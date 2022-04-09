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2022 GNCC Racing

Camp Coker Bullet - XC2 Pro Results

Moree's Sportsman's Preserve
Society Hill, SC US United States

April 9, 2022

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XC2 Pro Race Results

RiderTimeIntervalBest Lap Hometown Bike
1Ryder Lafferty 02:54:12.359 Millville, NJ United States GasGas
2Lyndon Snodgrass 02:55:48.622 Australia Kawasaki
3Michael Witkowski 02:57:37.599 North Liberty, IN United States Yamaha
4Benjamin Nelko 02:57:49.456 Aliquippa, PA United States Honda
5Thorn Devlin 02:57:55.091 Tamaqua, PA United States Husqvarna
6Jonathan Johnson 02:58:20.839 Landrum, SC United States Beta
7Evan Smith 02:58:22.578 Jefferson, GA United States Beta
8Ruy Barbosa 02:58:24.691 Chile Honda
9Cody J Barnes 02:58:37.650 Sterling, IL United States Honda
10Benjamin Herrera 02:59:31.654 Chile Kawasaki
11Jack Edmondson 03:00:02.838 Waynesburg, PA United States Husqvarna
12Simon J Johnson 03:00:07.733 Bennington, VT United States KTM
13Liam Draper 03:01:21.659 Auckland New Zealand KTM
14Mason Semmens 03:03:19.217 Australia KTM
15Angus Riordan 03:08:35.559 Woodland, CA United States KTM
16Jesse Ansley 03:13:08.579 Myakka City, FL United States KTM
17Hunter D Bush 03:14:20.291 Sciota, PA United States GasGas
18Vincent Smith 03:20:46.859 Nashville, IN United States Kawasaki
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