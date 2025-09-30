Revised: September 16 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 13
| Julien Beaumer
|
| Lake Havasu City, AZ
| KTM 250 SX-F
| 19
| Max Vohland
|
| Sacramento, CA
| Yamaha YZ250F
| 23
| Michael Mosiman
|
| Sebastopol, CA
| Yamaha YZ250F
| 25
| Nate Thrasher
|
| Livingston, TN
| Yamaha YZ250F
| 29
| Chance Hymas
|
| Pocatello, ID
| Honda CRF250R Works Edition
| 30
| Jo Shimoda
|
| Suzuka, Japan
| Honda CRF250R Works Edition
| 34
| Ryder DiFrancesco
|
| Bakersfield, CA
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 35
| Drew Adams
|
| Chattanooga, TN
| Kawasaki KX250
| 37
| Cole Davies
|
| Waitoki, New Zealand
| Yamaha YZ250F
| 40
| Parker Ross
|
| Herald, CA
| Yamaha YZ250F
| 42
| Dilan Schwartz
|
| Alpine, CA
| Yamaha YZ250F
| 43
| Lux Turner
|
| Gardnerville, NV
| Yamaha YZ250F
| 47
| Levi Kitchen
|
| Washougal, WA
| Kawasaki KX250
| 53
| Henry Miller
|
| Rochester, MN
| Kawasaki KX250
| 57
| Avery Long
|
| New London, MN
| KTM 250 SX-F
| 58
| Daxton Bennick
|
| Morganton, NC
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 60
| Hunter Yoder
|
| Menifee, CA
| Yamaha YZ250F
| 61
| Max Anstie
|
| Newbury, England, United Kingdom
| Yamaha YZ250F
| 65
| Marshal Weltin
|
| Ubly, MI
| Kawasaki KX250
| 82
| Caden Dudney
|
| Des Moines, IA
| Yamaha YZ250F
| 89
| Devin Simonson
|
| Laurinburg, NC
| Yamaha YZ250F
| 99
| Kayden Minear
|
| Western Australia
| Yamaha YZ250F
| 141
| Nick Romano
|
| Bayside, NY
| Kawasaki KX250
| 142
| Cameron McAdoo
|
| Sioux City, IA
| Kawasaki KX250
| 163
| Pierce Brown
|
| Sandy, UT
| Yamaha YZ250F
| 180
| Landen Gordon
|
| Murrieta, CA
| Yamaha YZ250F