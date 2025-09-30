Revised: September 16 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 2
| Cooper Webb
|
| Newport, NC
| Yamaha YZ450F
| 3
| Eli Tomac
|
| Cortez, CO
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 7
| Aaron Plessinger
|
| Hamilton, OH
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 12
| Shane McElrath
|
| Canton, NC
| Beta 450 RX
| 14
| Dylan Ferrandis
|
| Avignon, France
| Ducati Desmo 450MX
| 15
|
Dean Wilson
|
| Scotland, United Kingdom
| Honda CRF450R
| 17
| Joey Savatgy
|
| Thomasville, GA
| Honda CRF450R
| 20
| Jordon Smith
|
| Belmont, NC
| Triumph TF 450-X
| 21
| Jason Anderson
|
| Edgewood, NM
| Suzuki RM-Z450
| 24
| R.J. Hampshire
|
| Hudson, FL
| Husqvarna FC 450 Factory Edition
| 26
| Jorge Prado
|
| Lugo, Spain
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 27
| Malcolm Stewart
|
| Haines City, FL
| Husqvarna FC 450 Factory Edition
| 28
| Christian Craig
|
| Temecula, CA
| Honda CRF450R
| 31
| Mikkel Haarup
|
| Denmark
| Triumph TF 450-X
| 36
| Garrett Marchbanks
|
| Coalville, UT
| Kawasaki KX450SR
| 38
| Haiden Deegan
|
| Temecula, CA
| Yamaha YZ450F
| 39
| Valentin Guillod
|
| Switzerland
| Yamaha YZ450F
| 41
| Mitchell Harrison
|
| Lansing, MI
| Kawasaki KX450
| 45
| Colt Nichols
|
| Muskogee, OK
| Suzuki RM-Z450
| 46
| Justin Hill
|
| Yoncalla, OR
| KTM 450 SX-F
| 51
| Justin Barcia
|
| Monroe, NY
| Ducati Desmo 450MX
| 54
| Benny Bloss
|
| Oak Grove, MO
| Beta 450 RX
| 62
| Grant Harlan
|
| Justin, TX
| KTM 450 SX-F
| 63
| Fredrik Noren
|
| Lidköping, Sweden
| Yamaha YZ450F
| 94
| Ken Roczen
|
| Mattstedt, Germany
| Suzuki RM-Z450
| 96
| Hunter Lawrence
|
| Landsborough, Australia
| Honda CRF450R Works Edition
| 417
| Cornelius Tøndel
|
| Norway
| Kawasaki KX450SR
| 719
| Vince Friese
|
| Cape Girardeau, MO
| Kawasaki KX450