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2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Sweden: MX2 Results

EMX125 & EMX250
Uddevalla
Uddevalla, Sweden Sweden
August 16, 2026

MX2 Qualifying Race Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Simon Längenfelder Simon Längenfelder 24:35.694 0.000 Germany KTM
2 Liam Everts Liam Everts 24:38.363 2.669 Belgium Husqvarna
3 Camden McLellan Camden McLellan 24:55.843 20.149 South Africa Triumph
4 Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis 24:57.020 21.326 Latvia Yamaha
5 Sacha Coenen Sacha Coenen 25:03.875 28.181 Belgium KTM
6 Kay Karssemakers Kay Karssemakers 25:08.724 33.030 The Netherlands Kawasaki
7 Julius Mikula Julius Mikula 25:10.863 35.169 KTM
8 Valerio Lata Valerio Lata 25:27.855 52.161 Italy Honda
9 Maxime Grau Maxime Grau 25:30.347 54.653 France Honda
10 Pelle Gundersen Pelle Gundersen 25:33.842 58.148 Norway Husqvarna
11 Noel Zanocz Noel Zanocz 25:34.904 59.210 KTM
12 Nike Korsbeck Nike Korsbeck 25:45.683 1:09.989 Sweden Triumph
13 Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis 25:46.253 1:10.559 Latvia Yamaha
14 Scott Smulders Scott Smulders 25:53.248 1:17.554 The Netherlands Husqvarna
15 Ollie Colmer Ollie Colmer 25:57.930 1:22.236 United Kingdom KTM
16 Hugo Forsgren Hugo Forsgren 26:19.272 1:43.578 Sweden Honda
17 Luca Ruffini Luca Ruffini 26:30.220 1:54.526 Italy Husqvarna
18 Sebastian Sundman Sebastian Sundman 26:33.072 1:57.378 Sweden Triumph
19 Rodolfo Bicalho Rodolfo Bicalho 26:34.452 1:58.758 Brazil KTM
20 Joshua Voelker Joshua Voelker 26:55.438 2:19.744 Germany KTM
21 Noel Nilsson Noel Nilsson 2:41.918 -12 Laps Sweden Honda
22 Guillem Farres Guillem Farres 0.000 0.000 Spain Triumph
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