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2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Flanders (Belgiuim): EMX250 Results

EMX125 & EMX Open
Lommel
Lommel, Belgium Belgium
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EMX250 Results

Rider Motos Bike
1 Nicolai Skovbjerg Nicolai Skovbjerg Denmark 1 - 2 Husqvarna
2 William Askew William Askew United Kingdom 6 - 1 Triumph
3 Francesco Bellei Francesco Bellei Italy 3 - 6 KTM
4 Dani Heitink Dani Heitink The Netherlands 4 - 5 Husqvarna
5 Tom Brunet Tom Brunet France 10 - 3 Yamaha
6 Jarne Bervoets Jarne Bervoets Belgium 8 - 4 Yamaha
7 Gyan Doensen Gyan Doensen The Netherlands 5 - 7 KTM
8 Jekabs Kubulins Jekabs Kubulins Latvia 9 - 10 Yamaha
9 Mads Fredsoe Mads Fredsoe Denmark 2 - 34 KTM
10 Douwe Van Mechgelen Douwe Van Mechgelen Belgium 15 - 8 KTM
11 Kasimir Hindersson Kasimir Hindersson Finland 12 - 12 GasGas
12 Nicolò Alvisi Nicolò Alvisi Italy 17 - 9 Honda
13 Joe Brookes Joe Brookes United Kingdom 13 - 13 Honda
14 Saku Mansikkamäki Saku Mansikkamäki Finland 7 - 37 KTM
15 Jake Cannon Jake Cannon 36 - 11 Kawasaki
16 Sebastian Leok Sebastian Leok Estonia 11 - 35 Husqvarna
17 Elias Escandell Elias Escandell Spain 25 - 14 Honda
18 Richard Paat Richard Paat Estonia 14 - 32 KTM
19 Simone Mancini Simone Mancini Italy 40 - 15 Ducati
20 Trey Cox Trey Cox South Africa 20 - 16 KTM
21 Marius Adomaitis Marius Adomaitis Lithuania 16 - 24 Husqvarna
22 Filippo Mantovani Filippo Mantovani Italy 28 - 17 KTM
23 Roberts Lusis Roberts Lusis Latvia 26 - 18 GasGas
24 Ian Ampoorter Ian Ampoorter Belgium 19 - 20 KTM
25 Brando Rispoli Brando Rispoli Italy 18 - 40 Beta
26 Cesar Paine Diaz Cesar Paine Diaz Chile 27 - 19 GasGas
27 Harry Seel Harry Seel Belgium DNS - 21 KTM
28 Travis Leok Travis Leok Estonia 22 - 22 Husqvarna
29 Erik Frisagård Erik Frisagård Sweden 24 - 23 Yamaha
30 Arttu Sahlstén Arttu Sahlstén Finland 23 - 25 KTM
31 Vaclav Janout Vaclav Janout Czechia 31 - 26 KTM
32 Jaymian Ramakers Jaymian Ramakers The Netherlands 39 - 27 Husqvarna
33 Jordan Van Wyk Jordan Van Wyk South Africa 35 - 28 Honda
34 Casey Karstrom Casey Karstrom Denmark 32 - 29 KTM
35 Brent Van De Walle Brent Van De Walle Belgium 33 - 30 Yamaha
36 Oskar Luis Romberg Oskar Luis Romberg Germany 29 - 31 Triumph
37 Deacon Paice Deacon Paice Australia 37 - 33 Honda
38 Emile De Baere Emile De Baere Belgium 21 - 36 Honda
39 Maxime Lucas Maxime Lucas Belgium 30 - 38 KTM
40 Andrea Roberti Andrea Roberti Italy 34 - 39 KTM
41 Dean Gregoire Dean Gregoire The Netherlands 38 - DNS Husqvarna
42 Mick Kennedy Mick Kennedy The Netherlands DNS - DNS Yamaha
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