland, FL
| Yamaha YZ450F
| 208
| Logan Leitzel
|
| Dillsburg, PA
| Kawasaki KX450
| 237
| Robbie Wageman
|
| Newhall, CA
| Yamaha YZ450F
| 281
| Cory Carsten
|
| Bayville, NJ
| Suzuki RM-Z450
| 346
| Charles Tolleson IV
|
| Crosby, TX
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 411
| Scott Meshey
| New
| Zephyrhills, FL
| Husqvarna FC 450
| 501
| Scotty Wennerstrom
|
| Tyler, TX
| KTM 350 SX-F
| 512
| Austin Cozadd
|
| Attalla, AL
| Yamaha YZ450F
| 519
| Josh Cartwright
|
| Tallahassee, FL
| Kawasaki KX450
| 637
| Robert Piazza
|
| Easton, PA
| Yamaha YZ450F
| 667
| Anton Nordstrom
|
| Göteborg, Sweden
| KTM 450 SX-F
| 672
| Brandon Pederson
|
| Los Fresnos, TX
| Kawasaki KX250
| 711
| Tristan Lane
|
| Deland, FL
| Yamaha YZ450F
| 719
| Vince Friese
|
| Cape Girardeau, MO
| Kawasaki KX450
| 812
| Luke Dickey
|
| Caldwell, TX
| Suzuki RM-Z450
| 873
| Ronnie Orres
|
| Fort Dodge, IA
| Honda CRF250R
| 874
| Zack Williams
|
| Elko, MN
| Honda CRF450R
| 976
| Josh Greco
|
| Olivehurst, CA
| Kawasaki KX450
| 996
| Preston Taylor
|
| Hastings, NE
| Kawasaki KX450SR