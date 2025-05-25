Results Archive
GNCC
The John Penton
News
Overall Race Results
  1. Grant Davis
  2. Steward Baylor
  3. Jordan Ashburn
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Jhak Walker
  3. Gavin Simon
Full Results
SuperMotocross
SMX Playoff 2
News
250SMX Results
  1. Julien Beaumer
  2. Ryder DiFrancesco
  3. Levi Kitchen
Full Results
450SMX Results
  1. Jorge Prado
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
Full Results
MXGP of
Australia
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Romain Febvre
  3. Tom Vialle
Full Results
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Liam Everts
  3. Janis Martins Reisulis
Full Results
SuperMotocross
SMX World Championship Final
News
250SMX Results
  1. Cole Davies
  2. Levi Kitchen
  3. Landen Gordon
Full Results
450SMX Results
  1. Haiden Deegan
  2. Jorge Prado
  3. Hunter Lawrence
Full Results
WMX Results
  1. Lachlan Turner
  2. Charli Cannon
  3. Hannah Hodges
Full Results
Live Now
GNCC
Mason-Dixon
News
Live Now
Monster Energy FIM Motocross of Nations
News
Nations Results
  1. France
  2. Spain
  3. Belgium
Full Results
Full Schedule

2026 Motocross of Nations
Monster Energy FIM Motocross of Nations (MXoN): MXGP Results

Ernée
Ernée, France France
Live Now

MXGP Qualifying Heat Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Jorge Prado Jorge Prado 24:32.499 0.000 KTM
2 Romain Febvre Romain Febvre 24:34.422 1.923 Kawasaki
3 Jan Pancar Jan Pancar 25:10.087 37.588 KTM
4 Alberto Forato Alberto Forato 25:12.858 40.359 Fantic
5 Lucas Coenen Lucas Coenen 25:17.747 45.248 KTM
6 Jed Beaton Jed Beaton 25:22.538 50.039 Yamaha
7 Jorgen Talviku Jorgen Talviku 25:38.186 1:05.687 Fantic
8 Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis 25:52.542 1:20.043 Yamaha
9 Taylor Hammal Taylor Hammal 25:55.357 1:22.858 Kawasaki
10 Roan Van De Moosdijk Roan Van De Moosdijk 25:59.585 1:27.086 KTM
11 Valentin Guillod Valentin Guillod 26:19.536 1:47.037 Yamaha
12 Mads Fredsoe Mads Fredsoe 26:24.714 1:52.215 KTM
13 Isak Gifting Isak Gifting 26:27.578 1:55.079 Yamaha
14 Julien Beaumer Julien Beaumer 26:33.063 2:00.564 KTM
15 Tom Koch Tom Koch 26:35.502 2:03.003 KTM
16 Tanner Ward Tanner Ward 24:40.453 -1 Lap Husqvarna
17 Tomas Kohut Tomas Kohut 24:40.932 0.479 KTM
18 Kainosuke Oshiro Kainosuke Oshiro 24:55.272 14.819 Yamaha
19 Fabio Santos Fabio Santos 25:00.354 19.901 Yamaha
20 Emil Weckman Emil Weckman 25:02.519 22.066 Triumph
21 Michael Kratzer Michael Kratzer 25:17.470 37.017 Honda
22 Petr Rathousky Petr Rathousky 25:19.807 39.354 KTM
23 Lennox Dickinson Lennox Dickinson 25:25.401 44.948 Honda
24 Slade Smith Slade Smith 25:37.171 56.718 Yamaha
25 Leander Thunshelle Leander Thunshelle 25:45.550 1:05.097 Honda
26 Joaquin Poli Joaquin Poli 25:46.295 1:05.842 Kawasaki
27 Domantas Jazdauskas Domantas Jazdauskas 25:58.038 1:17.585 KTM
28 Matija Kelava Matija Kelava 26:27.039 1:46.586 Yamaha
29 Jorge Israel Rubalcava Jorge Israel Rubalcava 25:07.276 -2 Laps KTM
30 Ingvar Sverrir Einarsson Ingvar Sverrir Einarsson 26:05.166 57.890 GasGas
31 Roman Morozov Roman Morozov 18:30.104 -6 Laps Yamaha
32 Maxime Simon Maxime Simon 7:27.506 -10 Laps Honda
Read Now
November 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The November 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted