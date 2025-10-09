2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Sweden: MX2 Results EMX125 & EMX250
August 16, 2026
MX2 Qualifying Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Simon Längenfelder
|24:35.694
|0.000
|KTM
|2
|Liam Everts
|24:38.363
|2.669
|Husqvarna
|3
|Camden McLellan
|24:55.843
|20.149
|Triumph
|4
|Janis Martins Reisulis
|24:57.020
|21.326
|Yamaha
|5
|Sacha Coenen
|25:03.875
|28.181
|KTM
|6
|Kay Karssemakers
|25:08.724
|33.030
|Kawasaki
|7
|Julius Mikula
|25:10.863
|35.169
|KTM
|8
|Valerio Lata
|25:27.855
|52.161
|Honda
|9
|Maxime Grau
|25:30.347
|54.653
|Honda
|10
|Pelle Gundersen
|25:33.842
|58.148
|Husqvarna
|11
|Noel Zanocz
|25:34.904
|59.210
|KTM
|12
|Nike Korsbeck
|25:45.683
|1:09.989
|Triumph
|13
|Karlis Alberts Reisulis
|25:46.253
|1:10.559
|Yamaha
|14
|Scott Smulders
|25:53.248
|1:17.554
|Husqvarna
|15
|Ollie Colmer
|25:57.930
|1:22.236
|KTM
|16
|Hugo Forsgren
|26:19.272
|1:43.578
|Honda
|17
|Luca Ruffini
|26:30.220
|1:54.526
|Husqvarna
|18
|Sebastian Sundman
|26:33.072
|1:57.378
|Triumph
|19
|Rodolfo Bicalho
|26:34.452
|1:58.758
|KTM
|20
|Joshua Voelker
|26:55.438
|2:19.744
|KTM
|21
|Noel Nilsson
|2:41.918
|-12 Laps
|Honda
|22
|Guillem Farres
|0.000
|0.000
|Triumph