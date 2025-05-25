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Monster Energy FIM Motocross of Nations (MXoN): MX2 Results

Ernée
Ernée, France France
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MX2 Qualifying Heat Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Mathis Valin Mathis Valin 24:53.376 0.000 Kawasaki
2 Camden McLellan Camden McLellan 24:59.535 6.159 Triumph
3 Levi Kitchen Levi Kitchen 25:12.365 18.989 Kawasaki
4 Guillem Farres Guillem Farres 25:13.707 20.331 Triumph
5 Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis 25:27.140 33.764 Yamaha
6 Jeremy Seewer Jeremy Seewer 25:33.926 40.550 KTM
7 Sacha Coenen Sacha Coenen 25:38.815 45.439 KTM
8 Ferruccio Zanchi Ferruccio Zanchi 25:42.754 49.378 Ducati
9 Glenn Coldenhoff Glenn Coldenhoff 25:52.120 58.744 Yamaha
10 Alex Larwood Alex Larwood 25:52.701 59.325 Honda
11 Nicolai Skovbjerg Nicolai Skovbjerg 26:04.604 1:11.228 Husqvarna
12 Alve Callemo Alve Callemo 26:22.541 1:29.165 Husqvarna
13 Ricardo Bauer Ricardo Bauer 26:34.807 1:41.431 KTM
14 Sebastian Leok Sebastian Leok 26:50.140 1:56.764 Husqvarna
15 Dylan Rempel Dylan Rempel 26:34.389 1:41.013 Honda
16 Ben Mustoe Ben Mustoe 26:53.693 2:00.317 GasGas
17 Pelle Gundersen Pelle Gundersen 27:02.367 2:08.991 Husqvarna
18 Guilherme Bresolin Guilherme Bresolin 24:54.501 -1 Lap Kawasaki
19 Valentin Kees Valentin Kees 24:56.131 1.630 KTM
20 Haruki Yokoyama Haruki Yokoyama 24:56.825 2.324 Kawasaki
21 Glenn Mccormick Glenn Mccormick 25:16.951 22.450 KTM
22 Saku Mansikkamäki Saku Mansikkamäki 25:20.581 26.080 KTM
23 David Widerwill David Widerwill 25:27.823 33.322 GasGas
24 Marius Adomaitis Marius Adomaitis 25:30.239 35.738 Husqvarna
25 Saad Soulimani Saad Soulimani 25:37.111 42.610 TM Moto
26 Jaka Peklaj Jaka Peklaj 25:49.944 55.443 Husqvarna
27 Jaroslav Katrinak Jaroslav Katrinak 25:50.614 56.113 Husqvarna
28 Carlos Badiali Carlos Badiali 25:51.927 57.426 Yamaha
29 Simun Ivandic Simun Ivandic 26:39.666 1:45.165 Yamaha
30 Eric Mani Gudmundsson Eric Mani Gudmundsson 26:22.352 -2 Laps KTM
31 Ostap Andrukh Ostap Andrukh 27:17.832 55.480 GasGas
32 Fernando Velazquez Fernando Velazquez 25:58.306 -3 Laps Triumph
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