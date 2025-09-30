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SMX Playoff 1
Sat Sep 12
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250SMX Entry List
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  2. Max Vohland
  3. Michael Mosiman
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450SMX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Aaron Plessinger
Full Entry List
Upcoming
MXGP of
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Sun Sep 13
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GNCC
The John Penton
Sat Sep 19
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SuperMotocross
SMX Playoff 2
Sat Sep 19
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MXGP of
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Sun Sep 20
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Full Schedule

2026 Monster Energy SuperMotocross World Championship
SMX Playoff 1: 450SMX Results

Historic Crew Stadium
Columbus, OH United States
September 12, 2026

450SMX Provisional Entry List

Revised: September 10 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
2 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ450F
3 Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
7 Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States KTM 450 SX-F Factory Edition
12 Shane McElrath Shane McElrath Canton, NC United States Beta 450 RX
14 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
15 Dean Wilson Dean Wilson Scotland, United Kingdom United Kingdom Honda CRF450R
17 Joey Savatgy
Joey Savatgy 		New Thomasville, GA United States Honda CRF450R
20 Jordon Smith Jordon Smith Belmont, NC United States Triumph TF 450-X
21 Jason Anderson
Jason Anderson 		Edgewood, NM United States Suzuki RM-Z450
24 R.J. Hampshire R.J. Hampshire Hudson, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
26 Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
27 Malcolm Stewart Malcolm Stewart Haines City, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
28 Christian Craig Christian Craig Temecula, CA United States Honda CRF450R
32 Justin Cooper
Justin Cooper 		Cold Spring Harbor, NY United States Yamaha YZ450F
36 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
38 Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States Yamaha YZ450F
39 Valentin Guillod Valentin Guillod Switzerland Switzerland Yamaha YZ450F
41 Mitchell Harrison Mitchell Harrison Lansing, MI United States Kawasaki KX450
45 Colt Nichols Colt Nichols Muskogee, OK United States Suzuki RM-Z450
46 Justin Hill Justin Hill Yoncalla, OR United States KTM 450 SX-F
51 Justin Barcia Justin Barcia Monroe, NY United States Ducati Desmo 450MX
54 Benny Bloss Benny Bloss Oak Grove, MO United States Beta 450 RX
62 Grant Harlan Grant Harlan Justin, TX United States KTM 450 SX-F
63 Fredrik Noren Fredrik Noren Lidköping, Sweden Sweden Yamaha YZ450F
94 Ken Roczen Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany Suzuki RM-Z450
96 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
417 Cornelius Tøndel Cornelius Tøndel Norway Norway Kawasaki KX450SR
719 Vince Friese Vince Friese Cape Girardeau, MO United States Kawasaki KX450
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