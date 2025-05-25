2026 Motocross of Nations Monster Energy FIM Motocross of Nations (MXoN): Combined Results
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Nations Results
|Rider
|Points
|Race
|Class
|Bike
|1
|
France
|3
|Mathis Valin
|1
|Qualifying Heat
|MX2
|Kawasaki
|Romain Febvre
|2
|Qualifying Heat
|MXGP
|Kawasaki
|Tom Vialle
|3
|Qualifying Heat
|Open
|Honda
|2
|
Spain
|5
|Jorge Prado
|1
|Qualifying Heat
|MXGP
|KTM
|Guillem Farres
|4
|Qualifying Heat
|MX2
|Triumph
|Francisco Garcia
|6
|Qualifying Heat
|Open
|Kawasaki
|3
|
Belgium
|7
|Liam Everts
|2
|Qualifying Heat
|Open
|Husqvarna
|Lucas Coenen
|5
|Qualifying Heat
|MXGP
|KTM
|Sacha Coenen
|7
|Qualifying Heat
|MX2
|KTM
|4
|
Italy
|8
|Andrea Adamo
|4
|Qualifying Heat
|Open
|KTM
|Alberto Forato
|4
|Qualifying Heat
|MXGP
|Fantic
|Ferruccio Zanchi
|8
|Qualifying Heat
|MX2
|Ducati
|5
|
The Netherlands
|10
|Jeffrey Herlings
|1
|Qualifying Heat
|Open
|Honda
|Glenn Coldenhoff
|9
|Qualifying Heat
|MX2
|Yamaha
|Roan Van De Moosdijk
|10
|Qualifying Heat
|MXGP
|KTM
|6
|
United States
|10
|Levi Kitchen
|3
|Qualifying Heat
|MX2
|Kawasaki
|Cooper Webb
|7
|Qualifying Heat
|Open
|Husqvarna
|Julien Beaumer
|14
|Qualifying Heat
|MXGP
|KTM
|7
|
Latvia
|10
|Janis Martins Reisulis
|5
|Qualifying Heat
|MX2
|Yamaha
|Pauls Jonass
|5
|Qualifying Heat
|Open
|Kawasaki
|Karlis Alberts Reisulis
|8
|Qualifying Heat
|MXGP
|Yamaha
|8
|
Switzerland
|15
|Jeremy Seewer
|6
|Qualifying Heat
|MX2
|KTM
|Kevin Brumann
|9
|Qualifying Heat
|Open
|Husqvarna
|Valentin Guillod
|11
|Qualifying Heat
|MXGP
|Yamaha
|9
|
Australia
|16
|Jed Beaton
|6
|Qualifying Heat
|MXGP
|Yamaha
|Alex Larwood
|10
|Qualifying Heat
|MX2
|Honda
|Aaron Tanti
|12
|Qualifying Heat
|Open
|Yamaha
|10
|
United Kingdom
|19
|Taylor Hammal
|9
|Qualifying Heat
|MXGP
|Kawasaki
|Ben Watson
|10
|Qualifying Heat
|Open
|Triumph
|Ben Mustoe
|16
|Qualifying Heat
|MX2
|GasGas
|11
|
Estonia
|21
|Jorgen Talviku
|7
|Qualifying Heat
|MXGP
|Fantic
|Sebastian Leok
|14
|Qualifying Heat
|MX2
|Husqvarna
|Kaarel Tilk
|17
|Qualifying Heat
|Open
|Husqvarna
|12
|
Germany
|23
|Noah Ludwig
|8
|Qualifying Heat
|Open
|KTM
|Tom Koch
|15
|Qualifying Heat
|MXGP
|KTM
|Valentin Kees
|19
|Qualifying Heat
|MX2
|KTM
|13
|
Denmark
|23
|Nicolai Skovbjerg
|11
|Qualifying Heat
|MX2
|Husqvarna
|Mads Fredsoe
|12
|Qualifying Heat
|MXGP
|KTM
|Mikkel Haarup
|DNS
|Qualifying Heat
|Open
|Triumph
|14
|
South Africa
|25
|Camden McLellan
|2
|Qualifying Heat
|MX2
|Triumph
|Trey Cox
|23
|Qualifying Heat
|Open
|KTM
|Slade Smith
|24
|Qualifying Heat
|MXGP
|Yamaha
|15
|
Sweden
|25
|Alve Callemo
|12
|Qualifying Heat
|MX2
|Husqvarna
|Isak Gifting
|13
|Qualifying Heat
|MXGP
|Yamaha
|Alvin Östlund
|13
|Qualifying Heat
|Open
|Triumph
|16
|
Canada
|26
|Dylan Wright
|11
|Qualifying Heat
|Open
|Honda
|Dylan Rempel
|15
|Qualifying Heat
|MX2
|Honda
|Tanner Ward
|16
|Qualifying Heat
|MXGP
|Husqvarna
|17
|
Slovenia
|27
|Jan Pancar
|3
|Qualifying Heat
|MXGP
|KTM
|Lukas Osek
|24
|Qualifying Heat
|Open
|KTM
|Jaka Peklaj
|26
|Qualifying Heat
|MX2
|Husqvarna
|18
|
Brazil
|32
|Enzo Lopes
|14
|Qualifying Heat
|Open
|Honda
|Guilherme Bresolin
|18
|Qualifying Heat
|MX2
|Kawasaki
|Fabio Santos
|19
|Qualifying Heat
|MXGP
|Yamaha
|19
|
Austria
|33
|Ricardo Bauer
|13
|Qualifying Heat
|MX2
|KTM
|Michael Sandner
|20
|Qualifying Heat
|Open
|Husqvarna
|Michael Kratzer
|21
|Qualifying Heat
|MXGP
|Honda
|20
|
Finland
|35
|Jere Haavisto
|15
|Qualifying Heat
|Open
|KTM
|Emil Weckman
|20
|Qualifying Heat
|MXGP
|Triumph
|Saku Mansikkamäki
|22
|Qualifying Heat
|MX2
|KTM
|21
|
Slovakia
|35
|Tomas Kohut
|17
|Qualifying Heat
|MXGP
|KTM
|Pavol Repcak
|18
|Qualifying Heat
|Open
|KTM
|Jaroslav Katrinak
|27
|Qualifying Heat
|MX2
|Husqvarna
|22
|
Norway
|36
|Pelle Gundersen
|17
|Qualifying Heat
|MX2
|Husqvarna
|Sander Agard-Michelsen
|19
|Qualifying Heat
|Open
|Yamaha
|Leander Thunshelle
|25
|Qualifying Heat
|MXGP
|Honda
|23
|
Czechia
|38
|Vaclav Kovar
|16
|Qualifying Heat
|Open
|KTM
|Petr Rathousky
|22
|Qualifying Heat
|MXGP
|KTM
|David Widerwill
|23
|Qualifying Heat
|MX2
|GasGas
|24
|
Japan
|38
|Kainosuke Oshiro
|18
|Qualifying Heat
|MXGP
|Yamaha
|Haruki Yokoyama
|20
|Qualifying Heat
|MX2
|Kawasaki
|Yuki Okura
|31
|Qualifying Heat
|Open
|Honda
|25
|
Ireland
|42
|Jason Meara
|21
|Qualifying Heat
|Open
|Yamaha
|Glenn Mccormick
|21
|Qualifying Heat
|MX2
|KTM
|Lennox Dickinson
|23
|Qualifying Heat
|MXGP
|Honda
|26
|
Lithuania
|46
|Erlandas Mackonis
|22
|Qualifying Heat
|Open
|Yamaha
|Marius Adomaitis
|24
|Qualifying Heat
|MX2
|Husqvarna
|Domantas Jazdauskas
|27
|Qualifying Heat
|MXGP
|KTM
|27
|
FIM LATAM
|51
|Fabricio Chacon
|25
|Qualifying Heat
|Open
|Yamaha
|Joaquin Poli
|26
|Qualifying Heat
|MXGP
|Kawasaki
|Carlos Badiali
|28
|Qualifying Heat
|MX2
|Yamaha
|28
|
Morocco
|52
|Saad Soulimani
|25
|Qualifying Heat
|MX2
|TM Moto
|Noam Jayal
|27
|Qualifying Heat
|Open
|Kawasaki
|Maxime Simon
|32
|Qualifying Heat
|MXGP
|Honda
|29
|
Mexico
|55
|Erick Ismael Vazquez Diaz
|26
|Qualifying Heat
|Open
|Ducati
|Jorge Israel Rubalcava
|29
|Qualifying Heat
|MXGP
|KTM
|Fernando Velazquez
|32
|Qualifying Heat
|MX2
|Triumph
|30
|
Croatia
|57
|Matija Kelava
|28
|Qualifying Heat
|MXGP
|Yamaha
|Simun Ivandic
|29
|Qualifying Heat
|MX2
|Yamaha
|Matej Jaros
|30
|Qualifying Heat
|Open
|Kawasaki
|31
|
Iceland
|58
|Tristan Berg Arason
|28
|Qualifying Heat
|Open
|Yamaha
|Ingvar Sverrir Einarsson
|30
|Qualifying Heat
|MXGP
|GasGas
|Eric Mani Gudmundsson
|30
|Qualifying Heat
|MX2
|KTM
|32
|
Ukraine
|60
|Mykhailo Vasko
|29
|Qualifying Heat
|Open
|Husqvarna
|Ostap Andrukh
|31
|Qualifying Heat
|MX2
|GasGas
|Roman Morozov
|31
|Qualifying Heat
|MXGP
|Yamaha