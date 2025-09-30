Results Archive
SuperMotocross
SMX Playoff 1
News
250SMX Results
  1. Levi Kitchen
  2. Daxton Bennick
  3. Ryder DiFrancesco
Full Results
450SMX Results
  1. Haiden Deegan
  2. Ken Roczen
  3. Jorge Prado
Full Results
MXGP of
China
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Romain Febvre
  3. Tom Vialle
Full Results
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Guillem Farres
  3. Liam Everts
Full Results
GNCC
The John Penton
News
Overall Race Results
  1. Grant Davis
  2. Steward Baylor
  3. Jordan Ashburn
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Jhak Walker
  3. Gavin Simon
Full Results
SuperMotocross
SMX Playoff 2
News
250SMX Results
  1. Julien Beaumer
  2. Ryder DiFrancesco
  3. Levi Kitchen
Full Results
450SMX Results
  1. Jorge Prado
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
Full Results
MXGP of
Australia
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Romain Febvre
  3. Tom Vialle
Full Results
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Liam Everts
  3. Janis Martins Reisulis
Full Results
Upcoming
SuperMotocross
SMX World Championship Final
Sat Sep 26
News
250SMX Entry List
  1. Julien Beaumer
  2. Max Vohland
  3. Michael Mosiman
Full Entry List
450SMX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Aaron Plessinger
Full Entry List
Upcoming
GNCC
Mason-Dixon
Sat Oct 3
News
Upcoming
Monster Energy FIM Motocross of Nations
Sun Oct 4
News
Full Schedule

2026 Monster Energy SuperMotocross World Championship
SMX World Championship Final: WMX Results

WMX Showcase
Thunder Ridge Nature Arena
Ridgedale, MO United States
September 26, 2026

WMX Provisional Entry List

Revised: September 25 2026 - 1:17 PM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
7 Charli Cannon Charli Cannon Maroochy River, Australia Australia Honda CRF250R
10 Taylah McCutcheon Taylah McCutcheon Australia Australia Kawasaki KX250
23 Mayla Herrick Mayla Herrick Thornton, CO United States Honda CRF250R
51 Mikayla Nielsen Mikayla Nielsen Riverside, CA United States Honda CRF250R
76 Lilly-Ann Pettus Lilly-Ann Pettus Hanceville, AL United States Triumph TF 250-X
99 Lachlan Turner Lachlan Turner Gardnerville, NV United States Yamaha YZ250F
167 Piper Bell Piper Bell Sault Sainte Marie, MI United States KTM 250 SX-F
172 Hannah Hodges Hannah Hodges Deland, FL United States Triumph TF 250-X
301 Jordan Jarvis Jordan Jarvis Clayton, NC United States Yamaha YZ250F
401 Lotte Van Drunen Lotte Van Drunen The Netherlands The Netherlands Yamaha YZ250F
469 Jamie Astudillo Jamie Astudillo Gilbertsville, PA United States GasGas MC 250F
713 Tayla Jones Tayla Jones Yass, Australia Australia Honda CRF250R
912 Kaylie Kayer Kaylie Kayer Savona, BC Canada Yamaha YZ250F
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