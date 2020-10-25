XC2 Pro Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
| Hometown
|Bike
|1
| Craig Delong
|03:09:42.410
| Morgantown, PA
| Husqvarna
|2
| Lyndon Snodgrass
|03:09:49.371
|
| Kawasaki
|3
| Michael Witkowski
|03:10:33.550
| North Liberty, IN
| Yamaha
|4
| Liam Draper
|03:12:13.930
| Auckland
| KTM
|5
| Cody J Barnes
|03:13:44.279
| Sterling, IL
| Beta
|6
| Ryder Lafferty
|03:16:22.678
| Millville, NJ
| Husqvarna
|7
| Jonathan Johnson
|03:16:54.030
| Landrum, SC
| Honda
|8
| Jesse Ansley
|03:19:41.779
| Myakka City, FL
| KTM
|9
| Ben Parsons
|03:23:47.634
| Orlando, FL
| Husqvarna
|10
| Samuel Evans
|03:25:15.219
| Saint Albans, WV
| KTM
|11
| Jonathan Girroir
|03:26:26.260
| Southwick, MA
| KTM
|12
| Benjamin Nelko
|03:33:16.698
| Aliquippa, PA
| Husqvarna
|13
| Tanner Myers
|03:37:21.739
| Oklahoma City, OK
| Yamaha
|14
| Zach W Tussel
|03:17:16.118
| Union, SC
| Yamaha
|15
| Cody Vanbuskirk
|01:41:04.768
| Harvard, IL
| KTM
|16
| Gage Pace
|01:26:52.218
| Channon, IL
| Yamaha
|17
| Brody Johnson
|00:20:02.075
| Landrum, SC
| Honda