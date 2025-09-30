Revised: September 13 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 4
| Dylan Rempel
|
| Aylmer, ON
| Honda CRF250R
| 9
| Ryder Malinoski
|
| Wyoming, MN
| Yamaha YZ250F
| 10
| Wyatt Thurman
|
| Burleson, TX
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 11
| Colby Lessar
|
| Shawnee, OK
| Yamaha YZ250F
| 14
| Kane Bollasina
|
| St. Louis, MO
| Yamaha YZ250F
| 23
| Landon Gibson
|
| Peachtree City, GA
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 27
| Vincent Wey
|
| Murrieta, CA
| Kawasaki KX250
| 29
| McKayden Fitch
|
| Elbert, CO
| Yamaha YZ250F
| 34
| Grant McDonald
|
| Cairo, GA
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 41
| Nate Freehill
|
| Rescue, CA
| Kawasaki KX250
| 42
| Jace Williams
|
| Groveland, FL
| Honda CRF250R Works Edition
| 46
| Luke Fauser
|
| Midland, PA
| KTM 250 SX-F
| 49
| Brennon Harrison
|
| Jacksonville, FL
| Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
| 50
| Chace Lawton
|
| Clermont, FL
| Kawasaki KX250
| 57
| Jesson Turner
|
| Lockesburg, AR
| Yamaha YZ250F
| 58
| Darren Pine
|
| Montgomery, TX
| Triumph TF 250-X
| 79
| Max Shane
|
| San Jacinto, CA
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 94
| Tanner Dorman
|
| Kerhonkson, NY
| Yamaha YZ250F
| 177
| Kade Johnson
|
| Hideaway, TX
| Kawasaki KX250
| 260
| Carson Wood
|
| Zephyrhills, FL
| Yamaha YZ250F
| 319
| Benji Moya
|
| Santiago, Chile
| Yamaha YZ250F
| 348
| Cade Bradley
|
| Kingman, AZ
| Honda CRF250R
| 404
| Riley Busse
|
| New Berlin, WI
| Yamaha YZ250F
| 550
| Cole Forbes
|
|
| KTM 250 SX-F