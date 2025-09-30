Results Archive
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SuperMotocross
SMX Playoff 1
Sat Sep 12
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250SMX Entry List
  1. Julien Beaumer
  2. Max Vohland
  3. Michael Mosiman
Full Entry List
450SMX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Aaron Plessinger
Full Entry List
Upcoming
MXGP of
China
Sun Sep 13
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Upcoming
GNCC
The John Penton
Sat Sep 19
News
Upcoming
SuperMotocross
SMX Playoff 2
Sat Sep 19
News
Upcoming
MXGP of
Australia
Sun Sep 20
News
Full Schedule

2026 Monster Energy SuperMotocross World Championship
SMX Playoff 1: SMX Next Results

Historic Crew Stadium
Columbus, OH United States
September 12, 2026

SMX Next Provisional Entry List

Revised: September 8 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
4 Dylan Rempel Dylan Rempel Aylmer, ON Canada Honda CRF250R
9 Ryder Malinoski Ryder Malinoski Wyoming, MN United States Yamaha YZ250F
10 Wyatt Thurman Wyatt Thurman Burleson, TX United States KTM 250 SX-F Factory Edition
11 Colby Lessar Colby Lessar Shawnee, OK United States Yamaha YZ250F
14 Kane Bollasina Kane Bollasina St. Louis, MO United States Yamaha YZ250F
18 Gabriel Andrigo Gabriel Andrigo Brazil Brazil Yamaha YZ250F
23 Landon Gibson Landon Gibson Peachtree City, GA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
27 Vincent Wey Vincent Wey Murrieta, CA United States Kawasaki KX250
29 McKayden Fitch McKayden Fitch Elbert, CO United States Yamaha YZ250F
34 Grant McDonald Grant McDonald Cairo, GA United States KTM 250 SX-F Factory Edition
41 Nate Freehill Nate Freehill Rescue, CA United States Kawasaki KX250
42 Jace Williams Jace Williams Groveland, FL United States Honda CRF250R Works Edition
46 Luke Fauser Luke Fauser Midland, PA United States KTM 250 SX-F
49 Brennon Harrison Brennon Harrison Jacksonville, FL United States Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
50 Chace Lawton Chace Lawton Clermont, FL United States Kawasaki KX250
57 Jesson Turner Jesson Turner Lockesburg, AR United States Yamaha YZ250F
58 Darren Pine Darren Pine Montgomery, TX United States Triumph TF 250-X
79 Max Shane Max Shane San Jacinto, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
94 Tanner Dorman Tanner Dorman Kerhonkson, NY United States Yamaha YZ250F
177 Kade Johnson Kade Johnson Hideaway, TX United States Kawasaki KX250
260 Carson Wood Carson Wood Zephyrhills, FL United States Yamaha YZ250F
319 Benji Moya Benji Moya Santiago, Chile Chile Yamaha YZ250F
348 Cade Bradley Cade Bradley Kingman, AZ United States Honda CRF250R
404 Riley Busse Riley Busse New Berlin, WI United States Yamaha YZ250F
550 Cole Forbes Cole Forbes KTM 250 SX-F
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