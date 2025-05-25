Results Archive
GNCC
The John Penton
News
Overall Race Results
  1. Grant Davis
  2. Steward Baylor
  3. Jordan Ashburn
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Jhak Walker
  3. Gavin Simon
Full Results
SuperMotocross
SMX Playoff 2
News
250SMX Results
  1. Julien Beaumer
  2. Ryder DiFrancesco
  3. Levi Kitchen
Full Results
450SMX Results
  1. Jorge Prado
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
Full Results
MXGP of
Australia
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Romain Febvre
  3. Tom Vialle
Full Results
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Liam Everts
  3. Janis Martins Reisulis
Full Results
SuperMotocross
SMX World Championship Final
News
250SMX Results
  1. Cole Davies
  2. Levi Kitchen
  3. Landen Gordon
Full Results
450SMX Results
  1. Haiden Deegan
  2. Jorge Prado
  3. Hunter Lawrence
Full Results
WMX Results
  1. Lachlan Turner
  2. Charli Cannon
  3. Hannah Hodges
Full Results
Live Now
GNCC
Mason-Dixon
News
Live Now
Monster Energy FIM Motocross of Nations
News
Nations Results
  1. France
  2. Spain
  3. Belgium
Full Results
Full Schedule

2026 Motocross of Nations
Monster Energy FIM Motocross of Nations (MXoN): Open Results

Ernée
Ernée, France France
Live Now

Open Qualifying Heat Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings 24:16.770 0.000 Honda
2 Liam Everts Liam Everts 24:36.395 19.625 Husqvarna
3 Tom Vialle Tom Vialle 25:00.007 43.237 Honda
4 Andrea Adamo Andrea Adamo 25:05.842 49.072 KTM
5 Pauls Jonass Pauls Jonass 25:09.152 52.382 Kawasaki
6 Francisco Garcia Francisco Garcia 25:13.814 57.044 Kawasaki
7 Cooper Webb Cooper Webb 25:14.910 58.140 Husqvarna
8 Noah Ludwig Noah Ludwig 25:38.550 1:21.780 KTM
9 Kevin Brumann Kevin Brumann 25:46.346 1:29.576 Husqvarna
10 Ben Watson Ben Watson 25:49.429 1:32.659 Triumph
11 Dylan Wright Dylan Wright 25:51.582 1:34.812 Honda
12 Aaron Tanti Aaron Tanti 25:54.344 1:37.574 Yamaha
13 Alvin Östlund Alvin Östlund 26:00.144 1:43.374 Triumph
14 Enzo Lopes Enzo Lopes 24:24.868 -1 Lap Honda
15 Jere Haavisto Jere Haavisto 24:27.081 2.213 KTM
16 Vaclav Kovar Vaclav Kovar 24:32.833 7.965 KTM
17 Kaarel Tilk Kaarel Tilk 24:42.933 18.065 Husqvarna
18 Pavol Repcak Pavol Repcak 24:44.253 19.385 KTM
19 Sander Agard-Michelsen Sander Agard-Michelsen 24:50.384 25.516 Yamaha
20 Michael Sandner Michael Sandner 25:08.175 43.307 Husqvarna
21 Jason Meara Jason Meara 25:32.614 1:07.746 Yamaha
22 Erlandas Mackonis Erlandas Mackonis 25:37.917 1:13.049 Yamaha
23 Trey Cox Trey Cox 25:40.366 1:15.498 KTM
24 Lukas Osek Lukas Osek 25:53.161 1:28.293 KTM
25 Fabricio Chacon Fabricio Chacon 26:24.874 2:00.006 Yamaha
26 Erick Ismael Vazquez Diaz Erick Ismael Vazquez Diaz 25:50.480 -2 Laps Ducati
27 Noam Jayal Noam Jayal 25:53.251 2.771 Kawasaki
28 Tristan Berg Arason Tristan Berg Arason 25:31.381 -3 Laps Yamaha
29 Mykhailo Vasko Mykhailo Vasko 24:32.224 -4 Laps Husqvarna
30 Matej Jaros Matej Jaros 11:25.078 -8 Laps Kawasaki
31 Yuki Okura Yuki Okura 6:30.055 -10 Laps Honda
DNS Mikkel Haarup Mikkel Haarup Triumph
Read Now
November 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The November 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted