Results Archive
Anaheim 1
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Ken Roczen
  3. Jorge Prado
250SX West Main Event Results
  1. Max Anstie
  2. Chance Hymas
  3. Ryder DiFrancesco
San Diego
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Cameron McAdoo
  3. Michael Mosiman
Anaheim 2
Sat Jan 24
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
250SX West Entry List
  1. Haiden Deegan
  2. Max Vohland
  3. Michael Mosiman
Houston
Sat Jan 31
2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Anaheim 2 (A2): 450SX Entry List

250SX West
SMX Next
Angel Stadium
Anaheim, CA United States
January 24, 2026

450SX Provisional Entry List

Revised: January 21 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
1 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ450F
3 Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
4 Chase Sexton Chase Sexton La Moille, IL United States Kawasaki KX450SR
7 Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States KTM 450 SX-F Factory Edition
12 Shane McElrath Shane McElrath Canton, NC United States Honda CRF450R
14 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
17 Joey Savatgy Joey Savatgy Thomasville, GA United States Honda CRF450R
21 Jason Anderson Jason Anderson Edgewood, NM United States Suzuki RM-Z450
24 R.J. Hampshire R.J. Hampshire Hudson, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
26 Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
27 Malcolm Stewart Malcolm Stewart Haines City, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
28 Christian Craig Christian Craig Temecula, CA United States Honda CRF450R
32 Justin Cooper Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY United States Yamaha YZ450F
33 Austin Forkner Austin Forkner Richards, MO United States Triumph TF 450-X
36 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
41 Mitchell Harrison Mitchell Harrison Lansing, MI United States Kawasaki KX450
45 Colt Nichols Colt Nichols Muskogee, OK United States Suzuki RM-Z250
46 Justin Hill Justin Hill Yoncalla, OR United States KTM 450 SX-F
62 Grant Harlan Grant Harlan Justin, TX United States KTM 450 SX-F
63 Fredrik Noren Fredrik Noren Lidköping, Sweden Sweden Yamaha YZ450F
64 Romain Pape Romain Pape Morlaix, France France Yamaha YZ450F
66 Cole Thompson Cole Thompson New Brigden, ON Canada Yamaha YZ450F
78 Kevin Moranz Kevin Moranz Topeka, KS United States KTM 450 SX-F
94 Ken Roczen Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany Suzuki RM-Z450
96 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
106 Stephen Rubini Stephen Rubini France France Yamaha YZ450F
138 David Pulley David Pulley New Lake Elsinore, CA United States Yamaha YZ250F
166 Dylan Woodcock Dylan Woodcock Rayleigh, United Kingdom United Kingdom Triumph TF 450-X
200 Ryan Breece Ryan Breece New Coeur D' Alene, ID United States Honda CRF450R
208 Logan Leitzel Logan Leitzel Dillsburg, PA United States Kawasaki KX450
289 Robert Hailey Robert Hailey Las Vegas, NV United States Yamaha YZ450F
411 Scott Meshey Scott Meshey Zephyrhills, FL United States Husqvarna FC 450
519 Josh Cartwright Josh Cartwright Tallahassee, FL United States Kawasaki KX450
542 JB Buller Jr. JB Buller Jr. New Kingsburg, CA United States Husqvarna FC 450
604 Max Miller Max Miller Springfield, OR United States Kawasaki KX450
637 Robert Piazza Robert Piazza Easton, PA United States Yamaha YZ450F
667 Anton Nordstrom Anton Nordstrom Göteborg, Sweden Sweden KTM 450 SX-F
711 Tristan Lane Tristan Lane Deland, FL United States Yamaha YZ450F
719 Vince Friese Vince Friese Cape Girardeau, MO United States Kawasaki KX450
784 Cade Clason Cade Clason Arcadia, OH United States Kawasaki KX450
874 Zack Williams Zack Williams New Elko, MN United States Honda CRF450R
976 Josh Greco Josh Greco Olivehurst, CA United States Kawasaki KX450
