2026 Motocross of Nations Monster Energy FIM Motocross of Nations (MXoN): MXGP Results
Live Now
MXGP Qualifying Heat Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Jorge Prado
|24:32.499
|0.000
|KTM
|2
|Romain Febvre
|24:34.422
|1.923
|Kawasaki
|3
|Jan Pancar
|25:10.087
|37.588
|KTM
|4
|Alberto Forato
|25:12.858
|40.359
|Fantic
|5
|Lucas Coenen
|25:17.747
|45.248
|KTM
|6
|Jed Beaton
|25:22.538
|50.039
|Yamaha
|7
|Jorgen Talviku
|25:38.186
|1:05.687
|Fantic
|8
|Karlis Alberts Reisulis
|25:52.542
|1:20.043
|Yamaha
|9
|Taylor Hammal
|25:55.357
|1:22.858
|Kawasaki
|10
|Roan Van De Moosdijk
|25:59.585
|1:27.086
|KTM
|11
|Valentin Guillod
|26:19.536
|1:47.037
|Yamaha
|12
|Mads Fredsoe
|26:24.714
|1:52.215
|KTM
|13
|Isak Gifting
|26:27.578
|1:55.079
|Yamaha
|14
|Julien Beaumer
|26:33.063
|2:00.564
|KTM
|15
|Tom Koch
|26:35.502
|2:03.003
|KTM
|16
|Tanner Ward
|24:40.453
|-1 Lap
|Husqvarna
|17
|Tomas Kohut
|24:40.932
|0.479
|KTM
|18
|Kainosuke Oshiro
|24:55.272
|14.819
|Yamaha
|19
|Fabio Santos
|25:00.354
|19.901
|Yamaha
|20
|Emil Weckman
|25:02.519
|22.066
|Triumph
|21
|Michael Kratzer
|25:17.470
|37.017
|Honda
|22
|Petr Rathousky
|25:19.807
|39.354
|KTM
|23
|Lennox Dickinson
|25:25.401
|44.948
|Honda
|24
|Slade Smith
|25:37.171
|56.718
|Yamaha
|25
|Leander Thunshelle
|25:45.550
|1:05.097
|Honda
|26
|Joaquin Poli
|25:46.295
|1:05.842
|Kawasaki
|27
|Domantas Jazdauskas
|25:58.038
|1:17.585
|KTM
|28
|Matija Kelava
|26:27.039
|1:46.586
|Yamaha
|29
|Jorge Israel Rubalcava
|25:07.276
|-2 Laps
|KTM
|30
|Ingvar Sverrir Einarsson
|26:05.166
|57.890
|GasGas
|31
|Roman Morozov
|18:30.104
|-6 Laps
|Yamaha
|32
|Maxime Simon
|7:27.506
|-10 Laps
|Honda