2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Sweden: EMX250 Results EMX125 & EMX250
August 16, 2026
EMX250 Race 1 Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Francisco Garcia
|29:14.781
|0.000
|Kawasaki
|2
|Nicolai Skovbjerg
|29:17.788
|3.007
|Husqvarna
|3
|Francesco Bellei
|29:19.241
|4.460
|KTM
|4
|Joe Brookes
|29:20.091
|5.310
|Honda
|5
|Byron Dennis
|29:33.816
|19.035
|KTM
|6
|Tom Brunet
|29:42.250
|27.469
|Yamaha
|7
|Nicolò Alvisi
|29:43.957
|29.176
|Honda
|8
|Alve Callemo
|29:53.677
|38.896
|Husqvarna
|9
|Laban Alm
|29:58.272
|43.491
|Husqvarna
|10
|Simone Mancini
|29:45.368
|30.587
|Ducati
|11
|Adria Monne
|29:59.109
|44.328
|GasGas
|12
|Jekabs Kubulins
|29:59.619
|44.838
|Yamaha
|13
|Jake Cannon
|30:00.220
|45.439
|Kawasaki
|14
|Mano Faure
|30:06.380
|51.599
|Yamaha
|15
|Mads Fredsoe
|30:09.955
|55.174
|KTM
|16
|Jarne Bervoets
|30:11.178
|56.397
|Yamaha
|17
|Douwe Van Mechgelen
|30:12.185
|57.404
|KTM
|18
|William Askew
|30:19.754
|1:04.973
|Triumph
|19
|Oskar Luis Romberg
|30:24.288
|1:09.507
|Triumph
|20
|Vaclav Janout
|30:26.934
|1:12.153
|KTM
|21
|Elias Escandell
|30:31.222
|1:16.441
|Honda
|22
|Gyan Doensen
|30:35.147
|1:20.366
|KTM
|23
|Manuel Carreras
|30:36.165
|1:21.384
|GasGas
|24
|Harry Seel
|30:39.283
|1:24.502
|KTM
|25
|Nico Stenberg
|30:40.088
|1:25.307
|KTM
|26
|Maximilian Ernecker
|30:47.865
|1:33.084
|KTM
|27
|Filippo Mantovani
|30:53.225
|1:38.444
|KTM
|28
|Kasimir Hindersson
|30:54.138
|1:39.357
|GasGas
|29
|Viktor Leppälä
|30:55.074
|1:40.293
|KTM
|30
|Dani Heitink
|31:02.192
|1:47.411
|Husqvarna
|31
|Jordan Van Wyk
|31:11.283
|1:56.502
|Honda
|32
|Simo Koskinen
|31:11.742
|1:56.961
|Kawasaki
|33
|Gustav Axelsson
|31:06.934
|1:52.153
|Yamaha
|34
|Otto Gustavsson
|31:12.276
|1:57.495
|Husqvarna
|35
|Leander Thunshelle
|28:58.251
|-1 Lap
|Honda
|36
|Cesar Paine Diaz
|29:55.842
|57.591
|GasGas
|37
|Casper Lindmark
|28:05.557
|-3 Laps
|Husqvarna
|38
|Sebastian Leok
|9:44.171
|-10 Laps
|Husqvarna
|39
|Linus Jung
|7:03.953
|-12 Laps
|Husqvarna
|40
|Saku Mansikkamäki
|4:47.416
|-13 Laps
|KTM
|DNS
|Deacon Paice
|Honda
|DNS
|Edvard Hestvik
|Husqvarna