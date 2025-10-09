2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Flanders (Belgiuim): MXGP Results EMX125 & EMX Open
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MXGP Qualifying Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Jeffrey Herlings
|24:25.951
|0.000
|Honda
|2
|Kay de Wolf
|24:40.031
|14.080
|Husqvarna
|3
|Andrea Adamo
|25:02.830
|36.879
|KTM
|4
|Tim Gajser
|25:05.862
|39.911
|Yamaha
|5
|Tom Vialle
|25:07.170
|41.219
|Honda
|6
|Isak Gifting
|25:22.816
|56.865
|Yamaha
|7
|Romain Febvre
|25:33.208
|1:07.257
|Kawasaki
|8
|Ruben Fernandez
|25:36.438
|1:10.487
|Honda
|9
|Andrea Bonacorsi
|25:39.982
|1:14.031
|Ducati
|10
|Jago Geerts
|25:40.728
|1:14.777
|Beta
|11
|Ben Watson
|25:42.185
|1:16.234
|Triumph
|12
|Roan Van De Moosdijk
|25:44.449
|1:18.498
|KTM
|13
|Maximilian Spies
|25:57.059
|1:31.108
|KTM
|14
|Jorgen Talviku
|26:06.648
|1:40.697
|Fantic
|15
|Maxime Renaux
|26:16.907
|1:50.956
|Yamaha
|16
|Jeremy Seewer
|26:18.842
|1:52.891
|KTM
|17
|Adam Sterry
|26:27.318
|2:01.367
|KTM
|18
|Kevin Brumann
|26:30.858
|2:04.907
|Husqvarna
|19
|Kevin Horgmo
|26:31.119
|2:05.168
|Honda
|20
|Jan Pancar
|24:42.182
|-1 Lap
|KTM
|21
|Cato Nickel
|24:52.199
|10.017
|Honda
|22
|Thomas Vermijl
|26:24.478
|1:42.296
|GasGas
|23
|Rick Elzinga
|15:37.217
|-5 Laps
|KTM
|24
|Brent Van Doninck
|7:16.586
|-9 Laps
|Fantic
|DNS
|Lucas Coenen
|KTM
|DNS
|Calvin Vlaanderen
|Ducati