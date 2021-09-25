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2021 GNCC Racing

Burr Oak - XC2 Pro Results

Sunday Creek Raceway
Millfield, OH US United States

September 25, 2021

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XC2 Pro Race Results

RiderTimeIntervalBest Lap Hometown Bike
1Jonathan Girroir 03:15:12.234 Southwick, MA United States GasGas
2Craig Delong 03:15:28.935 Morgantown, PA United States Husqvarna
3Michael Witkowski 03:17:03.552 North Liberty, IN United States Yamaha
4Ruy Barbosa 03:18:03.424 Chile Honda
5Lyndon Snodgrass 03:18:26.738 Australia Kawasaki
6Ryder Lafferty 03:19:21.819 Millville, NJ United States GasGas
7Jesse Ansley 03:20:46.418 Myakka City, FL United States KTM
8Thorn Devlin 03:22:16.238 Tamaqua, PA United States Beta
9Simon J Johnson 03:28:41.059 Bennington, VT United States KTM
10Benjamin Herrera 03:30:11.579 Chile Sherco
11Sebastian Taverne 03:36:57.155 Chile Honda
12Brenden J Poling 03:49:17.710 Grafton, WV United States Kawasaki
13Vincent Smith 03:15:47.779 Nashville, IN United States Kawasaki
14Tanner Myers 01:31:56.100 Oklahoma City, OK United States Kawasaki
15Liam Draper 00:37:52.059 Auckland New Zealand KTM
16Brody Johnson 00:40:16.899 Landrum, SC United States Husqvarna
17Benjamin Nelko 00:40:57.450 Aliquippa, PA United States Husqvarna
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