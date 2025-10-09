2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Flanders (Belgiuim): EMX250 Results EMX125 & EMX Open
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|Rider
|Motos
|Bike
|1
|Nicolai Skovbjerg
|1 - 2
|Husqvarna
|2
|William Askew
|6 - 1
|Triumph
|3
|Francesco Bellei
|3 - 6
|KTM
|4
|Dani Heitink
|4 - 5
|Husqvarna
|5
|Tom Brunet
|10 - 3
|Yamaha
|6
|Jarne Bervoets
|8 - 4
|Yamaha
|7
|Gyan Doensen
|5 - 7
|KTM
|8
|Jekabs Kubulins
|9 - 10
|Yamaha
|9
|Mads Fredsoe
|2 - 34
|KTM
|10
|Douwe Van Mechgelen
|15 - 8
|KTM
|11
|Kasimir Hindersson
|12 - 12
|GasGas
|12
|Nicolò Alvisi
|17 - 9
|Honda
|13
|Joe Brookes
|13 - 13
|Honda
|14
|Saku Mansikkamäki
|7 - 37
|KTM
|15
|Jake Cannon
|36 - 11
|Kawasaki
|16
|Sebastian Leok
|11 - 35
|Husqvarna
|17
|Elias Escandell
|25 - 14
|Honda
|18
|Richard Paat
|14 - 32
|KTM
|19
|Simone Mancini
|40 - 15
|Ducati
|20
|Trey Cox
|20 - 16
|KTM
|21
|Marius Adomaitis
|16 - 24
|Husqvarna
|22
|Filippo Mantovani
|28 - 17
|KTM
|23
|Roberts Lusis
|26 - 18
|GasGas
|24
|Ian Ampoorter
|19 - 20
|KTM
|25
|Brando Rispoli
|18 - 40
|Beta
|26
|Cesar Paine Diaz
|27 - 19
|GasGas
|27
|Harry Seel
|DNS - 21
|KTM
|28
|Travis Leok
|22 - 22
|Husqvarna
|29
|Erik Frisagård
|24 - 23
|Yamaha
|30
|Arttu Sahlstén
|23 - 25
|KTM
|31
|Vaclav Janout
|31 - 26
|KTM
|32
|Jaymian Ramakers
|39 - 27
|Husqvarna
|33
|Jordan Van Wyk
|35 - 28
|Honda
|34
|Casey Karstrom
|32 - 29
|KTM
|35
|Brent Van De Walle
|33 - 30
|Yamaha
|36
|Oskar Luis Romberg
|29 - 31
|Triumph
|37
|Deacon Paice
|37 - 33
|Honda
|38
|Emile De Baere
|21 - 36
|Honda
|39
|Maxime Lucas
|30 - 38
|KTM
|40
|Andrea Roberti
|34 - 39
|KTM
|41
|Dean Gregoire
|38 - DNS
|Husqvarna
|42
|Mick Kennedy
|DNS - DNS
|Yamaha