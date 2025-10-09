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2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Sweden: EMX250 Results

EMX125 & EMX250
Uddevalla
Uddevalla, Sweden Sweden
August 16, 2026

EMX250 Race 1 Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Francisco Garcia Francisco Garcia 29:14.781 0.000 Spain Kawasaki
2 Nicolai Skovbjerg Nicolai Skovbjerg 29:17.788 3.007 Denmark Husqvarna
3 Francesco Bellei Francesco Bellei 29:19.241 4.460 Italy KTM
4 Joe Brookes Joe Brookes 29:20.091 5.310 United Kingdom Honda
5 Byron Dennis Byron Dennis 29:33.816 19.035 Australia KTM
6 Tom Brunet Tom Brunet 29:42.250 27.469 France Yamaha
7 Nicolò Alvisi Nicolò Alvisi 29:43.957 29.176 Italy Honda
8 Alve Callemo Alve Callemo 29:53.677 38.896 Sweden Husqvarna
9 Laban Alm Laban Alm 29:58.272 43.491 Sweden Husqvarna
10 Simone Mancini Simone Mancini 29:45.368 30.587 Italy Ducati
11 Adria Monne Adria Monne 29:59.109 44.328 Spain GasGas
12 Jekabs Kubulins Jekabs Kubulins 29:59.619 44.838 Latvia Yamaha
13 Jake Cannon Jake Cannon 30:00.220 45.439 Kawasaki
14 Mano Faure Mano Faure 30:06.380 51.599 France Yamaha
15 Mads Fredsoe Mads Fredsoe 30:09.955 55.174 Denmark KTM
16 Jarne Bervoets Jarne Bervoets 30:11.178 56.397 Belgium Yamaha
17 Douwe Van Mechgelen Douwe Van Mechgelen 30:12.185 57.404 Belgium KTM
18 William Askew William Askew 30:19.754 1:04.973 United Kingdom Triumph
19 Oskar Luis Romberg Oskar Luis Romberg 30:24.288 1:09.507 Germany Triumph
20 Vaclav Janout Vaclav Janout 30:26.934 1:12.153 Czechia KTM
21 Elias Escandell Elias Escandell 30:31.222 1:16.441 Spain Honda
22 Gyan Doensen Gyan Doensen 30:35.147 1:20.366 The Netherlands KTM
23 Manuel Carreras Manuel Carreras 30:36.165 1:21.384 Spain GasGas
24 Harry Seel Harry Seel 30:39.283 1:24.502 Belgium KTM
25 Nico Stenberg Nico Stenberg 30:40.088 1:25.307 Finland KTM
26 Maximilian Ernecker Maximilian Ernecker 30:47.865 1:33.084 Austria KTM
27 Filippo Mantovani Filippo Mantovani 30:53.225 1:38.444 Italy KTM
28 Kasimir Hindersson Kasimir Hindersson 30:54.138 1:39.357 Finland GasGas
29 Viktor Leppälä Viktor Leppälä 30:55.074 1:40.293 Finland KTM
30 Dani Heitink Dani Heitink 31:02.192 1:47.411 The Netherlands Husqvarna
31 Jordan Van Wyk Jordan Van Wyk 31:11.283 1:56.502 South Africa Honda
32 Simo Koskinen Simo Koskinen 31:11.742 1:56.961 Finland Kawasaki
33 Gustav Axelsson Gustav Axelsson 31:06.934 1:52.153 Sweden Yamaha
34 Otto Gustavsson Otto Gustavsson 31:12.276 1:57.495 Sweden Husqvarna
35 Leander Thunshelle Leander Thunshelle 28:58.251 -1 Lap Norway Honda
36 Cesar Paine Diaz Cesar Paine Diaz 29:55.842 57.591 Chile GasGas
37 Casper Lindmark Casper Lindmark 28:05.557 -3 Laps Sweden Husqvarna
38 Sebastian Leok Sebastian Leok 9:44.171 -10 Laps Estonia Husqvarna
39 Linus Jung Linus Jung 7:03.953 -12 Laps Germany Husqvarna
40 Saku Mansikkamäki Saku Mansikkamäki 4:47.416 -13 Laps Finland KTM
DNS Deacon Paice Deacon Paice Australia Honda
DNS Edvard Hestvik Edvard Hestvik Norway Husqvarna
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