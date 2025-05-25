2026 Motocross of Nations Monster Energy FIM Motocross of Nations (MXoN): Open Results
Live Now
Open Qualifying Heat Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Jeffrey Herlings
|24:16.770
|0.000
|Honda
|2
|Liam Everts
|24:36.395
|19.625
|Husqvarna
|3
|Tom Vialle
|25:00.007
|43.237
|Honda
|4
|Andrea Adamo
|25:05.842
|49.072
|KTM
|5
|Pauls Jonass
|25:09.152
|52.382
|Kawasaki
|6
|Francisco Garcia
|25:13.814
|57.044
|Kawasaki
|7
|Cooper Webb
|25:14.910
|58.140
|Husqvarna
|8
|Noah Ludwig
|25:38.550
|1:21.780
|KTM
|9
|Kevin Brumann
|25:46.346
|1:29.576
|Husqvarna
|10
|Ben Watson
|25:49.429
|1:32.659
|Triumph
|11
|Dylan Wright
|25:51.582
|1:34.812
|Honda
|12
|Aaron Tanti
|25:54.344
|1:37.574
|Yamaha
|13
|Alvin Östlund
|26:00.144
|1:43.374
|Triumph
|14
|Enzo Lopes
|24:24.868
|-1 Lap
|Honda
|15
|Jere Haavisto
|24:27.081
|2.213
|KTM
|16
|Vaclav Kovar
|24:32.833
|7.965
|KTM
|17
|Kaarel Tilk
|24:42.933
|18.065
|Husqvarna
|18
|Pavol Repcak
|24:44.253
|19.385
|KTM
|19
|Sander Agard-Michelsen
|24:50.384
|25.516
|Yamaha
|20
|Michael Sandner
|25:08.175
|43.307
|Husqvarna
|21
|Jason Meara
|25:32.614
|1:07.746
|Yamaha
|22
|Erlandas Mackonis
|25:37.917
|1:13.049
|Yamaha
|23
|Trey Cox
|25:40.366
|1:15.498
|KTM
|24
|Lukas Osek
|25:53.161
|1:28.293
|KTM
|25
|Fabricio Chacon
|26:24.874
|2:00.006
|Yamaha
|26
|Erick Ismael Vazquez Diaz
|25:50.480
|-2 Laps
|Ducati
|27
|Noam Jayal
|25:53.251
|2.771
|Kawasaki
|28
|Tristan Berg Arason
|25:31.381
|-3 Laps
|Yamaha
|29
|Mykhailo Vasko
|24:32.224
|-4 Laps
|Husqvarna
|30
|Matej Jaros
|11:25.078
|-8 Laps
|Kawasaki
|31
|Yuki Okura
|6:30.055
|-10 Laps
|Honda
|DNS
|Mikkel Haarup
|Triumph