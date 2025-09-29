Results Archive
Supercross
Anaheim 1
News
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Ken Roczen
  3. Jorge Prado
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Max Anstie
  2. Chance Hymas
  3. Ryder DiFrancesco
Full Results
Supercross
San Diego
News
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Cameron McAdoo
  3. Michael Mosiman
Full Results
Upcoming
Supercross
Anaheim 2
Sat Jan 24
News
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
Full Entry List
250SX West Entry List
  1. Haiden Deegan
  2. Max Vohland
  3. Michael Mosiman
Full Entry List
Upcoming
Supercross
Houston
Sat Jan 31
News
Full Schedule

2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Anaheim 2 (A2): SMX Next Entry List

250SX West
SMX Next
Angel Stadium
Anaheim, CA United States
January 24, 2026

SMX Next Provisional Entry List

Revised: January 20 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
2 Jeremy Fappani Jeremy Fappani Scottsdale, AZ United States KTM 250 SX-F
10 Wyatt Thurman Wyatt Thurman Burleson, TX United States KTM 250 SX-F
14 Kane Bollasina Kane Bollasina St. Louis, MO United States Yamaha YZ250F
17 Kannon Hargrove Kannon Hargrove Montgomery, TX United States Suzuki RM-Z250
23 Landon Gibson Landon Gibson Peachtree City, GA United States Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
26 Nate Abbott Nate Abbott Thousand Oaks, CA United States Yamaha YZ250F
29 McKayden Fitch McKayden Fitch Elbert, CO United States Yamaha YZ250F
41 Nate Freehill Nate Freehill Rescue, CA United States Kawasaki KX250
49 Brennon Harrison Brennon Harrison Jacksonville, FL United States Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
50 Chace Lawton Chace Lawton Clermont, FL United States Kawasaki KX250
57 Jesson Turner Jr Jesson Turner Jr Chesterfield, SC United States Yamaha YZ250F
82 Caden Dudney Caden Dudney Des Moines, IA United States Yamaha YZ250F
93 Seth Dennis Seth Dennis Brooksville, FL United States Yamaha YZ250F
99 Kayden Minear Kayden Minear Western Australia Australia Yamaha YZ250F
105 Franklin Bowsher Franklin Bowsher Cornelius, OR United States Yamaha YZ250F
177 Kade Johnson Kade Johnson Hideaway, TX United States Kawasaki KX250
180 Landen Gordon Landen Gordon Murrieta, CA United States Yamaha YZ250F
199 Deacon Denno Deacon Denno Fort Worth, TX United States Triumph TF 250-X
270 Vincent Wey Vincent Wey Murrieta, CA United States Kawasaki KX250
343 Cole Timboe Cole Timboe Calimesa, CA United States Yamaha YZ250F
480 Ashton Oudman Ashton Oudman Sedro Woolley, WA United States Yamaha YZ250F
0 Max Shane Max Shane San Jacinto, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
0 Ryder Malinoski Ryder Malinoski Wyoming, MN United States Yamaha YZ250F
0 Cole Forbes Cole Forbes KTM 250 SX-F
