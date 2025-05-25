2026 Motocross of Nations Monster Energy FIM Motocross of Nations (MXoN): MX2 Results
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MX2 Qualifying Heat Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Mathis Valin
|24:53.376
|0.000
|Kawasaki
|2
|Camden McLellan
|24:59.535
|6.159
|Triumph
|3
|Levi Kitchen
|25:12.365
|18.989
|Kawasaki
|4
|Guillem Farres
|25:13.707
|20.331
|Triumph
|5
|Janis Martins Reisulis
|25:27.140
|33.764
|Yamaha
|6
|Jeremy Seewer
|25:33.926
|40.550
|KTM
|7
|Sacha Coenen
|25:38.815
|45.439
|KTM
|8
|Ferruccio Zanchi
|25:42.754
|49.378
|Ducati
|9
|Glenn Coldenhoff
|25:52.120
|58.744
|Yamaha
|10
|Alex Larwood
|25:52.701
|59.325
|Honda
|11
|Nicolai Skovbjerg
|26:04.604
|1:11.228
|Husqvarna
|12
|Alve Callemo
|26:22.541
|1:29.165
|Husqvarna
|13
|Ricardo Bauer
|26:34.807
|1:41.431
|KTM
|14
|Sebastian Leok
|26:50.140
|1:56.764
|Husqvarna
|15
|Dylan Rempel
|26:34.389
|1:41.013
|Honda
|16
|Ben Mustoe
|26:53.693
|2:00.317
|GasGas
|17
|Pelle Gundersen
|27:02.367
|2:08.991
|Husqvarna
|18
|Guilherme Bresolin
|24:54.501
|-1 Lap
|Kawasaki
|19
|Valentin Kees
|24:56.131
|1.630
|KTM
|20
|Haruki Yokoyama
|24:56.825
|2.324
|Kawasaki
|21
|Glenn Mccormick
|25:16.951
|22.450
|KTM
|22
|Saku Mansikkamäki
|25:20.581
|26.080
|KTM
|23
|David Widerwill
|25:27.823
|33.322
|GasGas
|24
|Marius Adomaitis
|25:30.239
|35.738
|Husqvarna
|25
|Saad Soulimani
|25:37.111
|42.610
|TM Moto
|26
|Jaka Peklaj
|25:49.944
|55.443
|Husqvarna
|27
|Jaroslav Katrinak
|25:50.614
|56.113
|Husqvarna
|28
|Carlos Badiali
|25:51.927
|57.426
|Yamaha
|29
|Simun Ivandic
|26:39.666
|1:45.165
|Yamaha
|30
|Eric Mani Gudmundsson
|26:22.352
|-2 Laps
|KTM
|31
|Ostap Andrukh
|27:17.832
|55.480
|GasGas
|32
|Fernando Velazquez
|25:58.306
|-3 Laps
|Triumph