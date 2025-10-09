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2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Flanders (Belgiuim): MX2 Results

EMX125 & EMX Open
Lommel
Lommel, Belgium Belgium
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MX2 Qualifying Race Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Camden McLellan Camden McLellan 25:22.582 0.000 South Africa Triumph
2 Simon Längenfelder Simon Längenfelder 25:30.960 8.378 Germany KTM
3 Guillem Farres Guillem Farres 25:54.898 32.316 Spain Triumph
4 Sacha Coenen Sacha Coenen 26:05.936 43.354 Belgium KTM
5 Liam Everts Liam Everts 26:06.805 44.223 Belgium Husqvarna
6 Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis 26:23.833 1:01.251 Latvia Yamaha
7 Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis 26:35.260 1:12.678 Latvia Yamaha
8 Kay Karssemakers Kay Karssemakers 26:38.546 1:15.964 The Netherlands Kawasaki
9 Julius Mikula Julius Mikula 26:47.372 1:24.790 KTM
10 Valerio Lata Valerio Lata 26:54.093 1:31.511 Italy Honda
11 Maxime Grau Maxime Grau 26:58.917 1:36.335 France Honda
12 Scott Smulders Scott Smulders 27:04.213 1:41.631 The Netherlands Husqvarna
13 Valentin Kees Valentin Kees 27:21.518 1:58.936 Germany KTM
14 Noel Zanocz Noel Zanocz 27:31.801 2:09.219 KTM
15 Ollie Colmer Ollie Colmer 27:33.541 2:10.959 United Kingdom KTM
16 Hugo Forsgren Hugo Forsgren 27:44.544 2:21.962 Sweden Honda
17 Alve Callemo Alve Callemo 25:27.149 -1 Lap Sweden Husqvarna
18 Alessandro Gaspari Alessandro Gaspari 25:34.916 7.767 Italy KTM
19 Pelle Gundersen Pelle Gundersen 25:50.270 23.121 Norway Husqvarna
20 Sebastian Sundman Sebastian Sundman 26:13.400 46.251 Sweden Triumph
21 Luca Ruffini Luca Ruffini 26:20.313 53.164 Italy Husqvarna
22 Joshua Voelker Joshua Voelker 26:22.528 55.379 Germany KTM
23 Lotte Van Drunen Lotte Van Drunen 26:27.755 1:00.606 The Netherlands Yamaha
24 Ben Almagor Ben Almagor 26:43.294 1:16.145 Israel KTM
25 Jaka Peklaj Jaka Peklaj 26:19.846 52.697 Slovenia Husqvarna
26 Jakub Zahradník Jakub Zahradník 2:50.714 -11 Laps Czechia KTM
27 Sandro Sools Sandro Sools 3:43.652 52.938 Sweden KTM
DNS Noel Nilsson Noel Nilsson Sweden Honda
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