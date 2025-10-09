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2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Turkiye: MX2 Results

EMX125 & EMX250
Afyon
Afyonkarahisar, Türkiye Türkiye
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MX2 Results

Rider Motos Bike
1 Guillem Farres Guillem Farres Spain 2 - 1 Triumph
2 Simon Längenfelder Simon Längenfelder Germany 1 - 3 KTM
3 Liam Everts Liam Everts Belgium 4 - 2 Husqvarna
4 Camden McLellan Camden McLellan South Africa 3 - 4 Triumph
5 Kay Karssemakers Kay Karssemakers The Netherlands 8 - 5 Kawasaki
6 Maxime Grau Maxime Grau France 7 - 6 Honda
7 Julius Mikula Julius Mikula 5 - 8 KTM
8 Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis Latvia 9 - 7 Yamaha
9 Noel Zanocz Noel Zanocz 10 - 9 KTM
10 Scott Smulders Scott Smulders The Netherlands 11 - 10 Husqvarna
11 Andrea Rossi Andrea Rossi Italy 12 - 11 KTM
12 Rodolfo Bicalho Rodolfo Bicalho Brazil 13 - 12 KTM
13 Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis Latvia 6 Yamaha
14 Tommaso Lodi Tommaso Lodi Italy 14 - 13 Kawasaki
15 Sacha Coenen Sacha Coenen Belgium 15 - 14 KTM
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