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MXGP of
China
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Romain Febvre
  3. Tom Vialle
Full Results
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Guillem Farres
  3. Liam Everts
Full Results
Upcoming
GNCC
The John Penton
Sat Sep 19
News
Upcoming
SuperMotocross
SMX Playoff 2
Sat Sep 19
News
250SMX Entry List
  1. Julien Beaumer
  2. Max Vohland
  3. Michael Mosiman
Full Entry List
450SMX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Aaron Plessinger
Full Entry List
Upcoming
MXGP of
Australia
Sun Sep 20
News
Upcoming
SuperMotocross
SMX World Championship Final
Sat Sep 26
News
Full Schedule

2026 Monster Energy SuperMotocross World Championship
SMX Playoff 2: 250SMX Results

SMX Next
Dignity Health Sports Park
Carson, CA United States
September 19, 2026

250SMX Provisional Entry List

Revised: September 16 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
13 Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States KTM 250 SX-F
19 Max Vohland Max Vohland Sacramento, CA United States Yamaha YZ250F
23 Michael Mosiman Michael Mosiman Sebastopol, CA United States Yamaha YZ250F
25 Nate Thrasher Nate Thrasher Livingston, TN United States Yamaha YZ250F
29 Chance Hymas Chance Hymas Pocatello, ID United States Honda CRF250R Works Edition
30 Jo Shimoda Jo Shimoda Suzuka, Japan Japan Honda CRF250R Works Edition
34 Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
35 Drew Adams Drew Adams Chattanooga, TN United States Kawasaki KX250
37 Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand Yamaha YZ250F
40 Parker Ross Parker Ross Herald, CA United States Yamaha YZ250F
42 Dilan Schwartz Dilan Schwartz Alpine, CA United States Yamaha YZ250F
43 Lux Turner Lux Turner Gardnerville, NV United States Yamaha YZ250F
47 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States Kawasaki KX250
53 Henry Miller Henry Miller Rochester, MN United States Kawasaki KX250
57 Avery Long Avery Long New London, MN United States KTM 250 SX-F
58 Daxton Bennick Daxton Bennick Morganton, NC United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
60 Hunter Yoder Hunter Yoder Menifee, CA United States Yamaha YZ250F
61 Max Anstie Max Anstie Newbury, England, United Kingdom United Kingdom Yamaha YZ250F
65 Marshal Weltin Marshal Weltin Ubly, MI United States Kawasaki KX250
82 Caden Dudney Caden Dudney Des Moines, IA United States Yamaha YZ250F
89 Devin Simonson Devin Simonson Laurinburg, NC United States Yamaha YZ250F
99 Kayden Minear Kayden Minear Western Australia Australia Yamaha YZ250F
141 Nick Romano Nick Romano Bayside, NY United States Kawasaki KX250
142 Cameron McAdoo Cameron McAdoo Sioux City, IA United States Kawasaki KX250
163 Pierce Brown Pierce Brown Sandy, UT United States Yamaha YZ250F
180 Landen Gordon Landen Gordon Murrieta, CA United States Yamaha YZ250F
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