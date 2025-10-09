2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Sweden: MXGP Results EMX125 & EMX250
August 16, 2026
MXGP Qualifying Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Jeffrey Herlings
|24:13.200
|0.000
|Honda
|2
|Tim Gajser
|24:16.001
|2.801
|Yamaha
|3
|Romain Febvre
|24:16.819
|3.619
|Kawasaki
|4
|Tom Vialle
|24:37.651
|24.451
|Honda
|5
|Ruben Fernandez
|24:41.586
|28.386
|Honda
|6
|Pauls Jonass
|24:44.195
|30.995
|Kawasaki
|7
|Kay de Wolf
|24:48.106
|34.906
|Husqvarna
|8
|Andrea Adamo
|24:59.139
|45.939
|KTM
|9
|Andrea Bonacorsi
|25:00.543
|47.343
|Ducati
|10
|Jeremy Seewer
|25:02.971
|49.771
|KTM
|11
|Maxime Renaux
|25:06.268
|53.068
|Yamaha
|12
|Jan Pancar
|25:07.703
|54.503
|KTM
|13
|Jago Geerts
|25:09.252
|56.052
|Beta
|14
|Rick Elzinga
|25:10.185
|56.985
|KTM
|15
|Calvin Vlaanderen
|25:10.824
|57.624
|Ducati
|16
|Kevin Horgmo
|25:15.409
|1:02.209
|Honda
|17
|Jorgen Talviku
|25:23.462
|1:10.262
|Fantic
|18
|Adam Sterry
|25:28.501
|1:15.301
|KTM
|19
|Alvin Östlund
|25:29.582
|1:16.382
|Triumph
|20
|Isak Gifting
|25:30.927
|1:17.727
|Yamaha
|21
|Ben Watson
|25:54.826
|1:41.626
|Triumph
|22
|William Voxen Kleemann
|26:03.983
|1:50.783
|KTM
|23
|Kevin Brumann
|24:32.504
|-1 Lap
|Husqvarna
|24
|Olle Martensson
|24:39.642
|7.138
|Kawasaki
|25
|Filip Olsson
|25:21.863
|49.359
|Honda
|26
|Brent Van Doninck
|14:34.601
|-6 Laps
|Fantic
|27
|André Hogberg
|8:21.647
|-9 Laps
|Triumph
|28
|Albin Gerhardsson
|4:05.933
|-11 Laps
|Yamaha