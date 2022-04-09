XC2 Pro Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
| Hometown
|Bike
|1
| Ryder Lafferty
|02:54:12.359
| Millville, NJ
| GasGas
|2
| Lyndon Snodgrass
|02:55:48.622
|
| Kawasaki
|3
| Michael Witkowski
|02:57:37.599
| North Liberty, IN
| Yamaha
|4
| Benjamin Nelko
|02:57:49.456
| Aliquippa, PA
| Honda
|5
| Thorn Devlin
|02:57:55.091
| Tamaqua, PA
| Husqvarna
|6
| Jonathan Johnson
|02:58:20.839
| Landrum, SC
| Beta
|7
| Evan Smith
|02:58:22.578
| Jefferson, GA
| Beta
|8
| Ruy Barbosa
|02:58:24.691
|
| Honda
|9
| Cody J Barnes
|02:58:37.650
| Sterling, IL
| Honda
|10
| Benjamin Herrera
|02:59:31.654
|
| Kawasaki
|11
| Jack Edmondson
|03:00:02.838
| Waynesburg, PA
| Husqvarna
|12
| Simon J Johnson
|03:00:07.733
| Bennington, VT
| KTM
|13
| Liam Draper
|03:01:21.659
| Auckland
| KTM
|14
| Mason Semmens
|03:03:19.217
|
| KTM
|15
| Angus Riordan
|03:08:35.559
| Woodland, CA
| KTM
|16
| Jesse Ansley
|03:13:08.579
| Myakka City, FL
| KTM
|17
| Hunter D Bush
|03:14:20.291
| Sciota, PA
| GasGas
|18
| Vincent Smith
|03:20:46.859
| Nashville, IN
| Kawasaki