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2026 Motocross of Nations
Monster Energy FIM Motocross of Nations (MXoN): Combined Results

Ernée
Ernée, France France
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Nations Results

Rider Points Race Class Bike
1
France
France 		3
Mathis Valin 1 Qualifying Heat MX2 Kawasaki
Romain Febvre 2 Qualifying Heat MXGP Kawasaki
Tom Vialle 3 Qualifying Heat Open Honda
2
Spain
Spain 		5
Jorge Prado 1 Qualifying Heat MXGP KTM
Guillem Farres 4 Qualifying Heat MX2 Triumph
Francisco Garcia 6 Qualifying Heat Open Kawasaki
3
Belgium
Belgium 		7
Liam Everts 2 Qualifying Heat Open Husqvarna
Lucas Coenen 5 Qualifying Heat MXGP KTM
Sacha Coenen 7 Qualifying Heat MX2 KTM
4
Italy
Italy 		8
Andrea Adamo 4 Qualifying Heat Open KTM
Alberto Forato 4 Qualifying Heat MXGP Fantic
Ferruccio Zanchi 8 Qualifying Heat MX2 Ducati
5
The Netherlands
The Netherlands 		10
Jeffrey Herlings 1 Qualifying Heat Open Honda
Glenn Coldenhoff 9 Qualifying Heat MX2 Yamaha
Roan Van De Moosdijk 10 Qualifying Heat MXGP KTM
6
United States
United States 		10
Levi Kitchen 3 Qualifying Heat MX2 Kawasaki
Cooper Webb 7 Qualifying Heat Open Husqvarna
Julien Beaumer 14 Qualifying Heat MXGP KTM
7
Latvia
Latvia 		10
Janis Martins Reisulis 5 Qualifying Heat MX2 Yamaha
Pauls Jonass 5 Qualifying Heat Open Kawasaki
Karlis Alberts Reisulis 8 Qualifying Heat MXGP Yamaha
8
Switzerland
Switzerland 		15
Jeremy Seewer 6 Qualifying Heat MX2 KTM
Kevin Brumann 9 Qualifying Heat Open Husqvarna
Valentin Guillod 11 Qualifying Heat MXGP Yamaha
9
Australia
Australia 		16
Jed Beaton 6 Qualifying Heat MXGP Yamaha
Alex Larwood 10 Qualifying Heat MX2 Honda
Aaron Tanti 12 Qualifying Heat Open Yamaha
10
United Kingdom
United Kingdom 		19
Taylor Hammal 9 Qualifying Heat MXGP Kawasaki
Ben Watson 10 Qualifying Heat Open Triumph
Ben Mustoe 16 Qualifying Heat MX2 GasGas
11
Estonia
Estonia 		21
Jorgen Talviku 7 Qualifying Heat MXGP Fantic
Sebastian Leok 14 Qualifying Heat MX2 Husqvarna
Kaarel Tilk 17 Qualifying Heat Open Husqvarna
12
Germany
Germany 		23
Noah Ludwig 8 Qualifying Heat Open KTM
Tom Koch 15 Qualifying Heat MXGP KTM
Valentin Kees 19 Qualifying Heat MX2 KTM
13
Denmark
Denmark 		23
Nicolai Skovbjerg 11 Qualifying Heat MX2 Husqvarna
Mads Fredsoe 12 Qualifying Heat MXGP KTM
Mikkel Haarup DNS Qualifying Heat Open Triumph
14
South Africa
South Africa 		25
Camden McLellan 2 Qualifying Heat MX2 Triumph
Trey Cox 23 Qualifying Heat Open KTM
Slade Smith 24 Qualifying Heat MXGP Yamaha
15
Sweden
Sweden 		25
Alve Callemo 12 Qualifying Heat MX2 Husqvarna
Isak Gifting 13 Qualifying Heat MXGP Yamaha
Alvin Östlund 13 Qualifying Heat Open Triumph
16
Canada
Canada 		26
Dylan Wright 11 Qualifying Heat Open Honda
Dylan Rempel 15 Qualifying Heat MX2 Honda
Tanner Ward 16 Qualifying Heat MXGP Husqvarna
17
Slovenia
Slovenia 		27
Jan Pancar 3 Qualifying Heat MXGP KTM
Lukas Osek 24 Qualifying Heat Open KTM
Jaka Peklaj 26 Qualifying Heat MX2 Husqvarna
18
Brazil
Brazil 		32
Enzo Lopes 14 Qualifying Heat Open Honda
Guilherme Bresolin 18 Qualifying Heat MX2 Kawasaki
Fabio Santos 19 Qualifying Heat MXGP Yamaha
19
Austria
Austria 		33
Ricardo Bauer 13 Qualifying Heat MX2 KTM
Michael Sandner 20 Qualifying Heat Open Husqvarna
Michael Kratzer 21 Qualifying Heat MXGP Honda
20
Finland
Finland 		35
Jere Haavisto 15 Qualifying Heat Open KTM
Emil Weckman 20 Qualifying Heat MXGP Triumph
Saku Mansikkamäki 22 Qualifying Heat MX2 KTM
21
Slovakia
Slovakia 		35
Tomas Kohut 17 Qualifying Heat MXGP KTM
Pavol Repcak 18 Qualifying Heat Open KTM
Jaroslav Katrinak 27 Qualifying Heat MX2 Husqvarna
22
Norway
Norway 		36
Pelle Gundersen 17 Qualifying Heat MX2 Husqvarna
Sander Agard-Michelsen 19 Qualifying Heat Open Yamaha
Leander Thunshelle 25 Qualifying Heat MXGP Honda
23
Czechia
Czechia 		38
Vaclav Kovar 16 Qualifying Heat Open KTM
Petr Rathousky 22 Qualifying Heat MXGP KTM
David Widerwill 23 Qualifying Heat MX2 GasGas
24
Japan
Japan 		38
Kainosuke Oshiro 18 Qualifying Heat MXGP Yamaha
Haruki Yokoyama 20 Qualifying Heat MX2 Kawasaki
Yuki Okura 31 Qualifying Heat Open Honda
25
Ireland
Ireland 		42
Jason Meara 21 Qualifying Heat Open Yamaha
Glenn Mccormick 21 Qualifying Heat MX2 KTM
Lennox Dickinson 23 Qualifying Heat MXGP Honda
26
Lithuania
Lithuania 		46
Erlandas Mackonis 22 Qualifying Heat Open Yamaha
Marius Adomaitis 24 Qualifying Heat MX2 Husqvarna
Domantas Jazdauskas 27 Qualifying Heat MXGP KTM
27
FIM LATAM
FIM LATAM 		51
Fabricio Chacon 25 Qualifying Heat Open Yamaha
Joaquin Poli 26 Qualifying Heat MXGP Kawasaki
Carlos Badiali 28 Qualifying Heat MX2 Yamaha
28
Morocco
Morocco 		52
Saad Soulimani 25 Qualifying Heat MX2 TM Moto
Noam Jayal 27 Qualifying Heat Open Kawasaki
Maxime Simon 32 Qualifying Heat MXGP Honda
29
Mexico
Mexico 		55
Erick Ismael Vazquez Diaz 26 Qualifying Heat Open Ducati
Jorge Israel Rubalcava 29 Qualifying Heat MXGP KTM
Fernando Velazquez 32 Qualifying Heat MX2 Triumph
30
Croatia
Croatia 		57
Matija Kelava 28 Qualifying Heat MXGP Yamaha
Simun Ivandic 29 Qualifying Heat MX2 Yamaha
Matej Jaros 30 Qualifying Heat Open Kawasaki
31
Iceland
Iceland 		58
Tristan Berg Arason 28 Qualifying Heat Open Yamaha
Ingvar Sverrir Einarsson 30 Qualifying Heat MXGP GasGas
Eric Mani Gudmundsson 30 Qualifying Heat MX2 KTM
32
Ukraine
Ukraine 		60
Mykhailo Vasko 29 Qualifying Heat Open Husqvarna
Ostap Andrukh 31 Qualifying Heat MX2 GasGas
Roman Morozov 31 Qualifying Heat MXGP Yamaha
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