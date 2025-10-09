2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Turkiye: MX2 Results EMX125 & EMX250
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MX2 Results
|Rider
|Motos
|Bike
|1
|Guillem Farres
|2 - 1
|Triumph
|2
|Simon Längenfelder
|1 - 3
|KTM
|3
|Liam Everts
|4 - 2
|Husqvarna
|4
|Camden McLellan
|3 - 4
|Triumph
|5
|Kay Karssemakers
|8 - 5
|Kawasaki
|6
|Maxime Grau
|7 - 6
|Honda
|7
|Julius Mikula
|5 - 8
|KTM
|8
|Karlis Alberts Reisulis
|9 - 7
|Yamaha
|9
|Noel Zanocz
|10 - 9
|KTM
|10
|Scott Smulders
|11 - 10
|Husqvarna
|11
|Andrea Rossi
|12 - 11
|KTM
|12
|Rodolfo Bicalho
|13 - 12
|KTM
|13
|Janis Martins Reisulis
|6
|Yamaha
|14
|Tommaso Lodi
|14 - 13
|Kawasaki
|15
|Sacha Coenen
|15 - 14
|KTM