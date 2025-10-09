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2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Flanders (Belgiuim): MXGP Results

EMX125 & EMX Open
Lommel
Lommel, Belgium Belgium
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MXGP Qualifying Race Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings 24:25.951 0.000 The Netherlands Honda
2 Kay de Wolf Kay de Wolf 24:40.031 14.080 The Netherlands Husqvarna
3 Andrea Adamo Andrea Adamo 25:02.830 36.879 Italy KTM
4 Tim Gajser Tim Gajser 25:05.862 39.911 Slovenia Yamaha
5 Tom Vialle Tom Vialle 25:07.170 41.219 France Honda
6 Isak Gifting Isak Gifting 25:22.816 56.865 Sweden Yamaha
7 Romain Febvre Romain Febvre 25:33.208 1:07.257 France Kawasaki
8 Ruben Fernandez Ruben Fernandez 25:36.438 1:10.487 Spain Honda
9 Andrea Bonacorsi Andrea Bonacorsi 25:39.982 1:14.031 Italy Ducati
10 Jago Geerts Jago Geerts 25:40.728 1:14.777 Belgium Beta
11 Ben Watson Ben Watson 25:42.185 1:16.234 United Kingdom Triumph
12 Roan Van De Moosdijk Roan Van De Moosdijk 25:44.449 1:18.498 The Netherlands KTM
13 Maximilian Spies Maximilian Spies 25:57.059 1:31.108 Germany KTM
14 Jorgen Talviku Jorgen Talviku 26:06.648 1:40.697 Estonia Fantic
15 Maxime Renaux Maxime Renaux 26:16.907 1:50.956 France Yamaha
16 Jeremy Seewer Jeremy Seewer 26:18.842 1:52.891 Switzerland KTM
17 Adam Sterry Adam Sterry 26:27.318 2:01.367 United Kingdom KTM
18 Kevin Brumann Kevin Brumann 26:30.858 2:04.907 Switzerland Husqvarna
19 Kevin Horgmo Kevin Horgmo 26:31.119 2:05.168 Norway Honda
20 Jan Pancar Jan Pancar 24:42.182 -1 Lap Slovenia KTM
21 Cato Nickel Cato Nickel 24:52.199 10.017 Germany Honda
22 Thomas Vermijl Thomas Vermijl 26:24.478 1:42.296 Belgium GasGas
23 Rick Elzinga Rick Elzinga 15:37.217 -5 Laps The Netherlands KTM
24 Brent Van Doninck Brent Van Doninck 7:16.586 -9 Laps Belgium Fantic
DNS Lucas Coenen Lucas Coenen Belgium KTM
DNS Calvin Vlaanderen Calvin Vlaanderen South Africa Ducati
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