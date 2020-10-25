Results Archive
MXGP of
Spain
Articles
MXGP Results
  1. Jorge Prado
  2. Tim Gajser
  3. Romain Febvre
Full Results
MX2 Results
  1. Tom Vialle
  2. Jago Geerts
  3. Thomas Kjer Olsen
Full Results
MXGP of
Monster Energy Flanders
Articles
MXGP Results
  1. Tim Gajser
  2. Gautier Paulin
  3. Jorge Prado
Full Results
MX2 Results
  1. Tom Vialle
  2. Jago Geerts
  3. Ben Watson
Full Results
MXGP of
Limburg (Bel)
Articles
MXGP Results
  1. Jorge Prado
  2. Tim Gajser
  3. Antonio Cairoli
Full Results
MX2 Results
  1. Tom Vialle
  2. Ben Watson
  3. Jago Geerts
Full Results
MXGP of
Lommel (Bel)
Articles
MXGP Results
  1. Tim Gajser
  2. Romain Febvre
  3. Jeremy Seewer
Full Results
MX2 Results
  1. Ben Watson
  2. Roan Van De Moosdijk
  3. Maxime Renaux
Full Results
GNCC
Ironman
Articles
Overall Results
  1. Josh Strang
  2. Steward Baylor
  3. Ben Kelley
Full Results
XC2 Pro Results
  1. Craig Delong
  2. Lyndon Snodgrass
  3. Michael Witkowski
Full Results
Upcoming
MXGP of
Trentino (Ita)
Sun Nov 1
Articles
Upcoming
MXGP of
Pietramurata
Wed Nov 4
Articles
Upcoming
MXGP of
Garda - Trentino
Sun Nov 8
Articles
Upcoming
GNCC
CJ Raceway
Sun Nov 8
Articles
Full Schedule

2020 GNCC Racing

Ironman - XC2 Pro Results

Specialized Turbo eMTB GNCC Round

Ironman Raceway
Crawfordsville, IN US United States

October 25, 2020

XC2 Pro Race Results

RiderTimeIntervalBest Lap Hometown Bike
1Craig Delong 03:09:42.410 Morgantown, PA United States Husqvarna
2Lyndon Snodgrass 03:09:49.371 Australia Kawasaki
3Michael Witkowski 03:10:33.550 North Liberty, IN United States Yamaha
4Liam Draper 03:12:13.930 Auckland New Zealand KTM
5Cody J Barnes 03:13:44.279 Sterling, IL United States Beta
6Ryder Lafferty 03:16:22.678 Millville, NJ United States Husqvarna
7Jonathan Johnson 03:16:54.030 Landrum, SC United States Honda
8Jesse Ansley 03:19:41.779 Myakka City, FL United States KTM
9Ben Parsons 03:23:47.634 Orlando, FL United States Husqvarna
10Samuel Evans 03:25:15.219 Saint Albans, WV United States KTM
11Jonathan Girroir 03:26:26.260 Southwick, MA United States KTM
12Benjamin Nelko 03:33:16.698 Aliquippa, PA United States Husqvarna
13Tanner Myers 03:37:21.739 Oklahoma City, OK United States Yamaha
14Zach W Tussel 03:17:16.118 Union, SC United States Yamaha
15Cody Vanbuskirk 01:41:04.768 Harvard, IL United States KTM
16Gage Pace 01:26:52.218 Channon, IL United States Yamaha
17Brody Johnson 00:20:02.075 Landrum, SC United States Honda
Read Now
December 2020 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The December 2020 Digital Issue Availalbe Now