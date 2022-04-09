Overall Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
| Hometown
|Bike
|1
| Ben Kelley
|02:51:09.098
| Harwinton, CT
| KTM
|2
| Trevor Bollinger
|02:53:20.468
| Morganton, NC
| Husqvarna
|3
| Grant Baylor
|02:53:51.533
| Belton, SC
| GasGas
|4
| Ryder Lafferty
|02:54:12.359
| Millville, NJ
| GasGas
|5
| Craig Delong
|02:54:22.852
| Morgantown, PA
| Husqvarna
|6
| Jordan Ashburn
|02:54:48.598
| Cookeville, TN
| Husqvarna
|7
| Ricky Russell
|02:55:44.479
| Duvall, WA
| GasGas
|8
| Lyndon Snodgrass
|02:55:48.622
|
| Kawasaki
|9
| Michael Witkowski
|02:57:37.599
| North Liberty, IN
| Yamaha
|10
| Benjamin Nelko
|02:57:49.456
| Aliquippa, PA
| Honda
|11
| Thorn Devlin
|02:57:55.091
| Tamaqua, PA
| Husqvarna
|12
| Jonathan Johnson
|02:58:20.839
| Landrum, SC
| Beta
|13
| Evan Smith
|02:58:22.578
| Jefferson, GA
| Beta
|14
| Ruy Barbosa
|02:58:24.691
|
| Honda
|15
| Cody J Barnes
|02:58:37.650
| Sterling, IL
| Honda
|16
| Benjamin Herrera
|02:59:31.654
|
| Kawasaki
|17
| Jack Edmondson
|03:00:02.838
| Waynesburg, PA
| Husqvarna
|18
| Simon J Johnson
|03:00:07.733
| Bennington, VT
| KTM
|19
| Josh Toth
|03:00:55.593
| Winstead, CT
| KTM
|20
| Liam Draper
|03:01:21.659
| Auckland
| KTM
|28
| Todd Kellett
|03:07:31.245
|
| Yamaha