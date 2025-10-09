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2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of China: MX2 Results

Shanghai
Shanghai, China China
September 13, 2026

MX2 Qualifying Race Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Guillem Farres Guillem Farres 24:46.352 0.000 Spain Triumph
2 Sacha Coenen Sacha Coenen 24:46.935 0.583 Belgium KTM
3 Camden McLellan Camden McLellan 24:47.456 1.104 South Africa Triumph
4 Simon Längenfelder Simon Längenfelder 24:51.519 5.167 Germany KTM
5 Liam Everts Liam Everts 24:53.444 7.092 Belgium Husqvarna
6 Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis 24:59.693 13.341 Latvia Yamaha
7 Kay Karssemakers Kay Karssemakers 25:15.466 29.114 The Netherlands Kawasaki
8 Julius Mikula Julius Mikula 25:17.825 31.473 KTM
9 Byron Dennis Byron Dennis 25:19.530 33.178 Australia KTM
10 Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis 25:47.305 1:00.953 Latvia Yamaha
11 Maxime Grau Maxime Grau 25:52.123 1:05.771 France Honda
12 Manuel Carreras Manuel Carreras 26:11.820 1:25.468 Spain GasGas
13 Brian Gyles Brian Gyles 25:13.821 -1 Lap United Kingdom KTM
14 Jinyu Yang Jinyu Yang 25:15.920 -2 Laps China Yamaha
15 Ledi Wang Ledi Wang 26:48.878 -3 Laps China Honda
16 Italo Medina Italo Medina 9:54.918 -9 Laps Ecuador JHL
17 Ferruccio Zanchi Ferruccio Zanchi 3:48.452 -12 Laps Italy Ducati
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