2026 Monster Energy SuperMotocross World Championship SMX World Championship Final: WMX Results WMX Showcase
September 26, 2026
WMX Provisional Entry List
Revised: September 25 2026 - 1:17 PM
*Provisional Entry List is subject to change
|Number
|Rider
|Hometown
|Bike
|7
|Charli Cannon
|Maroochy River, Australia
|Honda CRF250R
|10
|Taylah McCutcheon
|Australia
|Kawasaki KX250
|23
|Mayla Herrick
|Thornton, CO
|Honda CRF250R
|51
|Mikayla Nielsen
|Riverside, CA
|Honda CRF250R
|76
|Lilly-Ann Pettus
|Hanceville, AL
|Triumph TF 250-X
|99
|Lachlan Turner
|Gardnerville, NV
|Yamaha YZ250F
|167
|Piper Bell
|Sault Sainte Marie, MI
|KTM 250 SX-F
|172
|Hannah Hodges
|Deland, FL
|Triumph TF 250-X
|301
|Jordan Jarvis
|Clayton, NC
|Yamaha YZ250F
|401
|Lotte Van Drunen
|The Netherlands
|Yamaha YZ250F
|469
|Jamie Astudillo
|Gilbertsville, PA
|GasGas MC 250F
|713
|Tayla Jones
|Yass, Australia
|Honda CRF250R
|912
|Kaylie Kayer
|Savona, BC
|Yamaha YZ250F