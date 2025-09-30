Results Archive
SuperMotocross
SMX Playoff 1
News
250SMX Results
  1. Levi Kitchen
  2. Daxton Bennick
  3. Ryder DiFrancesco
Full Results
450SMX Results
  1. Haiden Deegan
  2. Ken Roczen
  3. Jorge Prado
Full Results
MXGP of
China
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Romain Febvre
  3. Tom Vialle
Full Results
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Guillem Farres
  3. Liam Everts
Full Results
GNCC
The John Penton
News
Overall Race Results
  1. Grant Davis
  2. Steward Baylor
  3. Jordan Ashburn
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Jhak Walker
  3. Gavin Simon
Full Results
SuperMotocross
SMX Playoff 2
News
250SMX Results
  1. Julien Beaumer
  2. Ryder DiFrancesco
  3. Levi Kitchen
Full Results
450SMX Results
  1. Jorge Prado
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
Full Results
MXGP of
Australia
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Romain Febvre
  3. Tom Vialle
Full Results
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Liam Everts
  3. Janis Martins Reisulis
Full Results
Upcoming
SuperMotocross
SMX World Championship Final
Sat Sep 26
News
250SMX Entry List
  1. Julien Beaumer
  2. Max Vohland
  3. Michael Mosiman
Full Entry List
450SMX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Aaron Plessinger
Full Entry List
Upcoming
GNCC
Mason-Dixon
Sat Oct 3
News
Upcoming
Monster Energy FIM Motocross of Nations
Sun Oct 4
News
Full Schedule

2026 Monster Energy SuperMotocross World Championship
SMX World Championship Final: 450SMX Results

WMX Showcase
Thunder Ridge Nature Arena
Ridgedale, MO United States
September 26, 2026

450SMX Provisional Entry List

Revised: September 24 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
2 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ450F
3 Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
7 Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States KTM 450 SX-F Factory Edition
12 Shane McElrath Shane McElrath Canton, NC United States Beta 450 RX
14 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
17 Joey Savatgy Joey Savatgy Thomasville, GA United States Honda CRF450R
20 Jordon Smith Jordon Smith Belmont, NC United States Triumph TF 450-X
21 Jason Anderson Jason Anderson Edgewood, NM United States Suzuki RM-Z450
24 R.J. Hampshire R.J. Hampshire Hudson, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
26 Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
27 Malcolm Stewart Malcolm Stewart Haines City, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
28 Christian Craig Christian Craig Temecula, CA United States Honda CRF450R
31 Mikkel Haarup Mikkel Haarup Denmark Denmark Triumph TF 450-X
36 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
38 Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States Yamaha YZ450F
39 Valentin Guillod Valentin Guillod Switzerland Switzerland Yamaha YZ450F
41 Mitchell Harrison Mitchell Harrison Lansing, MI United States Kawasaki KX450
45 Colt Nichols Colt Nichols Muskogee, OK United States Suzuki RM-Z450
46 Justin Hill Justin Hill Yoncalla, OR United States KTM 450 SX-F
51 Justin Barcia Justin Barcia Monroe, NY United States Ducati Desmo 450MX
54 Benny Bloss Benny Bloss Oak Grove, MO United States Beta 450 RX
62 Grant Harlan Grant Harlan Justin, TX United States KTM 450 SX-F
63 Fredrik Noren Fredrik Noren Lidköping, Sweden Sweden Yamaha YZ450F
78 Kevin Moranz Kevin Moranz New Topeka, KS United States KTM 450 SX-F
87 Jeremy Hand Jeremy Hand Mantua, OH United States Honda CRF450R
94 Ken Roczen Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany Suzuki RM-Z450
96 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
417 Cornelius Tøndel Cornelius Tøndel Norway Norway Kawasaki KX450SR
719 Vince Friese Vince Friese Cape Girardeau, MO United States Kawasaki KX450
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