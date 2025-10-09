2026 FIM Motocross World Championship MXGP of China: MX2 Results
September 13, 2026
MX2 Qualifying Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Guillem Farres
|24:46.352
|0.000
|Triumph
|2
|Sacha Coenen
|24:46.935
|0.583
|KTM
|3
|Camden McLellan
|24:47.456
|1.104
|Triumph
|4
|Simon Längenfelder
|24:51.519
|5.167
|KTM
|5
|Liam Everts
|24:53.444
|7.092
|Husqvarna
|6
|Janis Martins Reisulis
|24:59.693
|13.341
|Yamaha
|7
|Kay Karssemakers
|25:15.466
|29.114
|Kawasaki
|8
|Julius Mikula
|25:17.825
|31.473
|KTM
|9
|Byron Dennis
|25:19.530
|33.178
|KTM
|10
|Karlis Alberts Reisulis
|25:47.305
|1:00.953
|Yamaha
|11
|Maxime Grau
|25:52.123
|1:05.771
|Honda
|12
|Manuel Carreras
|26:11.820
|1:25.468
|GasGas
|13
|Brian Gyles
|25:13.821
|-1 Lap
|KTM
|14
|Jinyu Yang
|25:15.920
|-2 Laps
|Yamaha
|15
|Ledi Wang
|26:48.878
|-3 Laps
|Honda
|16
|Italo Medina
|9:54.918
|-9 Laps
|JHL
|17
|Ferruccio Zanchi
|3:48.452
|-12 Laps
|Ducati