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2022 GNCC Racing

Camp Coker Bullet - Overall Results

Moree's Sportsman's Preserve
Society Hill, SC US United States

April 9, 2022

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Overall Race Results

RiderTimeIntervalBest Lap Hometown Bike
1Ben Kelley 02:51:09.098 Harwinton, CT United States KTM
2Trevor Bollinger 02:53:20.468 Morganton, NC United States Husqvarna
3Grant Baylor 02:53:51.533 Belton, SC United States GasGas
4Ryder Lafferty 02:54:12.359 Millville, NJ United States GasGas
5Craig Delong 02:54:22.852 Morgantown, PA United States Husqvarna
6Jordan Ashburn 02:54:48.598 Cookeville, TN United States Husqvarna
7Ricky Russell 02:55:44.479 Duvall, WA United States GasGas
8Lyndon Snodgrass 02:55:48.622 Australia Kawasaki
9Michael Witkowski 02:57:37.599 North Liberty, IN United States Yamaha
10Benjamin Nelko 02:57:49.456 Aliquippa, PA United States Honda
11Thorn Devlin 02:57:55.091 Tamaqua, PA United States Husqvarna
12Jonathan Johnson 02:58:20.839 Landrum, SC United States Beta
13Evan Smith 02:58:22.578 Jefferson, GA United States Beta
14Ruy Barbosa 02:58:24.691 Chile Honda
15Cody J Barnes 02:58:37.650 Sterling, IL United States Honda
16Benjamin Herrera 02:59:31.654 Chile Kawasaki
17Jack Edmondson 03:00:02.838 Waynesburg, PA United States Husqvarna
18Simon J Johnson 03:00:07.733 Bennington, VT United States KTM
19Josh Toth 03:00:55.593 Winstead, CT United States KTM
20Liam Draper 03:01:21.659 Auckland New Zealand KTM
28Todd Kellett 03:07:31.245 United Kingdom Yamaha
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