XC2 Pro Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
| Hometown
|Bike
|1
| Lyndon Snodgrass
|03:08:58.439
|
| Kawasaki
|2
| Ruy Barbosa
|03:09:40.779
|
| Honda
|3
| Angus Riordan
|03:11:27.979
| Woodland, CA
| KTM
|4
| Benjamin Herrera
|03:12:18.690
|
| Kawasaki
|5
| Thorn Devlin
|03:13:18.660
| Tamaqua, PA
| Husqvarna
|6
| Liam Draper
|03:13:36.307
| Auckland
| KTM
|7
| Jack Edmondson
|03:13:41.812
| Waynesburg, PA
| Husqvarna
|8
| Simon J Johnson
|03:15:38.798
| Bennington, VT
| KTM
|9
| Mason Semmens
|03:17:55.890
|
| KTM
|10
| Cody J Barnes
|03:19:29.519
| Sterling, IL
| Honda
|11
| Benjamin Nelko
|03:20:13.770
| Aliquippa, PA
| Honda
|12
| Ryder Lafferty
|03:26:49.358
| Millville, NJ
| GasGas
|13
| Hunter D Bush
|03:28:47.299
| Sciota, PA
| GasGas
|14
| Michael Witkowski
|03:35:04.420
| North Liberty, IN
| Yamaha
|15
| Vincent Smith
|03:07:52.299
| Nashville, IN
| Kawasaki
|16
| Evan Smith
|01:53:47.759
| Jefferson, GA
| Beta
|17
| Jesse Ansley
|00:55:01.938
| Myakka City, FL
| KTM
|18
| Jonathan Johnson
|00:56:03.939
| Landrum, SC
| Beta