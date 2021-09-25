XC2 Pro Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
| Hometown
|Bike
|1
| Jonathan Girroir
|03:15:12.234
| Southwick, MA
| GasGas
|2
| Craig Delong
|03:15:28.935
| Morgantown, PA
| Husqvarna
|3
| Michael Witkowski
|03:17:03.552
| North Liberty, IN
| Yamaha
|4
| Ruy Barbosa
|03:18:03.424
|
| Honda
|5
| Lyndon Snodgrass
|03:18:26.738
|
| Kawasaki
|6
| Ryder Lafferty
|03:19:21.819
| Millville, NJ
| GasGas
|7
| Jesse Ansley
|03:20:46.418
| Myakka City, FL
| KTM
|8
| Thorn Devlin
|03:22:16.238
| Tamaqua, PA
| Beta
|9
| Simon J Johnson
|03:28:41.059
| Bennington, VT
| KTM
|10
| Benjamin Herrera
|03:30:11.579
|
| Sherco
|11
| Sebastian Taverne
|03:36:57.155
|
| Honda
|12
| Brenden J Poling
|03:49:17.710
| Grafton, WV
| Kawasaki
|13
| Vincent Smith
|03:15:47.779
| Nashville, IN
| Kawasaki
|14
| Tanner Myers
|01:31:56.100
| Oklahoma City, OK
| Kawasaki
|15
| Liam Draper
|00:37:52.059
| Auckland
| KTM
|16
| Brody Johnson
|00:40:16.899
| Landrum, SC
| Husqvarna
|17
| Benjamin Nelko
|00:40:57.450
| Aliquippa, PA
| Husqvarna