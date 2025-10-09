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MXGP of Sweden: MXGP Results

EMX125 & EMX250
Uddevalla
Uddevalla, Sweden Sweden
August 16, 2026

MXGP Qualifying Race Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings 24:13.200 0.000 The Netherlands Honda
2 Tim Gajser Tim Gajser 24:16.001 2.801 Slovenia Yamaha
3 Romain Febvre Romain Febvre 24:16.819 3.619 France Kawasaki
4 Tom Vialle Tom Vialle 24:37.651 24.451 France Honda
5 Ruben Fernandez Ruben Fernandez 24:41.586 28.386 Spain Honda
6 Pauls Jonass Pauls Jonass 24:44.195 30.995 Latvia Kawasaki
7 Kay de Wolf Kay de Wolf 24:48.106 34.906 The Netherlands Husqvarna
8 Andrea Adamo Andrea Adamo 24:59.139 45.939 Italy KTM
9 Andrea Bonacorsi Andrea Bonacorsi 25:00.543 47.343 Italy Ducati
10 Jeremy Seewer Jeremy Seewer 25:02.971 49.771 Switzerland KTM
11 Maxime Renaux Maxime Renaux 25:06.268 53.068 France Yamaha
12 Jan Pancar Jan Pancar 25:07.703 54.503 Slovenia KTM
13 Jago Geerts Jago Geerts 25:09.252 56.052 Belgium Beta
14 Rick Elzinga Rick Elzinga 25:10.185 56.985 The Netherlands KTM
15 Calvin Vlaanderen Calvin Vlaanderen 25:10.824 57.624 South Africa Ducati
16 Kevin Horgmo Kevin Horgmo 25:15.409 1:02.209 Norway Honda
17 Jorgen Talviku Jorgen Talviku 25:23.462 1:10.262 Estonia Fantic
18 Adam Sterry Adam Sterry 25:28.501 1:15.301 United Kingdom KTM
19 Alvin Östlund Alvin Östlund 25:29.582 1:16.382 Sweden Triumph
20 Isak Gifting Isak Gifting 25:30.927 1:17.727 Sweden Yamaha
21 Ben Watson Ben Watson 25:54.826 1:41.626 United Kingdom Triumph
22 William Voxen Kleemann William Voxen Kleemann 26:03.983 1:50.783 Denmark KTM
23 Kevin Brumann Kevin Brumann 24:32.504 -1 Lap Switzerland Husqvarna
24 Olle Martensson Olle Martensson 24:39.642 7.138 Sweden Kawasaki
25 Filip Olsson Filip Olsson 25:21.863 49.359 Sweden Honda
26 Brent Van Doninck Brent Van Doninck 14:34.601 -6 Laps Belgium Fantic
27 André Hogberg André Hogberg 8:21.647 -9 Laps Sweden Triumph
28 Albin Gerhardsson Albin Gerhardsson 4:05.933 -11 Laps Sweden Yamaha
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