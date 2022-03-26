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2022 GNCC Racing

Tiger Run - XC2 Pro Results

Big Buck Farm
Union, SC US United States

March 26, 2022

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XC2 Pro Race Results

RiderTimeIntervalBest Lap Hometown Bike
1Lyndon Snodgrass 03:08:58.439 Australia Kawasaki
2Ruy Barbosa 03:09:40.779 Chile Honda
3Angus Riordan 03:11:27.979 Woodland, CA United States KTM
4Benjamin Herrera 03:12:18.690 Chile Kawasaki
5Thorn Devlin 03:13:18.660 Tamaqua, PA United States Husqvarna
6Liam Draper 03:13:36.307 Auckland New Zealand KTM
7Jack Edmondson 03:13:41.812 Waynesburg, PA United States Husqvarna
8Simon J Johnson 03:15:38.798 Bennington, VT United States KTM
9Mason Semmens 03:17:55.890 Australia KTM
10Cody J Barnes 03:19:29.519 Sterling, IL United States Honda
11Benjamin Nelko 03:20:13.770 Aliquippa, PA United States Honda
12Ryder Lafferty 03:26:49.358 Millville, NJ United States GasGas
13Hunter D Bush 03:28:47.299 Sciota, PA United States GasGas
14Michael Witkowski 03:35:04.420 North Liberty, IN United States Yamaha
15Vincent Smith 03:07:52.299 Nashville, IN United States Kawasaki
16Evan Smith 01:53:47.759 Jefferson, GA United States Beta
17Jesse Ansley 00:55:01.938 Myakka City, FL United States KTM
18Jonathan Johnson 00:56:03.939 Landrum, SC United States Beta
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