450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Hunter Lawrence
  3. Cooper Webb
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Cameron McAdoo
GNCC
Big Buck
News
Overall Race Results
  1. Jonathan Girroir
  2. Jordan Ashburn
  3. Nicholas Defeo
XC2 Pro Race Results
  1. Nicholas Defeo
  2. Angus Riordan
  3. Jason T Tino
Supercross
Seattle
News
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Cooper Webb
  3. Justin Cooper
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Max Anstie
Supercross
Arlington
Sat Feb 21
News
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
250SX East Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Coty Schock
  3. Nate Thrasher
GNCC
Wild Boar
Sat Feb 28
News
Supercross
Daytona
Sat Feb 28
News
2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Arlington: 250SX East Entry List

250SX East
KTM Junior SX
AT&T Stadium
Arlington, TX United States
February 21, 2026

250SX East Provisional Entry List

Revised: February 18 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
10 Seth Hammaker Seth Hammaker Bainbridge, PA United States Kawasaki KX250
22 Coty Schock Coty Schock Dover, DE United States Yamaha YZ250F
25 Nate Thrasher Nate Thrasher Livingston, TN United States Yamaha YZ250F
30 Jo Shimoda
Jo Shimoda 		Suzuka, Japan Japan Honda CRF250R Works Edition
35 Drew Adams Drew Adams Chattanooga, TN United States Kawasaki KX250
37 Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand Yamaha YZ250F
39 Valentin Guillod Valentin Guillod Switzerland Switzerland Yamaha YZ250F
49 Cullin Park Cullin Park Clermont, FL United States Honda CRF250R
53 Henry Miller Henry Miller Rochester, MN United States Kawasaki KX250
56 Jalek Swoll Jalek Swoll Belleview, FL United States Triumph TF 250-X
58 Daxton Bennick Daxton Bennick Morganton, NC United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
65 Marshal Weltin Marshal Weltin Ubly, MI United States Kawasaki KX250
73 Gavin Towers Gavin Towers Venetia, PA United States Honda CRF250R
77 Derek Kelley Derek Kelley Riverside, CA United States Kawasaki KX250
80 Bryce Shelly Bryce Shelly Telford, PA United States Yamaha YZ250F
82 Caden Dudney Caden Dudney Des Moines, IA United States Yamaha YZ250F
87 Jeremy Hand Jeremy Hand Mantua, OH United States Honda CRF250R
89 Devin Simonson Devin Simonson Laurinburg, NC United States Yamaha YZ250F
91 Izaih Clark Izaih Clark New Fort Dodge, IA United States Honda CRF250R
95 Luke Neese Luke Neese Jamestown, NC United States Honda CRF250R
101 Luke Clout Luke Clout Sydney, Australia Australia Kawasaki KX250
105 Marcus Phelps Marcus Phelps Cairo, GA United States KTM 250 SX-F
125 Evan Stice Evan Stice Carmen, ID United States Yamaha YZ250F
130 Kyler Hawkey Kyler Hawkey Kempner, TX United States Yamaha YZ250F
135 Collin Allen Collin Allen Haslet, TX United States Yamaha YZ250F
138 David Pulley David Pulley Lake Elsinore, CA United States Yamaha YZ250F
140 Russell Buccheri Russell Buccheri Duxbury, MA United States KTM 250 SX-F Factory Edition
143 Jaxen Driskell Jaxen Driskell Tabor, IA United States KTM 250 SX-F
146 Hayes Edwards Hayes Edwards New Montgomery, TX United States Yamaha YZ250F
148 Kyle Peters Kyle Peters Greensboro, NC United States Yamaha YZ250F
151 Aidan Dickens Aidan Dickens Skippers, VA United States Yamaha YZ250F
163 Pierce Brown Pierce Brown Sandy, UT United States Yamaha YZ250F
174 Luca Marsalisi Luca Marsalisi Cairo, GA United States Triumph TF 250-X
181 Ashton Arruda Ashton Arruda New Westport, MA United States Kawasaki KX250
188 Hamden Hudson Hamden Hudson Danville, VA United States Kawasaki KX250
223 Logan Riggins Logan Riggins Easley, SC United States Husqvarna FC 250
267 Carter Malcolm Carter Malcolm Elizabeth Yamaha YZ250F
268 Gage Stine Gage Stine Woodsboro, MD United States Yamaha YZ250F
296 Ryder Floyd Ryder Floyd New Paris, TX United States Honda CRF250R
300 Jonathan Getz Jonathan Getz Old Town, FL United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
437 Vincent Luhovey Vincent Luhovey Greensburg, PA United States Kawasaki KX250
464 Doc Smith Doc Smith Bullard, TX United States Suzuki RM-Z250
483 Bryton Carroll Bryton Carroll Vineland, NJ United States Yamaha YZ250F
492 Landon Hartz Landon Hartz Wilsonville, AL United States Yamaha YZ250F
511 Jace Kessler Jace Kessler Eagle, MI United States KTM 250 SX-F
689 Tony Usko Tony Usko Doylestown, OH United States KTM 250 SX-F
751 Evan Ferry Evan Ferry Largo, FL United States Honda CRF250R
775 CJ Benard CJ Benard Peoria, AZ United States Yamaha YZ250F
809 Brayden Ehlermann Brayden Ehlermann Westtown, NY United States GasGas MC 250F Factory Edition
822 Riley Ripper Riley Ripper Magnolia, TX United States Husqvarna FC 250
943 Noah Viney Noah Viney Murrieta, CA United States Kawasaki KX250
