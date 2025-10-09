2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Flanders (Belgiuim): MX2 Results EMX125 & EMX Open
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MX2 Qualifying Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Camden McLellan
|25:22.582
|0.000
|Triumph
|2
|Simon Längenfelder
|25:30.960
|8.378
|KTM
|3
|Guillem Farres
|25:54.898
|32.316
|Triumph
|4
|Sacha Coenen
|26:05.936
|43.354
|KTM
|5
|Liam Everts
|26:06.805
|44.223
|Husqvarna
|6
|Janis Martins Reisulis
|26:23.833
|1:01.251
|Yamaha
|7
|Karlis Alberts Reisulis
|26:35.260
|1:12.678
|Yamaha
|8
|Kay Karssemakers
|26:38.546
|1:15.964
|Kawasaki
|9
|Julius Mikula
|26:47.372
|1:24.790
|KTM
|10
|Valerio Lata
|26:54.093
|1:31.511
|Honda
|11
|Maxime Grau
|26:58.917
|1:36.335
|Honda
|12
|Scott Smulders
|27:04.213
|1:41.631
|Husqvarna
|13
|Valentin Kees
|27:21.518
|1:58.936
|KTM
|14
|Noel Zanocz
|27:31.801
|2:09.219
|KTM
|15
|Ollie Colmer
|27:33.541
|2:10.959
|KTM
|16
|Hugo Forsgren
|27:44.544
|2:21.962
|Honda
|17
|Alve Callemo
|25:27.149
|-1 Lap
|Husqvarna
|18
|Alessandro Gaspari
|25:34.916
|7.767
|KTM
|19
|Pelle Gundersen
|25:50.270
|23.121
|Husqvarna
|20
|Sebastian Sundman
|26:13.400
|46.251
|Triumph
|21
|Luca Ruffini
|26:20.313
|53.164
|Husqvarna
|22
|Joshua Voelker
|26:22.528
|55.379
|KTM
|23
|Lotte Van Drunen
|26:27.755
|1:00.606
|Yamaha
|24
|Ben Almagor
|26:43.294
|1:16.145
|KTM
|25
|Jaka Peklaj
|26:19.846
|52.697
|Husqvarna
|26
|Jakub Zahradník
|2:50.714
|-11 Laps
|KTM
|27
|Sandro Sools
|3:43.652
|52.938
|KTM
|DNS
|Noel Nilsson
|Honda